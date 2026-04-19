טרמינל X תהפוך את ציוריו של ענר שפירא ז"ל לקולקציית חולצות

1 הנצחה

לקראת יום הזיכרון, בטרמינל X משיקים קולקציית קפסולה ייחודית המבוססת על ציוריו של ענר שפירא ז"ל. שפירא נפל במתקפת החמאס ב-7 באוקטובר, כאשר בידיים חשופות מול עשרות מחבלים הדף עשרה רימונים במיגונית המוות סמוך לרעים, ובכך הציל את חייהם של עשרות צעירים.

הקולקציה כוללת תשע חולצות, שיימכרו ב-100 שקל לחולצה. את האיורים אייר שפירא בפנקסי סקיצה ומחברות שלקח איתו לכל מקום, ובין אלה שנבחרו נמצאים ציור שאייר בגיל 10 בהשראת המשחק "מבוכים ודרקונים", לצד כאלה שאוירו בשנותיו הבוגרות ובמהלך שירותו הצבאי. צילומי הקולקציה נעשו בהשתתפות משפחתו, חבריו הקרובים, חיילים ששירתו לצידו בצוות, פקודיו, ובת זוגו. כל ההכנסות יועברו לעמותה שהקימה משפחתו לקידום יצירה כמנוע לאחריות חברתית בקרב צעירים בישראל.

קולקציית חולצות המבוססת על ציוריו של ענר שפירא ז''ל / צילום: דימה טליאנסקי

"ענר יצר מתוך אהבה גדולה לחיים ולאנשים, והשאיר אחריו עולם עשיר של יצירה, מחשבה ורגש", אומרת אמו שירה שפירא. "ענר האמין שכל אחד יכול להיות גיבור יוצר במרחב חייו - והפרויקט הזה מאפשר לאמנות שלו להמשיך לחיות, להגיע לאנשים חדשים ולגעת בהם. החולצות הן דרך נוספת לקחת את היצירה של ענר ולהפוך אותה לנוכחת בתוך החיים עצמם".

2 עצמאות

לרגל יום העצמאות שחל השבוע, חברת השכרת הרכב אלדן יוצאת במיזם בשיתוף קק"ל לשיקום היערות שנשרפו ביום העצמאות הקודם. במסגרת המהלך, על כל רכישת רכב או עסקת ליסינג יינטע עץ ביערות שנפגעו, כאשר אלדן תממן את עלות העצים והנטיעות. במקביל, החברה עולה בקמפיין טלוויזיה באמצעות משרד הפרסום אברהם.

מיזם משותף לאלדן וקק''ל / צילום: באדיבות אלדן (משרד פרסום אברהם)

3 הייטק

במדינות רבות באירופה מאמינים בהאצת חדשנות ובתמריצים רגולטוריים, מה שיכול להוות הזדמנות לסטארט-אפים ישראלים. על הרקע הזה יזמה קרן JVP של אראל מרגלית משלחת של בכירי תעשיית ההייטק לגרמניה, במטרה להקים אקוסיסטם שיחבר בין החדשנות הטכנולוגית הישראלית לבין תעשיית הבנקאות והפיננסים הגרמנית. במהלך הביקור נפגשה המשלחת עם ראש עיריית מינכן, בכירים בתעשיית הבנקאות בפרנקפורט, רגולטורים ומוסדות מובילים בתחום הבינה המלאכותית.

מימין: מייק יוזף ראש העיר של פרנקפורט ואראל מרגלית / צילום: קרן JVP

4 מינויים חדשים

עקיבא טישלר מונה למנהל פעילות מותג הנעליים Naot בישראל.

דפנה סמוקלר, ראש תחום הביקורת הגלובלי בפירמת הייעוץ וראיית החשבון BDO, נבחרה ליו"ר הוועידה למדיניות ציבורית גלובלית של ה-GPPC (ועדה המאגדת את ראשי שש פירמות ראיית החשבון הגדולות בעולם - BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, PwC). משימת הוועדה היא לייצר שיח מול רגולטורים וגופי פיקוח בנושאים הקשורים לדיווח פיננסי ולאיכות הביקורת.

עקיבא טישלר / צילום: יח''צ נאות

איילת המר מונתה לסמנכ"לית משאבי אנוש באקווה סקיוריטי.