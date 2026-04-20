מחיר הנפט קופץ על רקע החששות להסלמה מחודשת באיראן

התאריך הרשמי לסיום הפסקת האש מתקרב, והמתיחות בין ארה"ב לאיראן שוב עולה, וכך גם מחירי הנפט על רקע פתיחת שבוע המסחר העולמי. מוקד המתיחות הוא שוב מצר הורמוז, על רקע אירועים הדדיים בין הצדדים.

● "ההשקעות בתחום 'מתפוצצות'": הסיבות לשיא של מניית קמטק

● שפל נקודתי או קידומת חדשה: האם זה הזמן לקנות דולרים?

ביממה האחרונה פתח הצי האמריקאי באש לעבר אוניית מכולות איראנית במפרץ עומאן, ולוחמי המארינס השתלטו עליה מאוחר יותר, כך חשף הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ. בפוסט ברשת Truth Social כתב טראמפ כי הספינה ניסתה לעקוף את המצור הימי שהטילה ארה"ב על נמלי איראן. תפיסת הספינה על ידי ארה"ב הגיעה לאחר שאיראן תקפה מכלית במצר הורמוז ביום שבת.

לאור האירועים, החוזים העתידיים על נפט מטפסים בעד 7%. מחיר חבית נפט אמריקאי (WTI) עומד על קרוב ל-90 דולר, בעוד שמחיר נפט מסוג ברנט על קצת יותר מ-95 דולר. המתיחות מורגשת גם בשוקי המניות: החוזים העתידיים על וול סטריט יורדים ביותר מ-0.5%. באסיה לכאורה המגמה חיובית הבוקר (ב'), עם עליות קלות של כ-0.5% בסיאול ובטוקיו, אך הן אינן משקפות את העליות החדות שנרשמו בוול סטריט בסגירת שבוע המסחר האחרון.

אתמול (א') טראמפ איים שוב לפוצץ כל תחנת כוח וגשר באיראן אם מנהיגיה לא יקבלו את העסקה עם ארה"ב. הסכם הפסקת האש בין המדינות צפויה לפוג ביום רביעי בערב, וטראמפ כינה את תקיפות הספינות בסוף השבוע "הפרה מוחלטת" של ההפוגה.

נכון לעכשיו, לא ברור אם ארה"ב ואיראן ייפגשו לסבב שני של משא ומתן לשלום בפקיסטן. טראמפ הצהיר כי המדינות יקיימו שיחות באיסלמבאד היום (ב'), אך התקשורת באיראן הודיעה כי לא תשתתף בהן בשל המצור הימי המתמשך ובשל טענות נוספות. ההסלמה הפתאומית במתיחות במהלך סוף השבוע הגיעה לאחר שנדמה היה כי ארה"ב ואיראן קרובות להסכם בסוף השבוע שעבר.

מחירי הנפט צנחו ביום שישי האחרון, לאחר שאיראן הכריזה במפתיע כי המצר פתוח לחלוטין לתנועה מסחרית, בתגובה להסכם הפסקת האש בלבנון שהושג בתיווך אמריקאי. אולם במהרה התברר כי טהראן מציבה את אותם התנאים למעבר במצר כפי שהיו בעבר. טראמפ, מצידו, סירב להסיר את המצור הימי על איראן, ובתגובה שינתה טהראן את כיוונה והודיעה כי המצר יישאר סגור עד להסרת המצור.