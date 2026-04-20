מניות האנרגיה המתחדשת זינקו היום בת"א. אלו הסיבות

הדוח השנתי של סוכנות האנרגיה הבין־לאומית (IEA) חושף שהגידול בצריכת האנרגיה בעולם התמתן ב-2025 לאחר הזינוק ב-2024, אך מי שהוביל אותו יותר מכל היא האנרגיה הסולארית: 27% מייצור האנרגיה החדש בעולם מגיע מהשמש, יותר מכל מקור אחר בפער. גז טבעי מגיע במקום השני (17%), לאחר מכן נפט (15%) וביואנרגיה (מזבל ודלק ביולוגי), שהיא 13% מהגידול בצריכת האנרגיה ב-2025. מבחינת חשמל, סין אחראית על יותר גידול בצריכה מכל שאר העולם ביחד.

● "ההשקעות מתפוצצות": המניה שעלתה 69% מתחילת השנה והסיבות

● האם איחור של שבוע יעכב את כניסת פאלו אלטו למדדי ת"א?

על רקע הדוח, שמחמיא במיוחד לאנרגיה הסולארית, מדד תל אביב קלינטק זינק במעל 3%, לעומת עלייה קלה מאוד בתל אביב 125. נהנו מכך במיוחד חברות עם פעילות בארה"ב, שמובילה את הזינוק הסולארי (ובחשמל ככלל), על רקע הביקוש האדיר לחוות שרתים. אלו כוללות, למשל, את נופר אנרג'י , שעלתה בכ-10%, כמו גם דוראל אנרגיה , אנלייט אנרגיה ואנרג'יקס .

בעוד שהדוח עוסק בשנת 2025, הזעזוע שחווה שוק האנרגיה העולמי בשל חסימת מצר הורמוז, עקב המלחמה של ארה"ב וישראל ומול איראן, צפוי להביא לעלייה נוספת בשוק המתחדשות, כאשר אלו מייצרות חשמל ללא תלות כלל בנפט וגז מהמפרץ הפרסי. נכון לעכשיו, מחיר הנפט עומד על כ-95 דולר לחבית ברנט, עקב החריקות בשיחות המו"מ בין ארה"ב לאיראן בפקיסטן.

לראשונה, אנרגיה מתחדשת מייצרת חשמל כמעט כמו פחם

הביקוש הבין־לאומי לאנרגיה עלה השנה ב-1.3%, בדומה לממוצע בשנים 2013-2023, אך זו ירידה לעומת 2% בשנת 2024, אז חוות שרתים החלו להיבנות בקצב מסחרר ולדרוש עוד ועוד אנרגיה, ביקוש שהיצרנים והתשתיות רצים עכשיו כדי לענות לו. השנה, הגידול היה מתון יותר, על פי ה-IEA, בשל קיץ מתון (ברוב העולם), שדרש פחות משאבי חימום, ירידה בתפוקה של תעשיות עצימות בחשמל ואנרגיה ופעולות לחיסכון ולייעול השימוש באנרגיה.

מי שהובילה את הגידול האבסולוטי בשימוש באנרגיה היא סין, שהגדילה את הצריכה שלה ב-3 אקסג'ול, מתוך 9 אקסג'ול של גידול בעולם כולו. אך באופן יחסי, מדובר דווקא על האטה ביחס לעלייה הדרמטית בצריכת האנרגיה, עם גידול של 1.7% בלבד - יותר מהממוצע העולמי, אך פחות מהגידול היחסי בצריכת האנרגיה של ארה"ב, עם 2.1% השנה, בשל תנופת חוות השרתים: חצי מכל הגידול בביקוש לחשמל, ספציפית בארה"ב, נובע מחוות שרתים בלבד. האזור בו הצריכה היחסית גדלה בצורה הדרמטית ביותר הוא דווקא אפריקה, בו הצריכה זינקה השנה ב-2.9%, לאור חיבור אזורים חדשים לחשמל וצמיחה כלכלית. האזור היחיד בעולם בו נרשמה ירידה בצריכת האנרגיה הוא האיחוד האירופי, בו צריכת האנרגיה התכווצה בעשירית האחוז ב-2025.

חלק ניכר מצריכת האנרגיה בעולם, שהתבססה על שריפה ישירה של גז ונפט למשל, עוברת בהדרגה לחשמל עקב העברת חישמול התעשייה והתחבורה עם רכבים חשמליים. השימוש בחשמל זינק ב-3% השנה, לעומת 1.3% בכל סוגי האנרגיה יחד. מבחינת צריכת החשמל, סין מובילה אבסולוטית, עם יותר מחצי מכל צריכת החשמל החדשה בעולם ועלייה של 5%. אך בכל העולם המפותח, נרשמה עלייה משמעותית של 1.6% בצריכת החשמל. בארה"ב, כאמור, חצי מהעלייה נבעה מחוות שרתים בלבד.

אך הסיפור המרכזי של 2025, הוא הזינוק באנרגיה הסולארית (לעיתים קרובות, בשילוב אגירה) כאנרגיה זולה שניתן לפרוס בצורה המונית ומהירה יחסית. חשמל סולארי ייצר בעולם 600 טרהוואט-שעה יותר מאשר ב-2024, ובכך הוא מגיע ל-2,700 טרהוואט-שעה בשנה, או 8% מכלל ייצור החשמל בעולם. גם כאן סין מובילה, אך מדובר בזינוק כלל-עולמי שמשפיע גם על ארה"ב, הודו והמזרח התיכון (שכולל גם את ישראל). מהצד השני, העולם הולך ונפטר מפחם, זאת בעיקר עקב המעבר של סין (שצורכת יותר פחם מכל העולם יחד) לכיוון של סולארי וגרעין על חשבון הפחם המסורתי. זה מביא לכך שלראשונה, אנרגיה מתחדשת מייצרת חשמל בערך כמו פחם, שהוא עדיין מקור האנרגיה הבודד הגדול ביותר בעולם, שמניע את סין והודו.