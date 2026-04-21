חברת ישרוטל ושני מנהלים בכירים בחברת בת שלה חשודים בהגשת תביעה כוזבת, בהיקף כ-40 מיליון שקלים, לקרן הפיצויים ברשות המסים בגין נזק למבנה ברחוב פינסקר בתל אביב, הנמצא בבעלות משותפת של חברת הבת של ישרוטל וחברת בנייני העיר הלבנה פינסקר 2 בע"מ.

● הותר לפרסום: עדי קוכמן הוא החשוד המרכזי בפרשת משיכת כספי הפנסיה

● השר מיקי זוהר נחקר במשטרה בפרשת ההסתדרות

הנזק הנתבע נגרם לכאורה במהלך פגיעת טיל במבנה במהלך מלחמת עם כלביא, ואולם מחקירת רשות המסים עלה כי המבנה הוגדר כלא ראוי למגורים כבר ב-2021 וההריסות שאותן ייחסה התביעה להדף שנגרם כתוצאה מנפילת הטיל, נבעו מעבודות הריסה שהזמינו החברות עצמן, במטרה לקבל פטור מארנונה, עוד בשנת 2021.

החקירה נגד המנהלים החלה בדצמבר אשתקד אך לבקשת החשודים ניתן צו איסור פרסום על זהותם ופרטים העלולים לחשוף אותה, כמו מקום עבודתם. לבקשת החשודים הצו אף הוארך עד ה-10 ביולי.

ואולם, במהלך הדיון בבקשת איסור הפרסום, שנערך בינואר השנה, עלתה השאלה האם על חברת ישרוטל, שהנה חברה ציבורית, לדווח על החקירה לבורסה וביהמ"ש אף רמז לבא כוח החברה כי עליו לבחון את הנושא. לאחרונה פתרה חברת ישרוטל את הסוגייה בכך שהכניסה סעיף קטן בדו"ח השנתי שלה בו התייחסה לחקירה.

בדיווח של החברה פורסמו פרטי רכישת הנכס והעובדה כי נפגע מטיל במהלך מלחמת עם כלביא. על פי הדיווח, "בשנת 2018 ובשנת 2020 התקשרה החברה בעסקת נאמנות בהסכם עם צדדים שלישיים לרכישת 50% (בשותפות עם חברת בנייני העיר הלבנה פינסקר 2 בע"מ) מהזכויות במקרקעין ברחוב פינסקר 2 בתל אביב בשטח של כדונם. בתמורה לרכישה שילמה החברה למוכרים כ- 42 מיליון שקלים מתוך כוונה להקים מלון בן כ-152 חדרים, חללים ציבוריים ושטחי מסחר ייחודיים ומודרניים המשולבים בסביבה העירונית וברחוב הסואן".

על פי הדיווח, בשלב זה מצויים החברה והשותפה בשלבים מאוחרים של קבלת היתרי בניה. אומדן ההשקעות הצפוי לצורך הקמת המלון (100%) הינו כ-142 מיליון שקלים, וסך ההשקעה בבניית המלון בדצמבר 2025 הסתכמה לכ-36 מיליון שקלים. החברה אף עדכנה, כי תממן את הבנייה באמצעות אשראי בנקאי וכי לאחר הפתיחה, החברה - באמצעות חברת בת - תשכור ותפעיל את המלון לתקופה מצטברת של כ-25 שנים, כולל תקופת אופציה.

עוד מעדכנת ישרוטל כי ביום 16.6.25, במהלך מלחמת עם כלביא, נפגע הנכס מטיל איראני וביום 17.12.2025 נפתחה חקירה של רשות המיסים (מס רכוש) הנוגעת לתביעת פיצויים שהוגשה ביחס לנזק שנגרם לנכס.

ישרוטל דיווחה עוד, כי "במסגרת החקירה נחקרו מנהלים בחברה וכן נגבו עדויות מעובדים נוספים". ואולם, לעמדת החברה, בהתבסס על ייעוץ משפטי שקיבלה, לא דבק רבב בהתנהלותם. בדיווח צוין, כי "להערכת החברה ובהתבסס על המידע הקיים בידה נכון למועד דוח זה, לא צפויה השלכה שלילית מהותית על פעילותה או על דוחותיה הכספיים. עם זאת, למיטב ידיעת החברה, החקירה עדיין מתנהלת, ולפיכך, החברה תמשיך ותבחן, לרבות באמצעות יועציה המשפטיים, את ההשפעות עליה (אם בכלל) בהתאם להתפתחויות בפועל".

החברות עצמן הזמינו את ההריסה

כאמור בלב החקירה שני חשודים - שני מנהלים בכירים בחברת יזמות של ישרוטל, אשר שמם עדיין אסור לפרסום. ישרוטל ומנהליה חשודים בקבלת דבר במרמה, לאחר שכבר קיבלו מהמדינה כ-2 מיליון שקל מקדמות על בסיס התביעה.

המבנה המדובר נמצא כאמור ברחוב פינסקר בת"א, בסמוך למקום שבו נפל טיל בליסטי במהלך המלחמה עם איראן. בעקבות נפילת הטיל הגישה ישרוטל, שבה מכהנים החשודים כמנהלים בכירים, תביעה לקרן הפיצויים, בטענה כי למבנה נגרמו נזקים בעלות של 40 מיליון שקל כתוצאה מהדף, מתוכם כ-27 מיליון שקל עבור נזקים לחלק הפנימי של הבניין (קירות, ריצוף, מזגנים, חשמל, שירותים וכו'). בעקבות התביעה שולמה לחברה מקדמה בסך 2 מיליון שקל.

ואולם, מהחקירה, שמנוהלת על-ידי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים ומפלג ההונאה במשטרת מחוז תל אביב, עולה חשד כי מאז מאי 2021 המבנה מוכר על-ידי עיריית תל אביב כלא ראוי למגורים, וזאת לבקשת החברות המחזיקות בבעלות על הנכס, אשר קיבלו פטור מתשלום ארנונה בגין הכרה זאת.

עוד עולה מהחקירה, כי ההריסות שאותן ייחסה התביעה להדף שנגרם כתוצאה מנפילת הטיל, נובעות מעבודות הריסה שהזמינו החברות עצמן, במטרה לקבל פטור מארנונה, עוד בשנת 2021.

על-פי החשד, עובדות אלה היו ידועות למנהלים, שבחרו בכל זאת להגיש תביעה כוזבת תוך יצירת מצג כוזב, וכל זאת במטרה להונות את רשויות המס ולקבל כספים שלא כדין - זאת בשעה שהמדינה, וקרן הפיצויים בפרט, נאלצות להתמודד עם ריבוי תביעות כתוצאה מנפילות טילים ברחבי הארץ.

*** חזקת החפות: חברת ישרוטל והחשודים לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.