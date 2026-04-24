התוכנית שדלפה: כך תיראה המתקפה הבאה של טראמפ באיראן

10:19 - צה"ל הגיב על הירי אתמול לשתולה - ותקף מבנים צבאיים בדרום לבנון

08:47 - דיווח: לארה"ב יידרשו לפחות שש שנים לחידוש מלאי התחמושת

דיווח בוול סטריט ג'ורנל: צבא ארה"ב שיגר במלחמה יותר מ-1,000 טילי טומהוק ארוכי טווח ו-2,000-1,500 טילי הגנה אווירית מסוגים שונים, כולל תא'אד ופטריוט. ההערכה כי יידרשו לפחות שש שנים לחידוש מלאי התחמושת של ארה"ב - דבר שכבר גורר התייעצויות ודיונים לעדכון התוכניות לתרחיש של הגנה על טייוואן במקרה שסין פותחת נגדה במלחמה

07:30 - דיווח: ארה"ב מגבשת תוכניות תקיפה למקרה של קריסת הפסקת האש עם איראן

גורמים בצבא ארצות הברית מפתחים בימים אלה תוכניות מבצעיות חדשות שמטרתן פגיעה משמעותית ביכולות הצבאיות של איראן באזור מצר הורמוז. כך דווח הלילה (בין חמישי לשישי) ברשת CNN. על פי הדיווח, התוכניות נועדו ליציאה לפועל במקרה שבו הפסקת האש הנוכחית בין המדינות תקרוס.

מתכנני הצבא האמריקני בוחנים מספר סוגי יעדים, כאשר דגש מיוחד מושם על "מטרות דינמיות" של איראן במרחב המפרץ ומצר הורמוז. מדובר בנכסים צבאיים המאפשרים לטהראן לסגור בפועל את נתיב השיט הבינלאומי הקריטי, ובהם: סירות תקיפה מהירות, כלי שיט ייעודיים להנחת מוקשים ימיים ואמצעים לחימתיים נוספים הפועלים במרחב המצר. לקריאת הכתבה

06:30 - טראמפ: הפסקת האש בלבנון תוארך בשלושה שבועות

למרות שחיזבאללה הפר את הפסקת האש לפחות 7 פעמים בימים האחרונים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) כי הפסקת האש בלבנון תוארך בשלושה שבועות. זאת, כשעה לאחר שאזעקות הופעלו בשתולה בשל ירי מלבנון.

טראמפ ברשת TRUTH: "נשיא ארצות הברית, דונלד ג'יי טראמפ, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די ואנס, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, שגריר ארצות הברית לישראל, מייק האקבי, ושגריר ארצות הברית ללבנון, מישל עיסא, נפגשו היום עם נציגים בכירים של ישראל ולבנון בחדר הסגלגל. הפגישה התנהלה היטב!".

"ארצות הברית תפעל יחד עם לבנון כדי לסייע לה להגן על עצמה מפני חיזבאללה. הפסקת האש בין ישראל ללבנון תוארך בשלושה שבועות. אני מצפה בעתיד הקרוב לארח את ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, ואת נשיא לבנון, ג'וזף עאון. היה זה כבוד גדול לקחת חלק בפגישה היסטורית זו!" לקריאת הכתבה

05:11 - דיווח בניו יורק טיימס: המלחמה באיראן רוקנה את רוב אספקת התחמושת של ארה"ב, באופן שמעמיד אותה לא מוכנה למלחמה פוטנציאלית עם סין או יריבות אחרות



02:18 - טראמפ: "המנהיגים של ישראל ולבנון יכולים להיפגש בבית הלבן בעוד שלושה שבועות". הנשיא הוסיף: "איראן תצטרך להפסיק לממן את חיזבאללה"

00:11 - בעקבות שיגור רחפן הנפץ בדרום לבנון, לוחם במילואים נפצע באורח קל, משפחתו עודכנה



00:00 - מוקדם יותר היום צה"ל תקף שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור וחיסל שלושה מחבלים שניסו לפגוע בכוחות צה"ל בדרום לבנון



23:55 - אחרי הירי לשתולה: חיל האוויר תקף משגרים בדרום לבנון



23:32 - דובר צה"ל: בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב שתולה לפני זמן קצר, זוהו כמה שיגורים שחצו מלבנון לישראל. "חיל האוויר יירט את השיגורים, התרעות הופעלו על פי מדיניות"



23:20 - אזעקה בשתולה. דובר צה"ל: הפרטים בבדיקה

23:11 - טראמפ: אני יכול לעשות עסקה עכשיו, אני רוצה עסקה שתימשך בלי הגבלת זמן. יש לנו שליטה מלאה במצר

הנשיא האמריקני ענה לשאלות כתבים בחדר הסגלגל. הוא טען שמצר הורמוז ייפתח רק לאחר הסכם "או שמשהו אחר יקרה". בנוסף, טראמפ הצהיר שצבא איראן "הושמד לחלוטין". "פגענו ב-75% מהמטרות שקבענו, אבל עצרנו כי איראן רצתה לדבר".

23:05 - טראמפ בהצהרה: הצבא של איראן הושמד לחלוטין. פגענו ב-75% מהמטרות שקבענו. עצרנו כי איראן רצתה לדבר

21:29 - טראמפ ברשת Truth: "יש לי את כל הזמן שבעולם, ולאיראן אין - השעון מתקתק. הזמן הוא לא לצידם. נגיע להסכם רק כשזה יהיה מתאים וטוב לארה"ב ולבעלות בריתה"



21:06 - שלוש נושאות מטוסים במזרח התיכון: צבא ארה"ב הודיע שנושאת המטוסים ג'ורג' וו בוש נכנסה רשמית לתחום הפיקוד של סנטקום



20:50 - השיחות בין ישראל ללבנון עברו לבית הלבן, לא מן הנמנע שהנשיא טראמפ יצטרף



20:43 - דובר צה"ל: בפעילות שנמשכת בדרום לבנון בוצעו כ-50 תקיפות מהאוויר, יותר מ-25 מחבלים חוסלו ומאות תשתיות טרור שהושמדו מעל ומתחת לקרקע



20:38 - כלי תקשורת באיראן מדווחים שמערכות ההגנה האווירית הופעלו במערב אהראן, אך ייתכן ומדובר במבחן של מערכות ההגנה האווירית. גורם בצה"ל: אנחנו לא תוקפים כעת באיראן



20:10 - בהמשך לקאליבאף: הנשיא פזשכיאן מצייץ את אותו המסר בדיוק



20:05 - קאליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני, בציוץ: באיראן אין 'קיצונים' ואין 'מתונים'. כולנו 'איראנים' ו'מהפכנים', ובאחדות ברזל בין העם לממשלה, מתוך ציות מלא למנהיג העליון של המהפכה, נגרום לתוקפן הפושע להתחרט. אל אחד, מנהיג אחד, עם אחד ודרך אחת - והיא דרך הניצחון של איראן היקרה לנו יותר מהחיים

