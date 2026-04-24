שינוי כיוון? מה מסמנת היממה המדהימה שעברה על אינטל

יממה מוצלחת עברה על אינטל , ואם לשפוט לפי עליית המנייה לאחר סגירת המסחר - היא ככל הנראה טרם הסתיימה. היא החלה בחמישי לפנות בוקר כאשר אילון מאסק הצהיר כי הפך ללקוח הראשון אי פעם של שבב העתיד של אינטל, A14, שאמור להוות תחרות ראשונה ל-TSMC בייצור מעבדים בעלי מעגלים זעירים, והיא המשיכה עם פרסום הדוחות המצוינים של החברה שניפצה את כל התחזיות וקינחה בתחזית אופטימית נוספת לרבעון השני של השנה. אם לשפוט לפי האופן שבו המנייה עלתה לאחר סיום המסחר - כ-23%, החברה בדרך לפתוח את יום המסחר היום (שישי) בשווי של מעל ל-412 מיליארד דולר, וייתכן מאוד כי אינטל בדרכה הבטוחה לסיים את חודש אפריל עם שווי של חצי טריליון דולר.

כבר עתה ניתן לומר שאינטל היא מניית הטכנולוגיה המנצחת של ענקיות הטכנולוגיה בוול סטריט עם צמיחה עד כה של 81% מאז תחילת השנה, וסך הכל 224% בשנה האחרונה - שהיתה ללא ספק השנה של המנכ"ל ליפ-בו טאן שמונה לתפקיד לפני כשנה וחודש. לפי ביצועי החברה ושיחת המשקיעים נראה כי טאן הבין היטב את התפקיד שאינטל יכולה למלא בטרנספורמציה הדרמטית שעוברת כיום תעשיית הבינה המלאכותית, מדגש על אימון מודלים להפעלתם (שלב ההסקה) וליישום של סוכני AI - תוכנות מבוססות בינה מלאכותית המסוגלות לבצע משימות מלאות כמו מתן שירות לקוחות, פיתוח תוכנה או הכנת דוחות חשבונאיים.

מוצרי החברה לא השתנו - זה השוק שחזר לזרועות מעבדי הליבה

המגמה הזו מחזירה לקדמת הבמה את מעבדי הליבה (CPU), שוק השבבים הוותיק שאינטל היא שחקנית מרכזית בו. עד כה, אנבידיה צמחה בזכות סוג אחר של שבבים - המעבדים הגרפיים (GPU), שלהם יתרון משמעותי באימון מודלים, אך עבור משימות הפעלה סטנדרטיות מספיקים לעיתים קרובות מעבדי הליבה דוגמת אלה של אינטל, AMD או ARM. את ההתאוששות הזו בשוק מעבדי הליבה ניתן היה לראות היטב בדוחות אינטל מאמש, שבה הכנסות חטיבת השרתים של אינטל קפצו ב- 22% - וחצו לראשונה את רף 5 מיליארד הדולר בהכנסות, כאשר הרווח התפעולי קפץ בתוך שנה מ-14% ל- 30%.

המנכ"ל טאן התייחס לנושא בשיחת המשקיעים ואמר כי "לקוחות מתקינים יותר מעבדי ליבה לצד המאיצים הגרפיים ביחס שבא לטובת מעבדי הליבה באופן הולך וגדל". כלומר, מוצרי החברה הם לא אלה שהשתנו - החברה עודנה מתקשה לחדור לשוק שבבי ה-AI - זה השוק שחזר לזרועות ה-CPU. מעבדי הליבה של אינטל, ה"קסיאון", כיכבו בשיחת המשקיעים ובדוח הרבעוני: טאן ציין את הפריסה ההולכת וגוברת של מעבדי הקסיאון, ובחברה הזכירו את הבחירה של אנבידיה - משקיעה באינטל - לפרוס את מעבדי הקסיאון בשרתי ה- DGX שלה, המאפשרים לענקיות הענן לספק שירותי בינה מלאכותית.

טרם הדוחות, פרסם בנק אוף אמריקה סקירה המנבאת את שובו של ה-CPU למרכז הבמה. "מעבדים אלו מתגלים כהכרחיים למשימות רציפות ורגישות לזמן, כמו תזמון, ניתוב וניהול זיכרון במערכות מורכבות של בינה מלאכותית סוכנותית (Agentic AI)", נכתב בדוח של בנק אוף אמריקה. "לאור זאת, בנק אוף אמריקה מעלה את תחזית שוק מעבדי השרתים ל-71 מיליארד דולר עד שנת 2030, מה שמשקף צמיחה שנתית של 15%.

מבחינת החברות, AMD נמצאת בעמדה התחרותית הטובה ביותר בזכות מפת דרכים חזקה למעבדים ונוכחות דומיננטית בשירותי הענן. לגבי חברת אינטל, למרות שיפור מסוים בצפי הרווחים, האנליסטים סבורים כי הזינוק האחרון בשווי החברה מוגזם ביחס למרכיביה, ושומרים על המלצת "תשואת חסר". חברת ARM מקבלת המלצת "ניטרלי", שכן היא נכנסת לתחום מעבדי השרתים העמוס והצפוף במתחרים חזקים ובפתרונות פנימיים שפיתחו ענקיות הענן בעצמן".

מכה את התחזיות בפעם השישית ברציפות

האם טאן הצליח לסובב את ספינת המטוסים ששמה אינטל ולהחזירה לפסים של צמיחה? אינטל מכה את התחזיות בפעם השישית ברציפות, כאשר המרווח הגולמי חוזר אל מעל לרף ה-40%, ואף הגדילה לפרסם תחזית ורודה לרבעון השני של השנה: הכנסות של עד 14.8 מיליארד דולר - עלייה של 1.4 מיליארד דולר ביחס לרבעון המקביל.

הטלטלה שהיא עוברת עדיין ניכרת בה: החברה דיווחה על הפסד של 73 סנט למנייה לפי GAAP, כאשר הרווח המתואם עומד על 29 סנט למניה - הפער נובע מעלויות ארגן מחדש. תזרים המזומנים מפעילות עומד על 1.1 מיליארד דולר, אך התזרים החופשי שלילי ועומד על 2 מיליארד דולר לצד השקעות עתק במפעלים חדשים וברכישת ציוד ייצור - כ- 5 מיליארד דולר.

פעילות הייצור החדשה המיועדת ללקוחות חיצוניים - כמו טסלה וספייס אקס, למשל, שהכריזו על שותפות עמה - עודנה הפסדית - ההכנסות חצו אמנם את רף 5 מיליארד הדולר ועלו ב- 16% משנה לשנה, אך ההפסד התפעולי עומד על 2.4 מיליארד דולר. בשונה מהרבעונים הקודמים - הביקורות החיוביות שמקבלים השבבים המיוצרים במפעלים החדשים המיועדים ללקוחות חיצוניים - כמו מעבדי ה- A18, וההצהרות של מאסק - משיבים ללא ספק רוח חדשה שמספקת לראשונה תקווה כי גם פעילות הייצור החיצונית של אינטל תתאושש ותחדל מלשמש אבן ריחיים.

כאשר תייצר אינטל את מעבד ה-A14 עבור לקוח גדול כמו טסלה, ניתן יהיה לראשונה לברך על כניסתה של אינטל לעולמות ה- AI כמתחרה של TSMC. בינתיים, האנליסטים ברובם סקפטיים ומספקים לרוב המלצת "החזק" למנייה.