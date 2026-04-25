טראמפ: איראן מתכננת להגיש הצעה שתתן מענה לדרישות שלנו

עדכונים שוטפים

07:16 - שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, נפגש אמש באיסלמבאד עם שר החוץ של פקיסטן, מוחמד איסחאק דאר

05:12 - הלחץ הכלכלי על איראן ורוסיה: שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, הודיע כי וושינגטון לא תאריך את תוקף הפטורים שאפשרו למדינות מסוימות לסחור בנפט עם טהרן ומוסקבה

03:08 - משרד החוץ של ארה"ב: המלחמה באיראן היא "הגנה עצמית"

היועץ המשפטי של משרד החוץ של ארה"ב הגיש חוות-דעת לפיה המבצע הצבאי באיראן אינו מלחמה חדשה, אלא המשך ישיר של העימות מול איראן מאז 1979. הטיעון הוגש לקראת הד-דליין ב-1 במאי, המצריך אישור מהקונגרס להמשך הלחימה ונועד להכשיר את התקיפות שהובילו לחיסול עלי חמינאי.

01:42 - חזרה מיידית ללחימה או הידוק המצור: בישראל נערכים לשיחות - ולקריסתן

לקראת החלטה גורלית: נושאת מטוסים אמריקאית שלישית עושה את דרכה לאזור לחיזוק הכוחות, כשבמקביל - ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף ייצאו לפקיסטן לחידוש השיחות בין ארה"ב לאיראן.

ארה"ב וישראל סימנו את תשתיות האנרגיה באיראן כיעדי תקיפה - במקרה שהמשא-ומתן יקרוס.

בכירים ישראלים: חלק מהקשיים במשא-ומתן נובעים מפיצול עמוק בתוך ההנהגה האיראנית. עוד מעריכים בישראל: חיזבאללה מנסה לייצר "משוואה חדשה" באמצעות הירי המתמשך. לכתבה המלאה

01:08 - איראן: "לא מתוכננת פגישה ישירה עם ארה"ב, המסרים יועברו דרך פקיסטן"

דובר משרד החוץ האיראני הבהיר בפוסט ברשת X כי אין כוונה לקיים מפגש ישיר בין המדינות. לפי ההצהרה, איראן תעביר את עמדותיה ואת הסתייגויותיה לצד האמריקאי באמצעות פקיסטן, שמשמשת כמתווכת.

00:01 - משרד הבריאות הלבנוני: 6 בני אדם נהרגו היום בתקיפות בדרום המדינה

23:57 - סגן ראש המועצה המדינית של חיזבאללה, מחמוד קמאטי, לרשת אל-ג'זירה: אין כוח אזורי או בינלאומי שיכול לאלץ אותנו למסור את נשקנו

23:49 - סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת: הצהרותיה של דוברת הבית הלבן, שלפיהן איראן ביקשה לערוך שיחות ישירות עם ארה"ב בפקיסטן, הן שקריות. איראן לא ביקשה כלל לנהל משא-ומתן עם האמריקאים, ולהפך - עד כה דחינו לחלוטין את הבקשות האמריקאיות למשא-ומתן בגלל דרישותיהם המופרזות

23:16 - משמרות המהפכה: תפסנו ספינה ששיתפה פעולה עם צבא ארה"ב, התעלמה מאזהרותינו וביצעה הפרות

22:49 - צה"ל תקף מוקדם יותר היום מחבלי חמאס בצפון רצועת עזה שפעלו סמוך לכוחות במרחב והיוו עליהם איום

22:15 - בכיר בממשלת פקיסטן ל-ABC News: משלחות מארה"ב ומאיראן יקיימו בסוף השבוע פגישות נפרדות עם גורמים פקיסטניים

לדברי הבכיר, אם תהיה התקדמות בפגישות, המשלחות האמריקאית והאיראנית צפויות להיפגש פנים אל פנים ביום ראשון. הוא הוסיף כי המשלחת האמריקאית צפויה להגיע במוצאי שבת.

22:06 - צה"ל תקף לפני זמן קצר משגרים של חיזבאללה במרחבים יעטר וכפרא שבדרום לבנון, מצפון לקו ההגנה הקדמי

"המשגרים שהותקפו היוו איום על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל", נכתב בהודעת דובר צה"ל.

22:03 - אמיר קטאר תמים בן חמד שוחח בטלפון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הסכם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן. הוא אמר כי דוחא תמשיך בתיאום כדי לתמוך במאמצי התיווך של פקיסטן

21:59 - משרד החוץ הפקיסטני מאשר: משלחת איראנית בראשות שר החוץ עבאס עראקצ'י הגיעה היום לאסלאמאבד

לפי הדיווח, עראקצ'י ייפגש עם הנהגת פקיסטן כדי לדון בהתפתחויות האחרונות באזור ובמאמצים להשגת שלום ויציבות.

21:53 - דיווח ב-AP: ממשל טראמפ מטיל סנקציות על בית זיקוק גדול בסין ועל כ-40 חברות ספנות ומכליות המעורבות בהברחת הנפט מאיראן

21:52 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לרויטרס: איראן מתכננת להגיש הצעה שמטרתה לתת מענה לדרישות האמריקאיות

עוד מסר טראמפ: איראן רוצה לדבר ולראות אם היא יכולה להגיע לעסקה. הבכירים האמריקאים שמנהלים משא-ומתן כעת עם איראן מתמודדים עם האנשים שבשלטון עכשיו.