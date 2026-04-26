צה"ל תקף בדרום לבנון; טראמפ ביטל את המשלחת לפקיסטן

04:02 - צה"ל: אזעקות הופעלו באשקלון בגלל זיהוי שווא

02:23 - הניו יורק טיימס: נשיא איראן הבהיר כי טהרן לא תחזור למו"מ כל עוד המצור הימי מתקיים

בניו יורק טיימס פרסמו כי נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הודיע לראש ממשלת פקיסטן בשיחת טלפון כי טהרן לא תשוב למשא ומתן לשלום, כל עוד ארצות הברית שומרת על המצור ימי כלפיה, כך צוטט התקשורת המקומית באיראן.

עוד דווח כי שר החוץ של איראן עראקצ'י ישוב במהלך השעון הקרובות לפקיסטן, זאת למרות שטראמפ ביטל את ביקור המשלחת האמריקאית במקום.

00:50 - התקשורת באיראן מדווחת: הופעלו מערכות הגנה אווירית

התקשורת באיראן מדווחת כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית בכרמאנשאה. ההערכה שמדובר בתרגיל ניסוי של המערכות.

00:16 - צבא ארה"ב: השתלטנו על מכלית שהבריחה נפט לאיראן

צבא ארה"ב הודיע שהשתלט היום בים הערבי על מכלית שהבריחה נפט מאיראן והייתה חלק מ"צי הצללים" שלה.

Yesterday, M/V Sevan was among 19 "shadow fleet" vessels sanctioned by the U.S. Department of Treasury for activities related to transporting billions of dollars worth of Iranian energy, oil and gas products, including propane and butane, to foreign markets. Earlier today, Sevan… pic.twitter.com/7HdJ5iHNF7 - U.S. Central Command (@CENTCOM) April 25, 2026

23:28 - אחרי הודעת רה"מ: צה"ל תוקף מבנים צבאיים של חיזבאללה בדרום לבנון

על רקע הודעת רה"מ נתניהו, צה"ל תוקף מבנים צבאיים ששימשו את חיזבאללה לקידום מתווי טרור בדרום לבנון, אך לא באזורים נוספים ולא בעומק המדינה.

גורם ביטחוני על התקיפות בדרום לבנון: "בשלב זה אין שום שינוי בהנחיות התקיפה. צה"ל ימשיך לתקוף באופן שבוצע עד כה".

מצה"ל נמסר: "נמשיך לפעול בנחישות למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועלים בהתאם להנחיות הדרג המדיני".

20:59 - נתניהו: "הוריתי לצה"ל לתקוף בעוצמה בלבנון"

לשכת ראש הממשלה נתניהו פרסמה הודעה קצרה שבה הכריזה: "ראש הממשלה נתניהו הורה לצה"ל לתקוף בעוצמה מטרות חיזבאללה בלבנון".

ההודעה מגיעה אחרי רצף הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה: שני כטב"מים שוגרו מוקדם יותר לגליל המערבי, אחד יורט ועם השני אבד הקשר, אין נפגעים. לפני כן שוגרו חמש רקטות ליישובים צמודי גדר בגליל העליון. גם באירוע הזה לא היו נפגעים.

18:50 - טראמפ מאשר שביטל את המשלחת האמריקאית לפקיסטן: "בזבוז זמן"

הנשיא טראמפ כתב ב-Truth: "הרגע ביטלתי את הנסיעה של הנציגים שלי לאיסלאמאבאד, פקיסטן, לפגוש את האיראנים. יותר מדי זמן מבוזבז על נסיעות, יותר מדי עבודה! חוץ מזה, יש מאבקים פנימיים גדולים ובלבול בתוך ה'הנהגה' שלהם. אף אחד לא יודע מי שולט, כולל הם. וגם, יש לנו את כל הקלפים, להם אין! אם הם רוצים לדבר, כל מה שהם צריכים זה להתקשר".

לפני כן דיווחו ברשת פוקס כי נשיא ארה"ב טראמפ אמר כי ביקורם של וויטקוף וקושנר בפקיסטן בוטל. הנשיא הוסיף: "זה לא שווה את זה שהמשלחת האמריקאית תבצע את הטיסה של 18 שעות לפקיסטן כשארה"ב מחזיקה בכל הקלפים בסכסוך עם איראן".

טראמפ ציין כי "האיראנים יכולים להתקשר לארה"ב בכל עת שירצו. אמרתי לאנשיי לפני זמן מה - 'אתם לא עושים טיסה של 18 שעות לשם. יש לנו את כל הקלפים. הם יכולים להתקשר אלינו מתי שירצו, אבל אתם לא תצטרכו לעשות עוד טיסות של 18 שעות כדי לשבת ולדבר על כלום'".

