אירועים ומינויים עושים לונג על ישראל: הרגעים מאחורי כנס ההשקעות של גלובס
כנס עושים לונג על ישראל 2026

עושים לונג על ישראל: הרגעים מאחורי כנס ההשקעות של גלובס

מאות אורחים השתתפו היום בכנס "עושים לונג על ישראל" של גלובס • רגולטורים פיננסים, מובילי קהילת שוק ההון ומנהלים בכירים נפגשים על במה אחת, והמליצו איך כדאי להתמודד עם האתגרים בישראל ואף למנף אותם

גלית חתן 17:40
באי כנס "עושים לונג על ישראל"

מאות אורחים, בהם בכירי ענף הפיננסים והמגזר הציבורי, הגיעו לכנס "עושים לונג על ישראל" של גלובס, שהתקיים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הכנס, שנערך זו השנה השנייה, התמקד בהזדמנויות ההשקעה בשוק הישראלי.

לצד דיון רב-משתתפים על מכפילי הכוח שמניעים את כלכלת המדינה קדימה, ד"ר סאמר חאג' יחיא יו"ר בנק לאומי לשעבר, חשף את אחורי הקלעים של עסקת צים, שבה שימש כמתווך. פאנל ההשקעות הוקדש לאופן שבו ייראה המשק הישראלי ביום שאחרי המלחמה.

למשתתפים הוגש יין מיקב רמות נפתלי, וחולק שוקולד שמיוצר על פי מתכוניו המקוריים של השוקולטייר דביר קרפ ז"ל שנרצח ב-7 באוקטובר. ביציאה חולקו סוקולנטים שנרכשו מהחווה החקלאית סוקה.

יורם נוה וחיים סאמט
נבות בר ואביאל שטרנשוס
פרופ' יוג'ין קנדל
רונית אשד לוי וד''ר סאמר חאג' יחיא
יאיר סרוסי וקרן כהן חזון
אלי אלעל וסיגל רגב
עמית גל
רונית הראל בן זאב וד''ר שמואל אברמזון
יפעת אורון וגלי שבד
היין של יקב רמות נפתלי
*** גילוי מלא: הכנס מתקיים הודות לשיתוף-פעולה עם כלל ביטוח. בחסות: בנק ONE ZERO, קיסטון ודנאל