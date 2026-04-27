האופטימיות בשווקים לא פסחה גם על מניית ענקית השבבים אנבידיה , שזינקה בחודש האחרון ב־19% וחזרה לשווי שיא של יותר מ־5 טריליון דולר (שיא שאליו הגיעה בתחילת השנה). החברה הגדולה בעולם במונחי שווי שוק אומנם תפרסם את תוצאותיה לרבעון הקרוב רק בעוד חודש, אבל לכולם ברור שהיא תמשיך לצמוח בקצב מהיר.

עד כמה מדובר ב"מפלצת", מספיק לראות רק מכך שהחברה צפויה לרשום הכנסות של כמעט 79 מיליארד דולר ברבעון הקרוב ובזה שאחריו כמעט 87 מיליארד דולר. בשנה הפיסקלית הקרובה (2027) היא צפויה לרשום הכנסות של 370 מיליארד דולר, ואלה צפויות לזנק ל־484 מיליארד דולר בשנה הפיסקלית הבאה (2028), קפיצה של 30%.

ועוד זוית מרשימה על אנבידיה, "כ־35% מצמיחת הרווחים של כל חברות מדד S&P 500 ברבעון הראשון מגיעים מאנבידיה בלבד. יחד עם חברת השבבים מיקרון הן מהוות 55%־60% מהצמיחה הכוללת" אומר גלעד קייזר, מנהל מניות חו"ל במגדל ביטוח ופיננסים.

"כולם חשבו שהסייקל שלה ייגמר, וטעו"

אבל האם ייתכן שלמרות השווי העצום, היא עדיין עדיפה על שאר ענקיות הטכנולוגיה? באופן אולי מפתיע, התשובה לכך עשויה להיות חיובית והאנליסטים מסמנים אותה כהזדמנות.

"אנבידיה היא המניה הכי זולה מקרב '7 המופלאות' (ענקיות הטכנולוגיה, שכוללות גם את גוגל, אפל, מיקרוסופט, אמזון, מטא, טסלה), מכפיל הרווח שלה לשנה הבאה הוא 18, כל השאר יקרות יותר", קובע סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר בבית ההשקעות אופנהיימר ישראל.

לדבריו, הסיבה שהמניה עלתה לאחרונה פחות מהמתחרות כי "המשקיעים מתמחרים שאנבידיה, עם 95% נתח שוק בתחום ה־AI לא תוכל לשמור על הדומיננטיות הזו לאורך זמן. משקיעים אומרים, וכנראה בצדק, שמתישהו נתח השוק שלה יירד ל־90%, או אפילו ל־80%", הוא מסביר, אך מציין שגם אם זה נכון, "היו כל־כך הרבה שאמרו שהסייקל שלה נגמר, ובינתיים הוא לא נגמר".

בעוד אנבידיה עלתה כ־12% מתחילת השנה, מדד השבבים טיפס ב־52%. לדברי קייזר, "כרגע משקיעים מחפשים את ה'אפסייד' בחברות קטנות יותר, כמו חברות השבבים AMD ואינטל, למרות שהן נסחרות במכפילי רווח של 40-60, כלומר יקרות יותר. אני אופטימי על כל תעשיית השבבים ובתוכם גם אנבידיה. הנתונים הבסיסיים באנבידיה נראים מדהים, ויש אנליסטים שאומרים לנו כעת שהם לוקחים אותה גם כ'סטוק פיקינג'".

וסצ'ונוק מוסיף כי "הרבה שנים אמרו ש־7 המופלאות יעשו ביצועי חסר על מדד S&P 500. בשנה האחרונה זה נכון אבל ב־5 ואפילו 10 השנים האחרונות הן עשו ביצועי יתר והמשיכו להכות את המדד. עכשיו אנבידיה עומדת להשיק את הדור הבא של המוצרים. אם זה יגדיל את היעילות של הפקת המידע, יותר ביצועים ליחידת חישוב (טוקן) אנבידיה תמשיך לשמור על מובילות שוק ותמשיך גם לצמוח בקצבים גבוהים".