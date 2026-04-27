עדכונים שוטפים

08:06 - בפעם השלישית בתוך חצי שעה: אזעקות בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם.

07:45 - אזעקות בעקבות חדירת כטב"ם בגליל המערבי

נפילה בשטח פתוח מול גורן שבגליל המערבי. פיקוד העורף: האירוע הסתיים, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

האזעקות נשמעו בזמן שתלמידים בדרכם לבתי הספר. הורים במועצה האזורית מעלה יוסף קיבלו הודעה ממחלקת החינוך שבה נכתב כי "​נכון לרגע זה, אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף, ולפיכך אנו ממשיכים לפעול על פי המתווה הנוכחי. ​מערכת החינוך תפעל כסדרה".

07:13 - הלחץ על טהרן והמסר לוושינגטון: לקראת קריסת המו"מ - התרחיש אליו דוחפים בישראל

נתניהו כינס את הקבינט וראשי הקואליציה לבחינת צעדים במקרה של קריסת השיחות בין ארה"ב לאיראן. בישראל מפעילים לחץ על וושינגטון שלא להקל בצעדים הקיימים, מחשש לפגיעה במנוף מול טהרן, והזהירו כי הקלה במצור בהורמוז לא תקדם את המו"מ. ההערכה היא כי לחץ מתמשך עשוי להשפיע על קבלת ההחלטות באיראן או להעמיק מתחים פנימיים. במקביל, נבחנות גם אפשרויות הסלמה אם לא יחול שינוי בעמדת איראן. לקריאת הכתבה

05:58 - דובר צה"ל הודיע כי 4 לוחמים נפצעו בתאונה מבצעית בבסיס בדרום הארץ, כשאחד מהם במצב קשה ואחד במצב בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו

05:21 - שר החוץ האיראני עראקצ'י הגיע לרוסיה וצפוי להיפגש עם הנשיא פוטין

05:07 - משרד הבריאות הלבנוני עדכן כי מספר ההרוגים בתקיפות צה"ל מאז 2 במרץ עלה ל-2,509 ומספר הפצועים הוא 7,755

04:12 - צבא ארה"ב בציוץ ברשת X: הכוחות האמריקאיים ממשיכים לאכוף את המצור על נמלים איראניים ומונעים מספינות להיכנס או לצאת. כוחותינו הורו ל-38 ספינות להסתובב, או לחזור לנמל

03:03 - יו"ר הפרלמנט האיראני: ארה"ב השתמשה ברוב הקלפים שלה

יו"ר הפרלמנט קליבאף מפרסם "משוואה" של ביקוש והיצע וטוען כי לאיראן יש קלפי מיקוח משמעותיים ובהם מצר הורמוז ובאב אל-מנדב - בנוסף לצינורות הובלת נפט. זאת לטענתו, בעוד שארה"ב השתמשה ברוב הקלפים שלה

01:00 - שר החוץ של איראן: הדיונים בעומאן כללו התמקדות בדרכים להבטחת מעבר בטוח במצר הורמוז

00:30 - כדי להגיע לפריצת דרך: פקיסטן הציעה לדחות את המו"מ על הגרעין להמשך

ההצעה: ארה"ב ואיראן ינסו תחילה להגיע להסכם לפתרון המשבר סביב הורמוז. שר החוץ עראקצ'י: "אין כעת הסכמה בהנהגה האיראנית לגבי סוגיית הגרעין". אם המצור הימי ירד כמנוף לחץ - לא ברור מה יישאר כדי לאפשר וויתורים משמעותיים מצד איראן.

00:28 - תיעוד קשה מעזה: מחבלי חמאס הטילו אימה על משפחה - ותקפו עם אלות

לפי הדיווחים מהרצועה, כ-40 פעילי חמאס הגיעו לבית משפחת א-וחידי בשכונת רימאל. הם השחיתו רכוש, תקפו אותם ופצעו כמה מהם. בן משפחה אחרי האירוע האלים: "נשבע שהיהודים לא התנהגו כלפינו בשפלות כזו". האירוע מצטרף לעדויות מהרצועה על ניסיונות חמאס לבסס מחדש שליטה ומשילות, גם תוך הפעלת כוח כלפי אזרחים - לא סכסוך נקודתי, אלא דפוס רחב של אכיפה והפגנת כוח במרחב האזרחי. לקריאת הכתבה

23:34 - כתב ערוץ אל-מיאדין הלבנוני בטהרן: איראן העבירה למתווכים נוסחת משא ומתן שמבוססת על שלושה שלבים, ואם ארה"ב תקבל אותה - יחודש המו"מ

השלב הראשון של השיחות יתמקד בסיום המלחמה ובקבלת ערבויות שלא תחודש - לא נגד איראן ולא נגד לבנון.

עוד דווח כי בטהרן לא ידונו בשלב הראשון בסוגיות אחרות. אם יושג הסכם, יעברו הצדדים לשלב השני - שיתמקד בדיון על אופן ניהול מצר הורמוז. במסגרת הדיונים לגבי הורמוז, צפוי תיאום עם הצד העומאני, לצורך גיבוש משטר משפטי חדש.

22:45 - בעקבות הפרות חיזבאללה: הגבלת התקהלות בכמה יישובים בגליל העליון

פורסם לראשונה ב-N12