ההוצאות הביטחוניות של מדינות העולם צמחו ב־2025 ב־2.9% לכ־2.887 טריליון דולר, כשבישראל דווקא חלה ירידה של 4.9% לכ־48.3 מיליארד דולר. כך עולה מנתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום. ככלל, הוצאות הביטחון הישראליות היו גבוהות בכ־97% מב־2022, השנה האחרונה של טרום המלחמה.

● טראמפ החליט: שונאי ישראל לא יקבלו גרין קארד

● 3 נושאות מטוסים ו-70% אינפלציה: המצור של טראמפ חונק את כלכלת איראן

● המוניים, קרים ואכזריים: גל הפיטורים ב־2026 שובר את כללי המשחק בהייטק

המדינה האזורית שתקציב הביטחון שלה צמח בצורה המשמעותית ביותר היא טורקיה, ב־7.2% לכ־30 מיליארד דולר, בהשפעת פעילות צבאית נרחבת בעיראק, בסומליה, ובסוריה. מנגד, על אף מבצע עם כלביא, תקציב הביטחון האיראני פחת זו השנה השנייה ברציפות ב־5.6% לכ־7.4 מיליארד דולר. עם זאת, הירידה במונחים ריאליים נבעה מקצב אינפלציה שנתי של 42%, כשההוצאות כצפוי גדלו במונחים נומינליים.

ברמה הגלובלית, המנועים מאחורי צמיחת תקציבי הביטחון בעולם היו מדינות אירופה (14% צמיחה ברמה היבשתית), וכן אסיה ואוקראינה (8.1%). סוגיה מעניינת היא שתקציבי הביטחון של שלוש המעצמות הגדולות, ארה"ב, סין ורוסיה, יחד הגיעו לכ־1.48 טריליון דולר. כלומר, כ־51% מתוך כלל הוצאות הביטחון העולמיות.

לאחר מדינות אלו נמצאות בדירוג גרמניה שעלתה מהמקום החמישי לרביעי בעולם (114 מיליארד דולר), והודו שעלתה מהמקום השישי לחמישי (92.1 מיליארד דולר). מי שירדה שני מקומות מטה למקום השישי בעולם היא בריטניה (89 מיליארד דולר). אוקראינה תפסה את המקום השביעי (84.1 מיליארד דולר) על חשבון ערב הסעודית, עם תקציב הביטחון הגבוה ביותר במזרח התיכון (83.2 מיליארד דולר). לאחר צרפת (68 מיליארד דולר) ויפן (62.2 מיליארד דולר), ישראל הגיעה למקום ה־11 בעולם, עלייה של מקום אחד בדירוג מהשנה שעברה. מתחת לישראל, ניתן למצוא מדינות כדוגמת איטליה, קוריאה הדרומית, ספרד, קנדה ואוסטרליה.

ברמה הרחבה, זו השנה ה־11 ברציפות שבה צומח תקציב הביטחון העולמי, כאשר 2.887 טריליון דולר מהווים כ־2.5% מהתוצר העולמי, השיעור הגבוה ביותר מאז 2009. הצמיחה של 2.9% היא מתונה משמעותית ביחס לאשתקד (9.7%), וזה נובע מירידה של 7.5% בתקציב הביטחון האמריקאי לכ־954 מיליארד דולר, והוא נותר בין כה וכה הגבוה בתבל. מחוץ לארה"ב, הצמיחה העולמית עמדה על 9.2%. נקודה מעניינת היא שמבין 20 המובילות, נרשמו ירידות רק בארה"ב, בריטניה וישראל.

תקציב הביטחון הכולל באירופה הסתכם לכ־864 מיליארד דולר, תוך שתקציב הביטחון הרוסי צמח ב־5.9% ל־190 מיליארד דולר, שהם כ־7.5% מהתוצר. בד בבד, התקציב האוקראיני צמח ב־20% לכ־84.1 מיליארד דולר, כ־40% מהתוצר. מתוך 29 חברות ברית נאט"ו האירופאיות, 22 מהן הגיעו ליעד 2% מהתוצר. החשובה מכולן היא זו עם התקציב הגדול ביותר: גרמניה, שהגדילה ב־24% ל־114 מיליארד דולר, ולראשונה מאז 1990 חצתה את רף ה־2%.

עלייה בולטת לא פחות מאירופה הייתה באסיה ואוקראינה, עם 8.1% ל־681 מיליארד דולר - שיעור הצמיחה הגבוה ביותר מאז 2009. הבולטות ביותר בצמיחה היו סין (7.4% ל־336 מיליארד דולר) ויפן (9.7% ל־62.2 מיליארד דולר). הסיטואציה ביפן היא ייחודית משום שתקציב הביטחון מהווה 1.4% מהתוצר, השיעור הגבוה ביותר מאז 1958. צמיחה בולטת נוספת נרשמה בטייוואן, 14% ל־18.2 מיליארד דולר (2.1% מהתוצר) - הצמיחה הגבוהה ביותר מאז 1988.