מגמה מעורבת באסיה; הבנק המרכזי ביפן השאיר את הריבית ללא שינוי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:50

אסיה

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו יורדת בכ-1.2%, בורסת הונג קונג נחלשת בכ-1%, בורסת שנגחאי נסוגה בכ-0.5% ובורסת סיאול מתקדמת בכ-0.4%.

הבנק המרכזי של יפן הודיע במהלך הלילה כי הוא משאיר את רמת הריבית על כנה ברמה של 0.75%, אם כי היו מתוך תשעה חברים, היו שלושה מתנגדים שהעדיפו העלאת ריבית. הבנק גם חתך את תחזית הצמיחה שלו לשנת 2026 מ-1% ל-0.5% והעלה בחדות את תחזית אינפלציית הליבה שלו מ-1.9% ל-2.8%.

הבנק הזהיר כי הצמיחה הכלכלית של יפן צפויה להאט, שכן העלייה במחירי הנפט הגולמי בעקבות המשבר במזרח התיכון, צפויה לשחוק את רווחי החברות ואת ההכנסה הריאלית של משקי הבית, וזאת "דרך גורמים כמו הרעה בתנאי הסחר".

וול סטריט

אמש בוול סטריט, ה-S&P 500 והנאסד"ק ננעלו בשיאים חדשים של כל הזמנים - אם כי העליות נותרו מוגבלות, בשל הקיפאון בשיחות בין ארה"ב ואיראן והמתיחות המוגברת במצר הורמוז, שדחפה כלפי מעלה את מחירי הנפט. בסיכום היום, הנאסד"ק עלה בכ-0.2%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.1% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.1%. הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים במגמה מעורבת, כאשר ה-S&P 500 נותר כרגע ללא שינוי והנאסד"ק מצביע על ירידה קלה.

קרן הסל SOXX, אשר עוקבת אחר מניות השבבים, ירדה במעל 1% משיא כל הזמנים שלה שנשבר בסוף השבוע שעבר, וכך שברה רצף עליות של 18 יום - הארוך ביותר אי־פעם. לצד זאת, אנבידיה , השחקנית המובילה בתחום השבבים, המשיכה במומנטום החיובי שלה מסוף השבוע האחרון, אז כבשה מחדש את רף שווי השוק של 5 טריליון דולר. גם אינטל , שזינקה ב-24% ביום שישי האחרון, בעקבות תוצאותיה הכספיות, המשיכה לטפס אתמול.

מבין ענקיות הטכנולוגיה, גם אלפאבית (גוגל) בלטה לחיוב. מנגד, אפל נסחרה בטריטוריה שלילית. ב-CNBC דווח כי מינג-צ'י קו, אנליסט ב-TF International Securities, כתב בפוסט ברשת החברתית X כי OpenAI עובדת עם קוואלקום על פיתוח מעבדים יעודיים לסמארטפונים מבוססי־AI (במקור: "AI-First") - מה שעשוי לייצר בעתיד תחרות עבור אפל.

מניית השבבים AMD נחלשה. לפי CNBC, הירידה הגיעה לאחר שבנק ההשקעות Northland Capital Markets הוריד את המלצתו למניה מ'ביצוע־יתר' ל'ביצוע־שוק' (מקביל להורדה מ'קנה' ל'החזק'). האנליסט גאס ריצ'רד הסביר שמתחרות כמו אינטל מדביקות את הפער מול AMD, ושהחברה ככל הנראה תצטרך להוציא יותר כספים על מחקר ועל פיתוח כדי לשמור על ההובלה שלה.

מניות שבבי הזיכרון, ביניהן סנדיסק ומיקרון , רשמו עליות אתמול, לאחר שחברת ההשקעות Melius Research שמה זרקור על התחום ואמרה שמחזור הבינה הינה המלאכותית צפוי לשמור על הביקושים גבוהים עד סוף העשור הנוכחי. האנליסטים ציינו כי סביר שהמשקיעים יהיו מוכנים לשלם יותר עבור הסקטור, ככל שיפנימו שמניות אלו כבר אינן מחזוריות כפי שהיו בעבר.

המשקיעים מצפים בעיקר ליום רביעי, אז ידווחו ארבע מתוך "שבע המופלאות" - ענקיות הטכנולוגיה אלפאבית (גוגל) , מטא , מיקרוסופט ואמזון . אפל תדווח ביום שלמחרת. נוסף על כך, בערב יום רביעי, יפרסם הפדרל ריזרב את החלטת הריבית שלו לחודש אפריל.

בבנק ההשקעות סוסייטה ג'נרל אומרים כי מדובר בשבוע החשוב ביותר השנה מבחינת תשואות, ומציינים כי 44% מהחברות ב-S&P 500 צפויות לדווח השבוע - להן שווי שוק מצרפי של 29 טריליון דולר. מארק האקט, אסטרטג שווקים ראשי ב-Nationwide, אמר למרקטוואץ' כי "השבוע עוסק פחות בקטליזטור בודד כלשהו, ויותר בהתנגשות של כל מה שמשנה. בזמן שהרוח הגבית הטכנית הולכת ומתפוגגת, כאן הנתונים היסודיים צריכים לשאת את השוק כלפי מעלה".

בילי ליונג, אסטרטג השקעות ב-Global X ETFs, אמר ל-CNBC כי "שוק המניות מאזן למעשה בין שני כוחות מנוגדים: סיכונים גאו-פוליטיים מצד אחד, ופוטנציאל הרווח של מסחור הבינה המלאכותית מהצד השני". לדבריו, נכון לעכשיו, השוק מתמקד בבירור באפסייד שהוא צופה מה-AI. עם זאת, ליונג גם הזהיר מפני שאננות. "המגמה העיקרית היא כלפי מעלה והייתי מכבד זאת, אך גם לא הייתי רודף אחרי השוק בנקודה זו. הסנטימנט חם, הפוזיציות צפופות, ומבחינה היסטורית, קריאות גבוהות כאלו הקדימו תשואות עתידיות חלשות יותר".

בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן, הגדול בעולם במונחי שווי שוק, העלה בסוף השבוע שעבר את תחזיתו ל-S&P 500 מ-7,200 נקודות ל-7,600 נקודות עד לסוף השנה הנוכחית - מה שמשקף לו אפסייד של כ-6% לעומת מחירו הנוכחי.

בבנק המליצו למשקיעים "לעקוב אחר המנצחים", וספציפית אחר מניות הטכנולוגיה, שהובילו את הראלי של שוק המניות מתחילת החודש. "השווקים הפיננסיים נותרו עצבניים, אך איתנים ברובם", כתב אסטרטג הבנק פאביו באסי בהודעה שפורסמה ביום שישי ללקוחות. "אנו שומרים על גישת המומנטום של 'ללכת עם המנצחים' בתרחיש של דה־אסקלציה, במקום 'לקנות את המשתרכים מאחור', שכן נכסים מסוימים נפגעו מבחינה מבנית, בשל זעזוע האנרגיה".

שוק החוב האמריקאי

המשא-ומתן המקרטע בין ארה"ב לאיראן החל להעיק על מחזיקי האג"ח. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים, טיפסה בשבוע החולף מרמה של של 4.24% לכיוון 4.3%, ונכון להבוקר עומדת כבר על 4.34%. העלייה בתשואה לפדיון של האג"ח האמריקאיות מבטאת טיפוס זוחל במפלס הסיכון שמייחסים בשווקים לחוב האמריקאי, וגם צפי להתייקרות מחירים בשווקים על רקע מחירי הנפט הגבוהים, מצב שעשוי להוביל לריסון בהפחתות הריבית מצד הבנק הפד בעתיד.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל נסחר הבוקר מול הדולר ביציבות מתחת לרף הסמלי של 3 שקלים, ושערו עומד כעת על 2.98 שקלים.

מחירי הנפט המשיכו לטפס אתמול, על רקע המתיחות המוגברת במצר הורמוז, שלפי שעה נותר חסום לחלוטין למעבר כלי שיט. נפט מסוג ברנט עלה בקרוב ל-3% לרמה של 108 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי עלה במעל 2% לרמה של 96 דולר לחבית. הבוקר, המחירים עולים בכ-1% נוסף, כך שמחיר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 109 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 97 דולר לחבית.

בנק ההשקעות גולדמן זאקס העלה אתמול את תחזית מחיר הנפט שלו עד לסוף השנה, תחת ההנחה שהיצוא מהמפרץ לא יחזור לסדרו לפני סוף יוני והייצור יתאושש בקצב אטי. הבנק צופה כעת שמחיר חבית נפט מסוג ברנט יעמוד בממוצע על 90 דולר ברבעון הרביעי, בהשוואה ל-80 דולר בתחזית הקודמת של הבנק. כמו כן, הוא צופה כי נפט מסוג אמריקאי (WTI) יעמוד בממוצע על 83 דולר לחבית, לעומת 75 דולר בתחזית המקורית.

בהודעה שפורסמה ללקוחות הבנק, האנליסט דן סטרייבן כתב כי "הסיכונים הכלכליים גדולים יותר מכפי שתרחיש הבסיס שלנו לנפט גולמי מרמז, וזאת בשל שילוב של סיכוני אפסייד למחירי הנפט, מחירים גבוהים באופן חריג של מוצרי דלק מזוקקים, סיכון למחסור במוצרים אלו וההיקף חסר־התקדים של הזעזוע".

השפעת המתיחות במצר הורמוז על מחירי הנפט מחלחלת גם למחיר הזהב, שממשיך לדשדש, בעוד מתפשטים החששות לאינפלציה גבוהה יותר ברחבי העולם - שעשויה להוביל לריביות גבוהות יותר. הזהב ירד אתמול בכ-0.5% לרמה של 4,680 דולר לאונקיה, והבוקר הוא ממשיך להיחלש.