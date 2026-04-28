הזוכים הגדולים של טקס פרסי האפי: שטראוס ומחלבות גד

הזוכים הגדולים בטקס פרסי האפי שנערך הערב (ג'), בהובלת איגוד השיווק הישראלי, איגוד חברות הפרסום והמרכז הישראלי לניהול, הם מחלבות גד עם זהב בקטגוריית הפלטינום, ושטראוס עם דוריטוס שגרפה זהב בקטגוריית שיווק משפיענים (שהושקה לראשונה) ואת פרס הגרנד אפי היוקרתי.

תחרות האפי בוחנת, מזהה ומדרגת את המותגים שהובילו את המהלכים השיווקיים והפרסומיים האפקטיביים ביותר.

הזכייה של שטראוס ניתנה על המהלך "איך דוריטוס הבין שהוא החטיף של הלילה, פגש את הצעירים והצליח לכבוש אותם עם כ־11.5 מיליון חשיפות". המהלך בוצע באמצעות משרד הפרסום אדלר חומסקי & ורשבסקי GREY. המהלך של דוריטוס, "החטיף של הלילה - כך הפכה תובנה אחת על התנהגות דור ה-Z לעקומת צמיחה שאי אפשר להתעלם ממנה", זכה בזהב בקטגוריית המזון.

מחלבות גד זכו בפלטינום על הישג שיווקי מרשים לאורך שנים, עם מהלך שהוגדר כ"שבועות אחר שבועות מחלבות גד דואגת שלישראלים יהיה גד שמח", באמצעות משרד הפרסום ראובני פרידן, שזכה גם בפרסי זהב.

"לפני שנתיים החלפנו את ההגדרה שלנו מ-Advertising Agency ל-Sucess Agency. כל האנרגיה והכישרון שלנו מנותבים יום יום לטובת ההצלחות העסקיות של הלקוחות", אומרים אסף גריס ושירי הייסר, המנכ"לים המשותפים במשרד. "אנחנו גאים שהפוקוס הזה מביא תוצאות, מברכים את כל לקוחותינו על הזכיות, ומעל כולם - פרגון ענק למחלבות גד על פרס הפלטינום היוקרתי".

הנהלת משרד הפרסום ראובני פרידן: זיו קורן וניב חורש מבעלי הקבוצה, ושירי הייסר ואסף גריס, מנכ''לים משותפים / צילום: עזרא לוי

במה למלחמה

האפי היא תחרות בינלאומית המתקיימת ביותר מ-50 מדינות ברחבי העולם. זו השנה ה-24 שבה היא מתקיימת בישראל, והטקס נערך ברידינג 3 בנמל תל אביב, בהנחיית הדר מרקס. באירוע לקחו חלק מאות משתתפים, בהם מנכ"לים וסמנכ"לי השיווק של החברות המובילות במשק, לצד בכירים מעולם הפרסום.

בין המשרדים שבלטו בתחרות נמנים אדלר חומסקי & ורשבסקי GREY, ראובני פרידן, מקאן ת"א, באומן בר ריבנאי, מנצ' ופרסמן ברוך.

בקטגוריית מהלך שיווקי בתקופת המלחמה, שהושקה לראשונה בשנה שעברה, זכה המותג גולדסטאר עם המהלך: "דור של גיבורים: גולדסטאר מצדיע לגיבורי המלחמה", באמצעות משרד הפרסום מנצ'.

בקטגוריית media innovation זכו מטה משפחות החטופים ולקוחות ראובני פרידן עם המהלך "שלוש דקות זמן אוויר על 584,640 דקות בלי אוויר" - שעלה בערב שבת ב-15 נובמבר 2024, והוצגו בו תמונותיהם ושמותיהם של 101 החטופים שהיו בשבי החמאס באותה עת.

בנוסף הוענק פרס מפעל חיים למושיק תאומים, יו"ר גיתם BBDO, על תרומתו לענף הפרסום והשיווק במשך חמישה עשורים. תאומים (80) שימש לאורך השנים גם כיועץ אסטרטגי לבכירים במשק, בהם ראשי בנק הפועלים, אסם, כתר פלסטיק, שופרסל, תנובה, לוריאל, פוקס ועוד.

61 מהלכים בגמר

השנה הגיעו לגמר 61 מהלכים שהתחרו ב-20 קטגוריות, ובהן מזון, משקאות, פיננסים, רכב ותחבורה, תקשורת ומדיה.

מלבד הזוכים הגדולים, הוענקו פרסי זהב בקטגוריות נוספות. בקטגוריית הפיננסים זכו בית ההשקעות מיטב על המהלך "איך מיטב טרייד הפכה שורת איומים לשיא היסטורי בהכנסות, ברווחים ובמניית המותג" (במיטב עובדים "אין האוס", ללא משרד פרסום, ובשנים האחרונות גייסו את השחקן דיוויד שווימר כפרזנטור); ובנק מזרחי טפחות עם המהלך "לא לפנות אליי" בכיכובה של הזמרת נסרין קדרי, באמצעות ראובני פרידן.

בקטגוריית יופי אופנה וטיפוח זכו דלתא ומשרד הפרסום אדלר חומסקי & ורשבסקי, וNAOT- (טבע נאות) ומשרד הפרסום מנצ'. בקטגוריית שיווק משפיענים (שבה זכה כאמור דוריטוס של שטראוס) זכה בזהב גם המהלך של דומינוס פיצה "זו דניאל עמית?! זה מאור?! זה דומינוס וולקנו שהתפרץ לפיד והשתלט על התרבות הפופולרית", באמצעות מקאן ת"א.

משרד מקאן ת"א זכה גם בקטגוריית מהלכים מבוססים דאטה ופרסונליזציה עם MAX; בקטגוריית חשמל ומוצרים לבית עם טמבור על המהלך "צבעים של הסכמה"; בקטגוריית המשקאות עם תנובה ALTERNATIVE; בקטגוריית נדל"ן ותשתיות עם תדהר; בקטגוריית פעילות חברתית ציבורית במגזר העסקי עם kotex ומהלך "מנרמלות ללא בושה"; בקטגוריית תקשורת ומדיה עם פרטנר; ובשתי קטגוריות עם מכבי שירותי בריאות - מוצרים דיגיטליים ואוטומציה על מהלך "מכבי שולפת כרטיס אדום ליריבות", ושירותים נופש ופנאי על מהלך "לא מקופח"ות, צומחות".

מלבד דוריטוס, בקטגוריית המזון זכו בזהב גם שטראוס עלית ובאומן בר ריבנאי, עבור המהלך "הסיפור המופלא של מגירת הממתקים - איך הצליחה מגירה אחת להביא את ממתקי עלית לשיא של כל הזמנים". בקטגוריית קמעונאות זכו אירוקה ביי סופר-פארם ומשרד הפרסום פרסמן ברוך עם המהלך "אירוקה זה אופטיקה".

80 שופטים

המהלכים דורגו על ידי צוות של כ-80 שופטים, בהם מנהלי שיווק, פרסומאים, אנשי יחסי ציבור ואנשי אקדמיה. הליך השיפוט כלל שני שלבים, הראשון אונליין והשני פרונטלי. בין היתר מדובר בקריאת חומר כתוב המציג את הרעיון ואת המהלכים האסטרטגיים שנעשו במסגרת הפעילות השיווקית, צפייה באלמנטים הקריאטיביים שליוו את המהלכים ומפגש משותף של צוותי שיפוט במסגרתו התקיים דיון, שאחריו השופטים התבקשו להעריך את העבודות שקראו.

קטגוריית האפי פלטינום דורגה בידי המנכ"לים של החברות המובילות במשק, בראשות אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון, yes ובזק בינלאומי ויו"ר תחרות האפי. לדברי סיגל, "לצד מציאות מתמשכת של חוסר ודאות ואתגרים לאומיים, בלטה גם השנה היכולת של ענף השיווק והפרסום להתאים את עצמו במהירות, לגלות רגישות ולהישאר רלוונטי.

"הקמפיינים שנבחרו אינם רק יצירתיים ואפקטיביים, אלא גם משקפים הבנה עמוקה של רוח התקופה ומצליחים לחבר, לחזק אמון, ולעיתים גם להעניק רגעים של יציבות ותקווה בתוך מציאות מורכבת. דווקא בתקופות כאלה, מתחדדת החשיבות של מסרים ויוזמות אחראיות, שמצליחות לא רק להניע לפעולה אלא גם לייצר משמעות".