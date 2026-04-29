עליות באסיה; החוזים העתידיים על וול סטריט מטפסים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:50

ב-CNBC מדווחים כי ענק ההשקעות השוויצרי UBS דיווח על רווח נקי של 3 מיליארד דולר ברבעון הראשון - זינוק מסחרר של כ-80% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ומשמעותית מעל צפי האנליסטים, שעמד על 2.8 מיליארד דולר.

הבנק ציין כי הוא נותר במסלול המתוכנן לביצוע רכישה חוזרת של מניות בסך 3 מיליארד דולר, לקראת פרסום הדוח הכספי הבא של הרבעון השני, זאת לאחר שרכש מניות בשווי 900 מיליון דולר במהלך תקופת שלושת החודשים האחרונה. בנוסף, הבנק ציין כי בכוונתו לבצע רכישות חוזרות נוספות של מניות עד סוף השנה.

עוד במסגרת הדיווח על תוצאותיו הכספיות, מסר הבנק כי השווקים נותרו "חסינים", על רקע התקוות לפתרון מתמשך לסכסוך המתמשך במזרח התיכון. עם זאת, לצד ההכרה בכך שהסיכונים נותרו "גבוהים" בשל המצב המשתנה במהירות, הזהיר הבנק כי הכנסות הריבית נטו ברבעון השני - הן בחטיבת ניהול העושר הגלובלית והן בחטיבת הבנקאות האישית והעסקית - צפויות להיות "ללא שינוי מהותי".

9:30

אסיה

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בעליות שערים. בורסת הונג קונג עולה בכ-1.5%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.8% והבורסה בסיאול מתתזקת בכ-0.7%. בטוקיו לא מתקיים מסחר היום, בשל יום חג.

במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים עליות של עד 0.5%.

מחירי הנפט יציבים הבוקר, אך ממשיכים להיות גבוהים. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 111 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 100 דולר לחבית.

וול סטריט

וול סטריט ננעלה אתמול בירידות, בהובלת תחום השבבים. הנאסד"ק ירד בכ-0.9%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.5% והדאו ג'ונס נסוג בכ-0.1%. כך, הנאסד"ק וה-S&P 500 נסוגו מהשיאים החדשים ששברו יום קודם לכן.

הירידה במניות הטכנולוגיה באה, בין היתר, בעקבות דיווח בוול סטריט ג'ורנל, לפיו OpenAI פספסה את היעדים שלה למשתמשים חדשים ולהכנסות - מה שהוביל לחששות בקרב חלק ממובילי החברה לגבי יכולתה לממן את הוצאות ההון המסיביות שלה על מרכזי דאטה, אם היא לא תתרחב בקצב מהיר מספיק. הדיווח הקרין גם על סקטור הטכנולוגיה הרחב, כאשר כאמור במוקד עמד תחום השבבים.

היום בערב יתרחשו אחד אחרי השני שני אירועי מפתח בארה"ב. ב-21:00 שעון ישראל, תפורסם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, כאשר הקונצנזוס בקרב הכלכלנים היא שהבנק המרכזי ישאיר אותה ללא שינוי (ראו הרחבה תחת סעיף 4). ולאחר נעילת המסחר, תירשם בוול סטריט תופעה נדירה, כאשר ארבע מתוך "שבע המופלאות" - אלפאבית , אמזון , מטא ומיקרוסופט - יפרסמו במקביל את תוצאותיהן הכספיות.

למשקיעים יש ציפיות גבוהות מענקיות הטכנולוגיה, שכן מעל השווקים עדיין מרחפת השאלה עד כמה מוצדקות הוצאות ההון העצומות בתחום ה-AI, וכמה הן מיתרגמות להכנסות ולרווחים. סטיבן ווייטינג, אסטרטג השקעות ראשי ב-CIO Group, אמר ל-CNBC כי "בפעם האחרונה שהחברות הללו דיווחו, הן הגדילו את הוצאון ההון שלהן לשנה המלאה - רק ארבע החברות הללו - ב-94 מיליארד דולר". למעשה, ארבע החברות הללו עשויות להוציא יחד מעל 600 מיליארד דולר השנה. אלו הערכות האנליסטים לגבי תוצאותיהן הכספיות של החברות, לפי האתר הכלכלי אינווסטינג:

מיקרוסופט - האנליסטים מצפים לרווח למניה של 4.05 דולר (עלייה של 17% לעומת אשתקד) והכנסות של 81.37 מיליארד דולר (עלייה של 16%). המשקיעים יעקבו מקרוב אחר התוכניות של מיקרוסופט לעשות מונטיזציה מהשקעות העתק שלה בתחום הבינה המלאכותית. המניה ירדה ב-12% מתחילת השנה, אך עלתה ב-17% מאז נקודת השפל שלה בסוף מרץ.

אלפאבית (גוגל) - האנליסטים צופים ירידה של כ-5% ברווח למניה לעומת אשתקד, זאת בשל הוצאות פחת כבדות על מרכזי נתונים של AI המכבידות על הרווחיות, בעוד שההכנסות צפויות לצמוח בכ-18%. ההכנסות מפרסום בחיפוש צפויות לעלות בכ-16%, והכנסות הענן בכמעט 50%. המשקיעים יבחנו את ביצועי הענן ועדכונים לגבי מדדי המשתמשים של Gemini (שעמדו על למעלה מ-750 מיליון משתמשים פעילים חודשיים בסוף 2025).

אמזון - וול סטריט צפויה להתמקד בחטיבת הענן AWS, בעקבות העסקאות האחרונות לאספקת כוח מחשוב נוסף ל-OpenAI, Anthropic ומטא. האנליסטים מצפים שהכנסות AWS יעלו ב-25.8% (לעומת צמיחה של 23.6% ברבעון הקודם). באופן כללי, ב-FactSet צופים רווח למניה מתואם של 1.63 דולר (עלייה שנתית של 2.5%) והכנסות של 177.3 מיליארד דולר (עלייה של 14%). המשקיעים יעקבו אחר הלחץ על שולי הרווח בשל מחירי הנפט הגבוהים, והאם תחזית הרווח התפעולי של אמזון לרבעון השני תעמוד ביעד השוק של 22.65 מיליארד דולר.

מטא - ציפיות הקונצנזוס להכנסות עומדות על 55.36 מיליארד דולר לרבעון הראשון של 2026. לפי הדיווח, נתון זה מרמז על צמיחה מהירה אף יותר מהתחזית של מטא עצמה לצמיחה של כמעט 31% בהשוואה לשנה אשתקד - יעד שאפתני עבור חברה שאינה מתייחסת בקלות ראש לתחזיות מכירות. מטא לא פספסה את ציפיות המכירות מאז הרבעון השני של 2022, מה שמסמן רצף של 14 רבעונים שבהם עקפה את התחזיות. בגזרת הרווח המתואם למניה (EPS), האנליסטים צופים 6.67 דולר, נתון המשקף עלייה של פחות מ-4% לעומת אשתקד. רקורד הביצועים של מטא ברווח המתואם למניה מעט פחות חזק, אך עדיין מרשים; החברה לא רשמה פספוס בנתון זה מאז הרבעון הרביעי של 2022.

שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט המשיכו לטפס אתמול, על רקע המתיחות המתמשכת במצר הורמוז, שנותר סגור למעבר כלי שיט. כך, מחירה של חבית מסוג ברנט הגיע אתמול ל-112 דולר לחבית - רמה שנרשמה לאחרונה בחודש מרץ, בעיצומה של המלחמה מול איראן, וקודם לכן רק ב־2022, עם פרוץ מלחמת רוסיה־אוקראינה.

העלייה במחירי הנפט באה גם על רקע פרישתה של איחוד האמירויות מקרטל הנפט אופ"ק (ואופ"ק +) של מדינות המפרץ, מה שהוגדר ברויטרס כ"מכה קשה לערב הסעודית". ברויטרס הוסיפו כי זהו "ניצחון גדול לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהאשים את הארגון ב'גניבת שאר העולם' על־ידי ניפוח מחירי הנפט". איחוד האמירויות יצאה לאחרונה נגד חברות אופ"ק ש"לא עשו מספיק" כדי להגן עליה מפני המתקפות האיראניות במלחמה.

ד"ר נחום שילה, מומחה למדינות המפרץ ותימן במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ומנכ"ל חברת המודיעין העסקי גלובל אוסינט, אמר אתמול לגלובס כי לא רק אינטרסים גאופוליטיים עומדים מאחורי המהלך, אלא גם אינטרסים כלכליים: "איחוד האמירויות ספגה נזקים כלכליים כבדים, והיא תרצה להגביר את יצוא הנפט, ולא תרצה שהמכסות של אופ"ק יגבילו אותה. הם לא מעוניינים להיות 'הקטנצ'יק' שלא שואלים את דעתו, אבל עדיין נדרש לציית למכסות. ואם הם רוצים לייצר ולייצא יותר, הם לא מעוניינים שיגידו להם לא".

יניב בר, ראש תחום כלכלה בבנק לאומי, אמר לגלובס כי בטווח הקצר, "המהלך מחליש את המשמעת היחסית של מדינות מפיקות נפט שחברות בקרטל OPEC ומצמצם את יכולתו לנהל את ההיצע והמחירים, מה שמגביר את התנודתיות בשוק הנפט ומעלה את פרמיית הסיכון הגיאו־פוליטית הגלובלית, אשר גם כך גבוהה מהרגיל בעת הנוכחית. מה שיכול להוות סיכון לעליית מחירים".

בטווח הארוך יותר, העריך בר כי "ייתכן סיכון להיווצרות מחודשת של עודפי היצע בשוק הנפט העולמי ולחץ כלפי מטה על המחירים, אם יצרניות גדולות כגון איחוד האמירויות ירחיבו את התפוקה באופן משמעותי וללא תיאום. המהלך מקטין את היציבות בשוק ומגביר סיכון לתנודתיות ולכן עלול לאתגר את סביבת האינפלציה, הצמיחה והמדיניות המוניטארית העולמית בטווח הקצר, אך במקביל מהווה תמריץ להאצת תהליך גיוון מקורות האנרגיה והפחתת התלות במבנים קרטליים לאורך זמן".