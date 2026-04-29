פנטהאוז בפארק המסילה בתל אביב נמכר ב-55 מיליון שקל

קרקעות

מתוך עשרות ההצעות: שלוש החברות שזכו במכרזי הקרקעות בבית שמש

התקופה השחונה המאפיינת את מכרזי הקרקעות בעת האחרונה - שילוב של המלחמה, היעדר מנכ"ל קבוע לרשות מקרקעי ישראל ועוד - גורמת, כך נראה, לצימאון בקרב היזמים. למכרז עבור 662 יחידות דיור במחיר מטרה בבית שמש, הכולל חמישה מגרשים, הוגשו 42 הצעות. למגרש אחד מתוכם הוגשו 15 הצעות שונות.

מתחילת השנה נסגרו 75 מכרזים, ומתחילת מרץ, אז החל מבצע "שאגת הארי", נסגרו רק 26 מהם - חלקם ללא הצעות וחלקם שווקו בהצלחה חלקית בלבד. ריבוי ההצעות בבית שמש מעיד על כך שהיזמים משוועים לקרקעות חדשות שישווקו על ידי המדינה.

החברה עמרם אברהם זכתה בשלושה מתוך חמשת המגרשים. הזוכות הנוספות הן גילת מגורים ורן־אור הנדסה בניה והשקעות. הסכום הכולל שישלמו הזוכות, בתוספת הוצאות פיתוח, הוא כ־510 מיליון שקל, המשקף מחיר ממוצע של כ־770 אלף שקל לכל יח"ד.

יוקרה

שתי עסקאות גבוהות בתל אביב: דירה נמכרה ב-55 מיליון שקל בפארק המסילה

חברת YBOX הודיעה כי מכרה פנטהאוז בפרויקט גת רימון על פארק המסילה בתל אביב, תמורת 55 מיליון שקל. לפי הודעת החברה, הרוכש הוא איש עסקים צרפתי שעלה לארץ לאחרונה. שטחו של הפנטהאוז הינו כ-550 מ"ר, כך שהעסקה משקפת מחיר של כ-100 אלף שקל למ"ר.

הפנטהאוז נמכר בפרויקט Ybox Art, שכולל שני מגדלים בני 40 קומות כל אחד, בעירוב שימושים הכולל מלון, משרדים, גלריות אמנות, ומתחמי בילוי. הפרויקט תוכנן על ידי משה צור ועוצב על ידי האדריכל והמעצב האיטלקי פיירו ליסוני.

ברחוב שפרינצק נמכר פנטהאוז בשטח 314 מ"ר ברוטו, עם בריכה, תמורת 32 מיליון שקל. גם כאן המחיר משקף כ-100 אלף שקל למ"ר. מדובר בפרויקט תמ"א 38 בן שש קומות בלבד, של היזם יצחקי חסון, לדברי עו"ד דן הלפרט, שייצג את הקונה, איש הייטק: "זו עסקה חריגה בנוף התל אביבי של השנים האחרונות. ניהלנו משא ומתן ענייני ואינטנסיבי".

עידוד בנייה

תמריצים כספיים לרשויות על אישור דירות: קריית גת בשיא

משרדי האוצר, הפנים, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל הקצו יותר מ־230 מיליון שקל לעידוד הגדלת היצע הדיור. 14 רשויות מקומיות יתחלקו בסכום, שיקבלו בתמורה לכך שקידמו היתרי בנייה בתחומן במהלך 2025. בממשלה מעריכים כי בשנה הבאה יהיו רשויות נוספות שיצטרפו למקבלות המענק.

המובילה בין הרשויות שיקבלו כספי תמרוץ היא קריית גת, ששיווקה 4,217 יחידות דיור ותקבל כ־75.3 מיליון שקל. אחריה רמת גן עם 3,397 יח"ד שתקבל כ־31.7 מיליון שקל, פתח תקווה עם 3,148 יח"ד תקבל כ־23.6 מיליון שקל, מעלה אדומים עם 2,671 יח"ד תקבל כ־23.6 מיליון שקל, הרצליה עם 2,115 יח"ד תקבל כ־14.6 מיליון שקל, ורעננה עם 2,051 יח"ד תקבל כ־14.2 מיליון שקל.

רשויות נוספות שזכאיות למענק קטן יותר הן נוף הגליל, באר יעקב, בת ים, יהוד-מונוסון, רכסים, כפר סבא, באר שבע ועפולה.

מעיריית קריית גת מסרו לגלובס: "מברכים על הצעד החשוב של משרד השיכון לתמרץ שיווקים, כאחת הערים הגדולות והמתפתחות בארץ עם אלפי שיווקים כל שנה האתגרים הם רבים ויש חשיבות עצומה להשקעה בפיתוח ותשתיות גם בשכונות הותיקות וכך אנו פועלים.

"המענק שנקבל מהמדינה יושקע חזרה בתושבים - בחינוך, בתשתיות ובפיתוח המרחב הציבורי: פארקים, מבני ציבור ושדרוג שכונות, כדי להבטיח שהצמיחה המואצת תלווה באיכות חיים גבוהה. נמשיך להוביל את הפיתוח מתוך אחריות, כך שקריית גת תהיה לא רק יעד למגורים, אלא מקום שטוב לחיות בו".

תכנון

הסכם פיתוח למועצה המקומית מצפה רמון לבניית 3,000 יחידות דיור

משרד הבינוי והשיכון והמועצה המקומית מצפה רמון חתמו השבוע על הסכם פיתוח בהשקעה כוללת של כ-800 מיליון שקל, במסגרתו תקודם בנייתן של כ-3,000 יחידות דיור חדשות ביישוב על קרקע מדינה.

"בזמן המלחמה מצפה רמון הפכה לממ"ד של המדינה", אומר אליה וינטר, ראש מועצת מצפה רמון. "אלפים מתושבי המרכז והצפון הגיעו ושהו בישוב שהיתה בו רק אזעקה אחת בכל תקופת המלחמה. זה יצר גל התעניינות גם במגורי קבע בעיר, אבל כיום אין לנו מספיק אפשרויות.

התקציב הגבוה יופנה ברובו לפיתוח תשתיות על, כאשר כ-720 מיליון שקל יוקצו לתשתיות ציבוריות, כ-110 מיליון שקל להקמת מוסדות ציבור וחינוך, וכ-30 מיליון שקל נוספים יושקעו בחידוש המרקם הוותיק ביישוב.

מדובר בתוכנית שאפתנית למדי: מצפה רמון היא מועצה מקומית קטנה שבה בסך הכול כ־6,000 תושבים היום. השכונה החדשה, "שכונת מעוף", תכלול לפי התוכנית 1,564 יח"ד עם 7,630 מ"ר מסחר, ו־21,280 מ"ר תעסוקה היא משלבת בנייה רוויה עד 4 קומות, בנה ביתך וצמודי קרקע.

במועצה אומרים כי עד היום שווקו בה 294 יח"ד (לחברות גשם ואיל מסיקה), וכי כרגע יש מכרזים לעוד כ-388 יח"ד ובהמשך ישווקו עוד.

"ההסכם ההיסטורי עליו חתמנו היום יאפשר למועצה להמשיך ולפתח את מצפה רמון ולעמוד ביעד אותו הצבנו לעצמנו, 10,000 תושבים עד שנת 2030. ממש בימים האחרונים התבשרנו כי לראשונה בהיסטוריה, חצינו את רף 6,000 התושבים. זה לא מקרה.

"אנו זיהינו את ארבעת המרכיבים אשר גורמים לאוכלוסייה להחליט להעתיק את מקום מגוריה: אפשרויות מגורים מגוונות, אפשרויות תעסוקה מתגמלת, חינוך טוב וחיי קהילה מלאים, ואנו פועלים להעצמת כל אחד מהמרכיבים האלו.