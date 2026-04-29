טרה

אחרי תנובה: גם טרה מעלה מחירים

ההתייקרות במוצרי החלב נמשכת: מחלבת טרה מצטרפת לגל העליות, זמן קצר אחרי שתנובה הודיעה על ייקור מוצרים ויממה לאחר שהמדינה עדכנה את מחירי המוצרים המפוקחים

נבו שפיר 19:08
חלב של טרה / צילום: גלובס
חלב של טרה / צילום: גלובס

בהמשך להעלאת המחירים של תנובה על מספר מוצרים, לרבות מוצרי החלב המפוקחים (שעולים בשיעור של 1% אחרי החלטת המדינה בנושא), גם מחלבת טרה מודיעה היום (ד') כי היא מעלה מחירים על מספר מוצרים לשוק הקמעונאי, כך על פי מכתב שנשלח לבעלי הרשתות מוקדם יותר.

המחקר שטוען: יוקר המחיה בישראל עשוי לעודד הגירה
בדיקת גלובס: רק רשת אחת הורידה מחירים בעקבות "הסל של ישראל"

על פי המכתב ששלחה טרה ממחלקת הסחר, נכתב כי "בעקבות הודעת משרדי החקלאות והאוצר על העלאת מחירי החלב הגולמי והעלאת מחיר מוצרי החלב המפוקחים, אנו מודיעים על עדכון מחירים בהתאם". על פי ההודעה, המחירים המפוקחים יעודכנו החל מה-1.5 בשיעור של 1.05%.

עוד נכתב כי לאחרי חג השבועות, שחל השנה בין התאריכים 21 ל-22 במאי, יעודכנו מחירי המוצרים הלא מפוקחים בשיעור ממוצע של כ-2.3%.

בטרה החליטו שלא להגיב לדברים.