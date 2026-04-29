אחרי תנובה: גם טרה מעלה מחירים

בהמשך להעלאת המחירים של תנובה על מספר מוצרים, לרבות מוצרי החלב המפוקחים (שעולים בשיעור של 1% אחרי החלטת המדינה בנושא), גם מחלבת טרה מודיעה היום (ד') כי היא מעלה מחירים על מספר מוצרים לשוק הקמעונאי, כך על פי מכתב שנשלח לבעלי הרשתות מוקדם יותר.

על פי המכתב ששלחה טרה ממחלקת הסחר, נכתב כי "בעקבות הודעת משרדי החקלאות והאוצר על העלאת מחירי החלב הגולמי והעלאת מחיר מוצרי החלב המפוקחים, אנו מודיעים על עדכון מחירים בהתאם". על פי ההודעה, המחירים המפוקחים יעודכנו החל מה-1.5 בשיעור של 1.05%.

עוד נכתב כי לאחרי חג השבועות, שחל השנה בין התאריכים 21 ל-22 במאי, יעודכנו מחירי המוצרים הלא מפוקחים בשיעור ממוצע של כ-2.3%.

בטרה החליטו שלא להגיב לדברים.