1 תרומת שיא למחקר בבית חולים בישראל: 50 מיליון דולר לבילינסון

ד"ר הנרי וד"ר סוזן סמואלי מוסיפים תרומה של 50 מיליון דולר למכון סמואלי למחקר וחדשנות בבית החולים בילינסון, שהוקם ב-2022 הודות לתרומה הראשונה שלהם, בגובה 25 מיליון דולר, עם מימון משלים של קופת חולים כללית. התרומה הנוכחית שוב שוברת את שיא התרומות למחקר בבית חולים בישראל.

"אנו מאמינים כי המצוינות והידע הישראליים, בעזרת תקציבי המחקר, יביאו לפריצת דרך במיגור המחלה", אומרים בני הזוג סמואלי. "בישראל פועלים כמה מהמדענים המבריקים בעולם, עם נחישות אמיתית לשנות את הדרך שבה נחקר ומטופל הסרטן".

ד"ר סמואלי ייסד את חברת ברודקום ב-1991, והיום משמש כיו"ר החברה. הוא נולד להורים ניצולי שואה, אשר הגיעו לארה"ב בחוסר כל, ופתחו חנות משקאות. היום הוא נמנה על רשימת 60 העשירים בעולם של פורבס, עם שווי מוערך של 38.1 מיליארד דולר, בעיקר במניות ברודקום. ד"ר סוזן סמואלי, מתמטיקאית ומתכנתת במקור, מילאה תפקידים שונים ב-IBM, עשתה הסבה לתזונה הוליסטית ורפואה אלטרנטיבית, והיום מייעצת בתחום.

שניהם מנהלים יחד את הקרן הפילנתרופית המשפחתית, המשקיעה בעיקר באזור Orange County בקליפורניה, וכן בחיים היהודיים בקליפורניה ובישראל. מאז הוקם מכון סמואלי הוא עוסק במחקר ופיתוח טיפולים חדשניים לסרטן.

בתוך שנתיים בלבד, שלושה טיפולים מחקריים שהוביל כבר נמצאים בשלבי ניסוי קליני במטופלים. בשנת 2024 נחנכו בו מעבדות נקיות המיועדות לפיתוח ולייצור טיפולים מתקדמים על בסיס מערכת החיסון של המטופל. בסך הכול עומד סכום ההשקעה המצטבר במכון על 93.5 מיליון דולר.

יו"ר המכון הוא פרופ' גל מרקל, מנהל מרכז דוידוף (ובנו של ד"ר שלמה מרקל, בעבר סגן נשיא לאסטרטגיה בברודקום). לדבריו, "בתוך שלוש שנים בלבד השיגו צוותינו אבני דרך בינלאומיות משמעותיות שיעצבו את עתיד רפואת הסרטן. הדרך שאנו סוללים תאומץ ברחבי העולם, ותביא תקווה וריפוי". המנכ"ל, תא"ל במיל' אבנר פז צוק, הוסיף כי "המכון מבסס את עצמו ככוח משמעותי בזירה העולמית של מחקר יישומי בסרטן".

בשנים האחרונות קיבלו מספר מוסדות אקדמיים ורפואיים תרומות גדולות. מיליארדר ממיאמי שזהותו עדיין אינה ידועה העניק 260 מיליון דולר לאוניברסיטת בר אילן להשקעה בתחומי הדיפ-טק. ג'ון גריי ואשתו מינדי תרמו 125 מיליון דולר לבית הספר לרפואה של אוני' תל אביב, משפחת חרל"פ העמידה סכום של 10 מיליון דולר לשיקום מכון ויצמן אחרי פגיעת הטיל במלחמת עם כלביא, וקרן כהן-חזון, בעלת השליטה בתורפז, תרמה 1% ממניות החברה מתוך החזקותיה האישיות לבתי החולים בילינסון, שיבא וסורוקה, תרומה ששוויה בעת האירוע הוערכה בכ-47 מיליון שקל.

2 שיווק

מותג הטיפוח הצרפתי VICHY משיק סדרת רשת בהשראת סדרת הטלוויזיה "הלוטוס הלבן", בכיכובן של קרן מור, ריף נאמן, ליבר בלילתי ויעלה פרוקמין. מדובר בסדרה בת ארבעה פרקים בשם red lotus, אשר שמה במרכז את הדור שמנסה להשיג איזון ובריאות דרך פתרונות נקודתיים, במקום תהליכים ארוכי טווח ושגרה עקבית.

הסדרה עולה בפלטפורמות הדיגיטל של המותג, ובעמודי הסושיאל של המשתתפות, והמהלך כולו מהווה חלק מאסטרטגיית התוכן של המותג, המחברת בין תרבות להומור.

קרן מור, ריף נאמן, ליבר בלילתי ויעלה פרוקמין

3 חדשנות

איך גורמים לסוכני AI לנתח דינמיקה רגשית ותקשורתית מול בני אדם? את האתגר הזה פיצחה פרופ' דפנה קריב מבית ספר אדלסון ליזמות באוניברסיטת רייכמן שפיתחה מערכת AI המדמה מפגשי יזמים עם משקיעים - והחודש זכתה על כך בפרס החדשנות של האיחוד האירופי.

מדובר בפיתוח מבוסס מחקר, שנערך בשיתוף פרופ' זוהר אליוסף מאוניברסיטת חיפה ויובל הבר מאוניברסיטת בר־אילן, ובאמצעות המערכת של cesura.ai. המערכת כבר יושמה בקרב כ־300 סטודנטים ויזמים בישראל, קנדה ובריטניה, והראתה תרומה משמעותית לפיתוח מיומנויות פרקטיות, לצד עלייה בביטחון העצמי ובתחושת המסוגלות של המשתתפים.

"העולם היזמי לא נבחן רק בידע, אלא ביכולת לפעול תחת לחץ, לתקשר באופן מדויק ולבנות אמון בזמן אמת", אומרת קריב. "באמצעות השילוב של בינה מלאכותית בלמידה, אנחנו מאפשרים לסטודנטים להתנסות בסיטואציות מורכבות כפי שהן מתרחשות במציאות, ולפתח את המיומנויות שבאמת קובעות הצלחה".

פרופ' דפנה קריב

4 קמעונאות

חברת LARO נדל"ן מקבוצת שופרסל חתמה עם רשת מתחמי החוויה "דילנד" של כוכב הרשת הצעיר דילן דרור על פתיחת סניף חדש במתחם המתחדש שלה בנתניה (סמוך לכביש החוף), בהשקעה של כ-6 מיליון שקל. מדובר בסניף החמישי של הרשת, שישתרע על פני 1,100 מ"ר וייפתח בדצמבר.

לדברי עמיחי פינקלשטיין, מנכ"ל LARO נדל"ן, "אנו שמחים לצרף את 'דילנד' כשוכר נוסף למתחם המתחדש שלנו בנתניה. אנו משקיעים בפיתוח הנדל"ן של קבוצת שופרסל, עם דגש על מתחמים המשלבים קמעונאות, פנאי וחוויית לקוח מתקדמת". לדברי דרור, השאיפה שלו עבור הרשת "היא פריסה ארצית נרחבת תוך שנתיים".

נציגי חברת LARO עם כוכב הרשת דילן דרור בפתיחת סניף חדש במתחם שלה בנתניה

5 מינויים חדשים

דנה אלכסנדרוביץ' מונתה למנכ״לית משותפת של חברת ניהול הכספים FAI. בתפקידה האחרון כיהנה כמנהלת תפעול ראשית של מיקרוסופט ישראל.

דנה אלכסנדרוביץ'

טל עזוז מונה לסמנכ"ל הכספים של GreenRoad, המתמחה בפתרונות לבטיחות ציי רכב.

מינוי מבית: יעל חביב אהרונהיים מונתה לסמנכ"לית משאבי האנוש של קבוצת מנפאואר ישראל, אחרי תשע שנים בחברה.