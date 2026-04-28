היוניקורן של אמנון שעשוע יוצא לחגוג, והקשר לאנבידיה

1 מי הגיע להרמת כוסית של doubleAI בתל אביב?

פרופ' אמנון שעשוע ופרופ' שי שלו שורץ ערכו אירוע מיוחד ליוניקורן הבינה המלאכותית שלהם doubleAI, במסעדת קלארו בתל אביב. לאירוע הגיעו כ-30 עובדי החברה, לצד הבכירים שהשקיעו בחזון של השניים אלי ואלונה ברקת מקרן BRM, יוני חפץ מלייטספיד, אדם פישר מבסמר ואייל ניב מפיטנגו (החברה גייסה מעל 220 מיליון דולר). על החלק האמנותי הופקד הקומיקאי ערן זרחוביץ'.

דאבל AI מתמחה בפיתוח מודלים מתקדמים ל-AI, מה שמוגדר כ"פיצוח הקוד לסופר אינטליגנציה". אחד מפיתוחי החברה הוא מערכת AI שהצליחה לשפר קוד למעבדי העל של אנבידיה (שלפי אתר החברה נמנית בין משקיעיה), תוך הבטחה שהיא גם מצליחה "לעקוף בביצועים את עבודתם של מתכנתים מהשורה הראשונה בעולם".

שעשוע, פרופסור למדעי המחשב, הוא מייסד מובילאיי (שנמכרה לאינטל תמורת יותר מ-15 מיליארד דולר), הבנק הדיגיטלי הישראלי ONE ZERO, וכן AI21 LABS, שבתחילת החודש פורסם כי היא מקיימת מגעים למכירתה לספקית הענן נביוס.

2 האנליסט הבכיר שחוצה את הקווים

אחרי כ-15 שנים בבנק ברקליס הבריטי, האנליסט הבכיר טבי רוזנר עובר לבנק ההשקעות ג'פריס.

רוזנר הוא מהאנליסטים הבולטים שמסקרים חברות ישראליות בשפה האנגלית, ובהן חברות התקשורת, אנרגיה, מזון ובנקים. הוא יצטרף לג'פריס כחלק ממהלך הרחבת פעילות המחקר של הבנק בארץ, ומאמציו להגדיל חשיפה של חברות מקומיות למשקיעים בינלאומיים.

טבי רוזנר

כבר כיום מסקרים בג'פריס לא מעט חברות מקומיות, ומציינים כי הכניסו בשנים האחרונות כ-130 משקיעים גלובליים לפעילות בבורסה בת"א, גם בתקופת המלחמה.

"הצטרפותו של טבי היא מהלך משמעותי שמחזק את המחויבות שלנו לשוק הישראלי", אומר נתי גינור, מנהל הפעילות של ג'פריס בישראל. "שילוב של האנליסט המוביל בישראל עם פלטפורמה גלובלית מאפשר לנו להרחיב את הסיקור של החברות המקומיות, ולהביא עוד הון בינלאומי לישראל".

חברת התקשורת HOT עולה בקמפיין חדש בהובלת כוכבי הסדרה "זגורי אימפריה", לקידום הטריפל החדש, שמוצע במחיר קבוע למשך שלוש שנים. עלות ההשקעה בקמפיין, באמצעות משרד הפרסום גיתם BBDO, מוערכת בכ-10 מיליון שקל.

כוכבי הסדרה ''זגורי אימפריה'' בקמפיין החדש

בני ובנות ה"משפחה" מבצעים בפרסומת את "יום יום" של זוהר ארגוב, בלוקיישנים שכיכבו בעונה האחרונה של הסדרה, ליצירת תחושה של סצנה אופיינית בה. הקמפיין יעלה בטלוויזיה, בדיגיטל וברשתות החברתיות, והשחקנים המשתתפים הם עוז זהבי, חן אמסלם, אורי לייזרוביץ', ישראל אטיאס, קובי מימון, יפית אסולין, שרה פון שוורצה, אייל שיקרצי, דניאל סבג וחוה אורטמן.

4 מינויים חדשים

ד"ר אייל גבע מונה לראש משותף למחלקת שוק ההון וניירות הערך, במשרד נשיץ ברנדס אמיר (נבא). ד"ר גבע נחשב לאחד מעורכי הדין הבולטים בתחום, ומתמחה בדיני חברות וניירות ערך, ממשל תאגידי, ליווי חברות ציבוריות, דירקטוריונים, ועדות ונושאי משרה בעסקאות מורכבות ובמשברים.

ד''ר אייל גבע

עירא גרין מונה למנהל פיתוח וגיוס משאבים ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון.

יעל שגיא-חג'ג' מונתה לסמנכ"לית משאבי אנוש של פירמת דלויט בישראל.