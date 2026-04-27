1 אחרי אלי גליקמן: גם סמנכ"ל הכספים של צים הודיע על פרישה

כשבוע לאחר הודעת הפרישה הדרמטית של מנכ"ל צים אלי גליקמן, הודיע בסוף השבוע בכיר נוסף בחברה, סמנכ"ל הכספים קסבייה דיסטראו, כי החליט לסיים את תפקידו. בדומה לגליקמן, גם דיסטראו ימשיך בתפקיד עוד ששה חודשים, בהתאם להסכם ההעסקה שלו.

בעקבות הודעת הסמנכ"ל התכנס דירקטוריון צים, ואישר את מינויו של סמי ג'ובראן כסמנכ"ל הכספים החדש.

● עושים לונג על ישראל: הרגעים מאחורי כנס ההשקעות של גלובס

● להסתכל למלחמה בעיניים: התערוכה המשותפת של הלוחם ואשת החייל שנפל

דיסטראו, 53, מונה לתפקידו ביוני 2018. במרץ האחרון מכר מניות של החברה בכ-1.15 מיליון דולר, בד-בבד עם מכירת מניות רחבת-היקף של המנכ"ל גליקמן.

בחברת הספנות ציינו כי סמנכ"ל הכספים הפורש מילא "תפקיד מרכזי בביסוס מעמדה הפיננסי של צים ובתמיכה באבני-דרך אסטרטגיות מרכזיות, לרבות ההנפקה הראשונית לציבור, יישום אסטרטגיית חידוש צי האניות של החברה וההתמודדות המוצלחת עם תנאי שוק גלובליים מורכבים".

המחליף ג'ובראן התקבל לעבודה בצים לפני כמעט שני עשורים (2007) ומילא מגוון תפקידים פיננסיים בחברה. בתפקידו האחרון שימש כסגן נשיא לתכנון וניתוח פיננסי ובקרת תקציב, והוא חבר בצוות ההנהלה הבכיר של צים.

נזכיר כי גליקמן היה מי שחילץ את החברה מסף פשיטת רגל והפך אותה למשך שנתיים לחברה הישראלית הרווחית אי-פעם. הוא הסביר את צעדו בכך שדירקטוריון צים בחר ברוכש אחר על פני הצעתו שלו (הצעת הרכישה של הפג-לויד וקרן פימי של ישי דוידי). גורמים בשוק מעריכים כי פרישתו לא תשפיע על קידום עסקת המכירה של צים תמורת 4.2 מיליארד דולר.

העסקה עדיין כפופה לאישורים רגולטוריים, בין השאר מאחר שלמדינת ישראל יש "מניית זהב" בצים. גורמים בממשלה, כולל משרד התחבורה ורשות החברות, כבר הודיעו כי יתנגדו לעסקה.

2 הראל ויזל חוגג 60. מי מוזמן?

השבוע יחגוג הראל ויזל, מנכ"ל ובעל השליטה בקבוצת פוקס, את יום הולדתו ה-60 במסיבה שתיערך בחוות רונית בהשתתפות כ-800 מבכירי המשק.

האירוע ייערך ביום חמישי (יום לפני התאריך המדויק, 1 במאי), ובין המוזמנים נמנים דירקטוריון והנהלת קבוצת פוקס וחברות-הבת ריטיילורס וטרמינל X, מנכ"לי מותגי הקבוצה, מנכ"לי הבנקים הגדולים במשק, ספקים ושותפים עסקיים, בעלי ומנכ"לי קניונים, מנכ"לי חברות הביטוח ועוד.

התוכנית האמנותית תכלול הופעה של זמר שזהותו נשמרת בסוד וכן את הלהקה של "גדולים במדים", עמותה שאותה מאמצת קבוצת פוקס (ויזל משמש כיו"ר אגודת הידידים).

3 פרסום

חברת אביבי מטבחים בחרה בפרסום אברהם כמשרד הפרסום שלה, אחרי עשור עם משרד לוג'יק. החברה מחזיקה בששה סניפים ושני מפעלים, המייצרים כ-14 אלף מטבחים בשנה, ותקציב הפרסום השנתי שלה מוערך בכ-15 מיליון שקל. בין הלקוחות הבולטים של אברהם, בהובלת המנכ"ל רועי חננאל, נמנים רנואר, צ'מפיון מוטורס ואלדן.

לדברי הבעלים יצחק אביבי, "כמותג ישראלי מוביל וכחלק מהאסטרטגיה להביא את חוויית עיצוב המטבח, אנו יוצאים לדרך חדשה ובוחרים במשרד הפרסום אברהם כשותף אסטרטגי להמשך הדרך. הבחירה נעשתה מתוך רצון להוביל את השפה השיווקית של המותג, תוך התאמה לעולמות התוכן והצרכנות המשתנים. אנו בטוחים כי החיבור עם אברהם יסייע לנו להמשיך ולחזק את מעמדנו בשוק".

4 מינויים חדשים

מרון גל מונה למנכ"ל הדיה, חברת הדיה, המתמחה בשיווק ומיתוג בנקודות מכירה.

אמיר גלמן מונה לסמנכ"ל השיווק של חברת הספורט-טק WSC Sports.

שי לינדנר ורונית בן עזרי מונו לדירקטורים חיצוניים בחברת האנרגיה המתחדשת וולטה סולאר, שתונפק בבורסה בעוד כשנה. לינדנר כיהן בעבר כסמנכ"ל הכספים של שפיר הנדסה, ובן עזרי מכהנת כמנהלת חטיבת לקוחות בקבוצת צ'מפיון.