1 תערוכה

במרחב "בפנוכו" בתל אביב, השייך לקבוצת ריאליטי, נפתחה התערוכה "לגעת באוויר חשוף" - הכוללות צילומים של שני אמנים, המתכתבים זה עם זה. הראשון הוא רועי כשר, צלם ולוחם במילואים, והשנייה היא שירה רזיאל, אלמנתו של ידידיה רזיאל ז"ל ששירת עם כשר באותה פלוגה. לפי דברי ההסבר לתערוכה, הצילומים מבקשים לתת צורה לאובדן הפרטי ולשבר האישי, ולייצר מרחב של שהייה והתבוננות בתוך הכאב.

2 ישראל מתגייסת

ביום העצמאות חולקו עוגות של רשת רולדין לכ-4,500 עובדי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), הודות לתרומה של יוסף בר נתן, איש עסקים ומייסד חברת הביטוח שובל - כאות הוקרה על פעילותם במבצע "שאגת הארי". במהלך המערכה האיראנית טיפלו הצוותים הרפואיים, הסיעודיים והמנהלתיים באלפי מטופלים.

עובדי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) / צילום: המרכז הרפואי שמיר