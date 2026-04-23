להסתכל למלחמה בעיניים: התערוכה המשותפת של הלוחם ואשת החייל שנפל

במרחב "בפנוכו" בתל אביב נפתחה התערוכה, שבמקשת לתת צורה לאובן הפרטי ולשבר האישי • ביום העצמאות חולקו עוגות של רשת רולדין לכ–4,500 עובדי המרכז הרפואי שמיר • אירועים ומינויים

גלית חתן 17:38
אביעד מור, רועי כשר ושירה רזיאל / צילום: הילל בן אור
1תערוכה

במרחב "בפנוכו" בתל אביב, השייך לקבוצת ריאליטי, נפתחה התערוכה "לגעת באוויר חשוף" - הכוללות צילומים של שני אמנים, המתכתבים זה עם זה. הראשון הוא רועי כשר, צלם ולוחם במילואים, והשנייה היא שירה רזיאל, אלמנתו של ידידיה רזיאל ז"ל ששירת עם כשר באותה פלוגה. לפי דברי ההסבר לתערוכה, הצילומים מבקשים לתת צורה לאובדן הפרטי ולשבר האישי, ולייצר מרחב של שהייה והתבוננות בתוך הכאב.

2ישראל מתגייסת

ביום העצמאות חולקו עוגות של רשת רולדין לכ-4,500 עובדי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), הודות לתרומה של יוסף בר נתן, איש עסקים ומייסד חברת הביטוח שובל - כאות הוקרה על פעילותם במבצע "שאגת הארי". במהלך המערכה האיראנית טיפלו הצוותים הרפואיים, הסיעודיים והמנהלתיים באלפי מטופלים.

עובדי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) / צילום: המרכז הרפואי שמיר
מספר היום

50 מיליון שקל
הסכום ששילמה אפליקציית הנסיעות האמריקאית ליפט על פעילות המוניות של Gett בלונדון - מה שמצמצם את פעילותה לישראל בלבד