1 קניון רמת אביב משיק את הקומה השלישית

קצת יותר משלוש שנים אחרי ההכרזה על קומה שלישית בקניון רמת אביב מקבוצת מליסרון, השבוע נפתחה קומת הקולינריה באופן רשמי לקהל הרחב, בהשקעה של כ-100 מיליון שקל (כולל השקעות השוכרים בחנויות).

● הזוכים הגדולים של טקס פרסי האפי: שטראוס ומחלבות גד

● אורן ספיר משיק רשת פארם חדשה ומבטיח: נהיה יותר זולים מהמתחרים

הקומה, שלמעשה מחליפה את מתחם האוכל שפעל בקומה השנייה, משתרעת על פני כ-3,000 מ"ר, וכוללת עסקי מזון, שטחים ציבוריים וכן עסקי לא-מזון שייפתחו בהמשך (שילב, פעלטון והפנינג, שכיום פועלים בקומה הראשונה והשנייה).

עסקי המזון בקומה זו הם ברטה, מסעדת שף של יוסי שטרית; ג’אגר, מסעדת המבורגרים ובשרים מקרית אונו, המאופיינת בקהל צעיר; המבטח האסיאתי של צ’וקה; TEABAR; ומקדונלד’ס. בנוסף נמצאת בקומה חנות של מותג הממתקים Sweetime. חלק מהמקומות כבר פועלים זמן מה, ואחרים ייפתחו ב-10 במאי. בנוסף קיימים מספר עסקי מזון בקומה הראשונה. לשם השוואה, שטחי המזון אצל המתחרה ביג גלילות משתרעים על פני כ-5,000 מ"ר.

יוסי שטרית ועומר לוי / צילום: גלית חתן

כחלק מהקומה ייפתח גם רוף טופ בגודל כ-250 מ"ר, שבו יפעל בר יין ויתקיימו אירועים וסדנאות. כחלק מקידום הפופ-אפים בקניון בשנים האחרונות, גם כאן יפעל פופ-אפ - CHIPS CAKE, שיציע קינוח של השף שטרית ויוצרת התוכן עומר לוי, במשך שלושה ימים בלבד (עד 1 במאי).

"היה קשה לבנות בזמן שהקניון פועל", הודתה בעלי מליסרון ליאורה עופר בהשקה. "קניון רמת אביב הוא אחד הנכסים המניבים הכי חשובים שלנו (לקבוצה 20 קניונים, ג"ח). הרבה מעבר לקניון, זה מרחב מוביל של חווית לקוח בסטנדרט בינלאומי. אנחנו מביאים בשורה, ויש לנו קהל נאמן.

"הובלה כזו לא מובנת מאליה, ודורשת השקעה ותחזוקה כל הזמן, לצד חשיבה יצירתית ונכונות להוביל מהלכים שישמרו את חווית הבילוי והקנייה. כל מותג בינלאומי שמגיע לארץ רוצה קודם כל להיות פה ברמת אביב, וזו מחמאה גדולה. הקניון חי ורלוונטי יותר מתמיד".

עומר אוגולניק, מנכ"ל קניוני עופר, הודה ש"התהליך היה ארוך וקשה, אבל כיף לראות את התוצאה שלו. עשינו הכל בפינצטה, לא בדורסנות, כדי שלא תהיה שום פגיעה בלקוחות. רמת אביב זה הרגש והנשמה של ליאורה, מהפח ועד האסלה.

"בשנתיים הקרובות צפויות פה עוד לא מעט הפתעות. אנחנו נפגשים עם אנשי נדל"ן בינלאומי ונציגי מותגים, ונחשבים לשורה הראשונה בעולם עם חוויה ייחודית ומבודלת. אנחנו וואן פיס, כמו הכותל".

נזכיר כי בחודש שעבר הושק בקניון מתחם פקטורי 54, המשתרע על פני כ־2,000 מ"ר ומעוצב כשדרה מרכזית עם חללי אופנה שונים. בהמשך השנה צפויים להתווסף גם אזור ביוטי, וולנס ו-HOME, בר שמפניה, חלל פרטי ועוד.

בנוסף נפתחה בקניון חנות הדגל הראשונה בישראל של המותג SKIMS השייך לקים קרדשיאן, לצד חנות של מותג האופנה COS, סניף זארה הום וקונדיטוריית שמו של השף-קונדיטור מיקי שמו. בקרוב ייפתח גם סניף של המאפייה Zeit für Brot (צייט פור ברוט), בשטח של כ-250 מ"ר.

עם זאת, המצב הבטחוני בשנה החולפת לא פסח גם על הקניון, שמתמודד גם עם תחרות מסחרית צפונית לו (ביג גלילות), ולפי נתוני ריס הוא רשם ירידה שנתית במכירות של כ-15% בין 2025 ל-2026. כעת יש לראות כיצד מהלכי ההתרחבות ישפיעו על הביצועים בשנה הקרובה.

אופיר שריד, רוני איראני, ליאורה עופר, עומר אוגולניק, / צילום: אייל אפרת

2 מימון ותרומה

קבוצת המימון והשקעות הנדל"ן רובי קפיטל מובילה מיזם הנקרא "פנים לקהילה", שבו היא מציעה ליזמים שחותמים עמה על הסכמי ליווי לתרום לאחת מ-20 עמותות, ומשווה את סכום התרומה. לאחרונה נחתמה עסקת התחדשות עירונית עם קבוצת אלמוג ביד אליהו בתל אביב, בהיקף של כ-285 מיליון שקל - וזו הודיעה על תרומה לכל 20 העמותות.

העסקה היא פרויקט גליפוליס, הממוקם בפינת הרחובות לוחמי גליפולי 42-48 ושדרות יד לבנים (כ-400 מטרים מתוואי קו המטרו M1). במסגרת הפרויקט ייהרס מבנה ישן בן 25 יחידות דיור, ובמקומו יוקם בניין מגורים בן שש קומות וקומת גג חלקית, עם 69 יחידות דיור.

פרויקט גליפולי של אלמוג ביד אליהו / הדמיה: טנדם הדמיות

3 פרסום

משרד הפרסום No, No, No, No, No, Yes של גדעון עמיחי זכה בשני פרסי ברונזה בקטגוריית המדיה של פסטיבל קליאו האמריקני, מתחרויות הפרסום המוערכות בעולם המתקיימת מעל 65 שנה (מקבילה לאמי בטלוויזיה ולגראמי במוזיקה). הפרסים ניתנו על המהלך 6724EVER למגזין לאשה, כחלק מהמאבק באלימות נגד נשים.

פסל ברונזה של פסטיבל קליאו

כחלק מהמהלך שונתה באופן קבוע שדרת המגזין, והוטמע בה המספר 6724* - קו הסיוע לנפגעות מערכת יחסים אלימה. הפרסים ניתנו בקטגוריית "שימוש במדיה - פרינט", ובקטגוריית "שימוש במדיה - קהל יעד ספציפי". בנוסף נכנס המהלך לשורטליסט בקטגוריית Creative Disruption.