משפט אחרי 15 שנה: מנכ"לית ועדת הבחירות תפרוש מתפקידה
ועדת הבחירות המרכזית

אחרי 15 שנה: מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס תפרוש מתפקידה

עדס, שמכהנת מאז 2010 והובילה מאז שבע מערכות בחירות, תסיים את תפקידה ביולי • יו"ר הוועדה, השופט נעם סולברג, הפציר בה להישאר אך היא דחתה את הבקשה • הבוקר דווח כי לפני מספר חודשים סולברג ביקש לקצוב את כהונתה, אך נשיא המדינה יצחק הרצוג התערב כדי למנוע פגיעה בתפקוד הוועדה

ניצן שפיר 21:42
אורלי עדס, מנכ''לית ועדת הבחירות המרכזית / צילום: דוברות הכנסת
מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, אורלי עדס, החליטה לפרוש מתפקידה, והיא צפויה להמשיך למלא אותו עד חודש יולי. עדס מכהנת בתפקיד מאז שנת 2010, והובילה שבע מערכות בחירות, מתוכן חמש מערכות רצופות בין השנים 2019 ל־2022.

המשנה לנשיא בית המשפט העליון ויו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, כתב בהודעתו הערב כי עדס הודיעה לו אתמול על רצונה לפרוש. לדבריו, הוא הפציר בה להישאר בתפקיד, אך היא לא נענתה. עוד ציין כי "עדס מילאה את התפקיד במקצועיות ובנחישות אין קץ, מתוך מחויבות עמוקה לטיוב הליך הבחירות ולקיומן הסדיר והתקין.

"במסגרת מילוי תפקידה, הובילה עו"ד עדס שלל תהליכים ניהוליים מורכבים, אשר שיפרו לאין ערוך את המענה שנתנה הוועדה לאתגרים הכרוכים בקיום הבחירות ושמירה על הוגנותן ועל טוהר הבחירות".

מוקדם יותר היום פורסם ב-ynet כי לפני מספר חודשים ביקש סולברג לקצוב את תקופת כהונתה של עדס, בהתאם להמלצת מבקר המדינה. בעקבות זאת הודיעה עדס על כוונתה לפרוש באופן מיידי. נשיא המדינה, יצחק הרצוג, פנה אז לסולברג בבקשה להשאיר את עדס בתפקידה, במטרה למנוע פגיעה בוועדת הבחירות.

סולברג הוסיף היום, כי "עו"ד עדס נהגה באחריות ציבורית והודיעה על החלטתה כך שניתן יהיה לקיים הליך תקין ושקוף לבחירת מחליף/ה". עוד נמסר כי "הוועדה תמשיך לפעול במקצועיות ובנחישות להבטחת האינטרס הציבורי, המשותף לכולנו, בקיום בחירות הוגנות, שוות וחופשיות - ליבתה של הדמוקרטיה הישראלית".