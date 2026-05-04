משרד התחבורה מקדם את מיזוג תוכנית אב לתחבורה בירושלים (צתא"ל) לתוך חברת נתיבי איילון. כך עולה ממסמך, שהגיע לידי גלובס, ובו המשרד מבקש למזג את השניים במטרה ליצור זרוע ביצוע לאומית אחת בתחום התכנון והפיתוח של התחבורה הציבורית.

● דירוג חברות התחבורה הציבורית: זו שבראש ואלה שבתחתית

לפי מסמך, המהלך מגיע לאחר דיונים פנימיים במשרד, ובמסגרתו מבקשים לצמצם עלויות מנהלה, להפחית כפילויות בין גופים ולרכז סמכויות תחת גוף ביצועי אחד. במשרד מציינים כי ריבוי הגופים הפועלים כיום בתחום מאריך תהליכי קבלת החלטות ומקשה על ניהול אחיד של פרויקטים תחבורתיים ברחבי הארץ.

במשרד התחבורה סבורים כי אין עוד היגיון בהמשך פעילותה של צתא"ל כגוף נפרד, וכי יש למזג את פעילותה לתוך נתיבי איילון. צתא"ל הוקמה על ידי עיריית ירושלים לצורך תכנון התחבורה בעיר ובסביבתה, ופועלת במימון משרד התחבורה מאז שנות ה-2000.

מנגד, מדגישים במשרד, נתיבי איילון הרחיבה בשנים האחרונות את פעילותה והפכה לזרוע ביצוע ממשלתית הפועלת בכלל הארץ. בין היתר, היא מעורבת בתכנון רשתות תחבורה ציבורית ובקידום פרויקטים מרכזיים במטרופולינים שונים, בהם גוש דן, חיפה ובאר שבע.

לפי המשרד, איחוד הפעילות צפוי להביא לאחידות במדיניות ובסטנדרטים המקצועיים, לחיזוק מנגנוני הבקרה והדיווח ולניהול תקציבי שקוף ומרוכז יותר. עוד נטען כי ריכוז הסמכויות בגוף אחד יסייע בקיצור זמני קבלת החלטות ובהסרת חסמים תפעוליים ומשפטיים המעכבים כיום פרויקטים.

עם זאת, המהלך עשוי לעורר שאלות לגבי ריכוזיות בענף והשפעתו על יכולת התכנון הייחודית של ירושלים, שנוהלה עד כה באמצעות גוף ייעודי. גורמים בענף מציינים כי מעבר למודל ארצי אחיד עשוי לשפר יעילות, אך גם לצמצם גמישות מקצועית ולהגדיל את התלות בגוף אחד.

במשרד התחבורה צפויים להמשיך בהתייעצויות עם גורמים רלוונטיים לקראת קידום החלטת ממשלה בנושא.