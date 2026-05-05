חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, על רקע חילופי האיומים החריפים בין ארה"ב לאיראן וחידוש תקיפותיה על מדינות המפרץ. המניות הדואליות צפויות לחזור בפער ארביטראז' שלילי כולל קל של 0.2%; פורמולה מערכות צפויה לרדת במעל 7%, בעוד נייס וקמטק צפויות להיחלש בכ-1.5%. מנגד, החוזים העתידיים על וול סטריט מטפסים בשיעור של עד 0.3%.

באסיה, מרבית הבורסות המרכזיות סגורות היום בשל יום חג. הבורסה בהונג קונג יורדת לפי שעה בכ-1.5%.

אתמול, מתיחות מוגברת במצר הורמוז ודשדוש במגעים בין ארה"ב לאיראן הובילו למגמות הפוכות במהלך יום המסחר בישראל ובארה"ב.

בתל אביב, המדדים נצבעו ירוק בוהק. מדד ת"א 35 עלה בכ-1.8%, רשם את שיאו ה-26 מתחילת השנה וננעל לראשונה מעל רף 4,500 הנקודות; מדד ת"א 125 טיפס בכ-1.6% ורשם את שיאו ה-23 מתחילת השנה; ומדד ת"א 90 התקדם בכ-0.8% וננעל במרחק לא רב משיא כל הזמנים שלו.

את העליות הובילו מדדי הביטוח, הפיננסים והבנקים שהתחזקו בכ-3.9%, בכ-2.8% ובכ-2.2%, בהתאמה. גם מדד רשתות השיווק בלט לחיוב והתקדם בכ-2.5%. מנגד, מדד ת"א־נפט וגז היה החלש ביותר מבחינת ביצועים היום וירד בכ-1.3%; זאת, על רקע הירידה שנרשמה במחירי הנפט בסוף השבוע, וכן על רקע פרישתו של מנכ"ל ניו-מד יוסי אבו, אחרי 15 שנה בחברה, שהובילה לירידה חדה של מעל ל־5% במניה.

הובילה את העליות בת"א 125 מניית נייס , שקפצה ביותר מ־21% במהלך יום מסחר אחד. זאת, על רקע דיווחים על עסקת ענק למכירת חטיבת אקטימייז שלה, העוסקת בפתרונות AI למניעת הונאות והלבנת הון, לפי שווי של כ־2.5 מיליארד דולר.

בוול סטריט, מנגד, המסחר התנהל בירידות שערים, כשמדד S&P 500 ירד בכ-0.4% ונאסד"ק ירד בכ־0.2%. הדאו ג'ונס ירד בכ-1.1% ומדד הפחד (VIX) קפץ ב־9%. כל זאת, על רקע דיווחים על מתקפת טילים של איראן על איחוד האמירויות, מבצע ה"שחרור" האמריקאי של ספינות שנתקעו באזור מצר הורמוז ודיווחים איראניים שהוכחשו על־ידי ארה"ב על שיגורי טילים לעבר ספינה אמריקאית באזור.

בלטה בירידות יצרנית השבבים AMD , שירדה בכמעט 5%, בהמשך להורדת המלצה מצד בנק HSBC ביום שישי. הבנק שינה את דירוג המניה מ"קנייה" ל"החזקה", על רקע חשש ממגבלות בקיבולת ייצור המוליכים למחצה בשנת 2026 - גורם שעשוי להגביל את פוטנציאל הצמיחה של החברה. ביום רביעי הקרוב, החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון של השנה והיא מגיעה אליהם אחרי פתיחת שנה מוצלחת למניה. החברה קפצה ביותר מ־50% מתחילת 2026 ואף הגיעה לשיא ערב פרסום ההמלצה הפסימית, שסיפקה מחיר יעד של 340 דולר למניה (נמוך בכ־0.5% מהמחיר ביום שני).

מניות הלוגיסטיקה צנחו גם הן בוול סטריט, בעקבות הודעה של אמזון כי היא צפויה להשיק מערך עצמאי לשירותי תובלה, הפצה ולוגיסטיקה. מניית GXO לוג'יסטיקס ירדה ב־13% ופדקס ב־8%.

גם מניית איביי ריכזה עניין אתמול. המניה טיפסה בכ-5%, לאחר שגיימסטופ הגישה אמש (א') הצעה לרכוש אותה בעסקה של כ־56 מיליארד דולר במזומן ובמניות. מנכ"ל החברה, ראיין כהן, אף ציין כי הוא מוכן לפנות ישירות לבעלי המניות אם הדירקטוריון של איביי לא ישתף פעולה. אם העסקה תצא לפועל, כהן מתכנן לעמוד בראש החברה הממוזגת. לפי ההצעה, גיימסטופ מציעה 125 דולר למניה, חצי במזומן וחצי במניות, מה שמשקף פרמיה של כ־20% על מחיר הסגירה של איביי ביום שישי. מדובר במהלך חריג יחסית, במיוחד בהתחשב בכך שגיימסטופ הייתה עד לפני כמה שנים מניה שולית יחסית, שזינקה לתודעה במהלך טירוף מניות המם. השווי של איביי גדול כמעט פי ארבעה משלה. למרות זאת, החברה כבר בנתה פוזיציה של כ־5% באיביי באמצעות מניות ונגזרים, לפי כהן. כהן, שהוא גגם מחזיק המניות הגדול ביותר של גיימסטופ, מאמין כי החיבור בין החברות יכול לייצר סינרגיה משמעותית.

עוד בלטו בעליות חברות בתחום הקריפטו, שקפצו בעקבות עדכון של חקיקה מתגבשת על תגמולים למחזיקי מטבעות קריפטו יציבים (כלומר צמודים לדולר או מטבע מסורתי אחר). לפי הנוסח החדש, על פלטפורמות מסחר בקריפטו ייאסר לשלם ריבית על החזקת מטבע יציב (בדומה לפיקדון בבנק), אך הן יוכלו להציע הטבות בפלטפורמה כגון הנחות בפעילויות מסחר ועסקאות שמתנהלות בה. בכך, למעשה התקדמה החקיקה להסדרת המטבעות המבוזרים.

בעקבות זאת, מניית סירקל (Circle) קפצה בכמעט 20%, ומניית פלטפורמת המסחר קוינבייס (Coinbase) עלתה בכ־6%. הביטקוין טיפס מעל רף ה-80 אלף דולר למטבע, רמתו הגבוהה ביותר מזה שלושה חודשים.

וול סטריט פתחה את שבוע המסחר אתמול, לאחר שמדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק סיימו את שני השבועות האחרונים עם שיאים חדשים של כל הזמנים, על רקע עונת הדוחות, שמסתמנת כחזקה מציפיות האנליסטים.

סביטה סוברמניאן, אסטרטגית בבנק אוף אמריקה, כתבה בניתוח שפורסם אתמול כי הרווח למניה ברבעון הראשון נמצא במסלול לצמיחה שנתית של 25%, וציינה כי התוצאות גבוהות ב-5% מהערכות הקונצנזוס של ה-1 באפריל. לדבריה, "בעוד שהמגמות החיוביות הן החזקות ביותר בקרב חברות הטכנולוגיה הגדולות, המניה הממוצעת (חציון) מציגה צמיחה שנתית בריאה ברווח למניה של 11% ברבעון הראשון... הרמה הגבוהה ביותר מאז 2021".

כריס סנייק, אסטרטג ההשקעות הראשי ב-Wolfe Research, אמר ל-CNBC כי הוא מאמין שהרווחים החזקים של ענקיות הטכנולוגיה שסיפקו "שבע המופלאות" יגרמו לכך שהבינה המלאכותית (AI) תישאר נושא השוק הדומיננטי ביותר. "לנוכח כך שהתוצאות הכספיות של ענקיות הטכנולוגיה הגיעו סולידיים והוסיפו דלק לנושא ה-AI, אנו מאמינים שהמשקיעים צפויים להמשיך לרדוף אחרי מי שנתפסות כמנצחות בתחום הטכנולוגיה, בין היתר, במגזרי השבבים והזיכרון", הוא אמר.

מנגד, חלק מהאנליסטים משמיעים אזהרות חריפות. אמריטה סן, מייסדת ומנהלת מודיעין שוק ב-Energy Aspect, אמרה ל-CNBC כי ייתכן שהכלכלות בעולם "הולכות מתוך שינה לתוך מיתון פוטנציאלי גדול". סן אמרה כי קיימת "אופוריה שגויה מיסודה" בקרב משקיעים רבים, אשר להערכתה ממשיכים להניח את מצוקת האנרגיה המתמשכת בצד ולהתייחס אליה כסוגיה המשפיעה בעיקר על כלכלות אסיה.

כמו כן, היא התייחסה למחירי הנפט וציינה כי "זו הייתה התעלומה הכי גדולה מבחינתנו - אם כבר, אנו חושבים שמחירי הנפט צריכים להיות גבוהים יותר וששוק המניות צריך להיות הרבה הרבה יותר חלש. רק חכו שמחירי המזון יתחילו לעלות בגלל מה שקורה; המחסור בשינוע של אוריאה (דשן); ומחירי הגז הטבעי, או צמצום אספקת הגז הטבעי למגזר הדשנים", היא אמרה.

"זהו משבר אנרגיה פשוט עצום. נדהמתי באותה מידה מהאופן שבו שוק המניות מתעלם מכך לחלוטין, ומדבר על כמה שתוצאות הרבעון הראשון נהדרות. הן לא הולכות להיות קרובות ללהיות נהדרות כל כך ברבעון השני", אמרה סן.

2. שוקי האג"ח

למרות המתיחות הגוברת מול איראן, שוק האג"ח בת"א המשיך לגלם אופטימיות. בישראל, מדדי האג"ח נסחרו במגמה חיובית ובהם מדד תל גוב כללי. התשואה הגלומה בו לפדיון עבור אג"ח ממשלתיות ירדה ל־3.05%, לאחר שכבר נגעה ב־3.26% ב־20 במרץ. תשואות האג"ח לטווחים קצרים של עד שנה ירדו, ובכך שיקפו ירידה במפלס הסיכון שמתמחרים משקיעים בנוגע לישראל. ומנגד, התשואות לטווחים של שנתיים ומעלה עלו מעט.

גם בארה"ב, שוק האג"ח שיקף את הסנטימנט שנצפה בשוק המניות. התשואות עלו לכל אורך העקום כמעט, כלומר לכל טווחי ההשקעה, ובטווחים הארוכים של מעל שנתיים נרשמו אף עליות חדות, שמשקפות עלייה במפלס הסיכון שמתמחרים השווקים עבור ארה"ב, ככל הנראה בשל החשש להסלמה נוספת מול איראן. אג"ח לשנה נסחרה בתשואה של 3.76% וזו ל־10 שנים ב־4.4%. התשואות ל־20 ול־30 שנה חצו שתיהן את רף ה־5%.

בבנק אוף אמריקה הזהירו השבוע כי "רמת התשואה של 5% באג"ח ממשלתיות ל-30 שנה מסומנת כ"קו מאז'ינו" קריטי - שחצייה חדה שלו עלולה לפתוח את "דלת האבדון" של הכלכלה (Doom Door)".

3. סחורות ומטבעות

בצל ההסלמה במצר הורמוז, מחירי הנפט קפצו אתמול בחדות, אך הבוקר הם רושמים ירידות קלות. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 113 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 104 דולר לחבית. מייק וורת', מנכ"ל שברון, הזהיר במהלך ועידת מכון מילקן בלוס אנג'לס כי סביר להניח שיחלפו חודשים עד שיצוא הנפט דרך מצר הורמוז יחזור לסדרו. "אני חושב שכאשר אנשים בוחנים את מציאות ההיצע המוגבל מאוד, זו לא רק שאלה של מחיר", אמר. "זו למעשה השאלה - האם בכלל נוכל להשיג את הדלק? אני מעריך שבמהלך השבועות הקרובים נתחיל לראות את ההשפעות הללו מחלחלות לאורך המערכת כולה".

בשוק המט"ח, השקל נחלש אתמול מול הדולר בכ־0.6% לשער של 2.95, ייתכן שבשל הירידות בוול סטריט, כאשר שוק המניות האמריקאי ידוע במתאם חיובי עם השקל. בנוסף, היחלשות השקל נובעת גם מהתחזקות הדולר בעולם, בשל העלייה במחירי הנפט סביב ההתפתחויות הביטחוניות.

נתונים עדכניים שפרסם בנק ישראל מספקים הצצה לכוחות שמאחורי מגמת ההתחזקות של השקל מול הדולר לאחרונה. הגופים המוסדיים - קרנות הפנסיה, קופות הגמל וחברות הביטוח - מכרו נטו כ־5.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2026, והמשיכו במגמת צמצום החשיפה המט"חית בתיקי החיסכון.

סכום מכירת מט"ח ברבעון האחרון התמתן ביחס להיקף מכירה של 13.2 מיליארד דולר שנרשם ברבעון הקודם. הוא מצטרף לסך מכירות עצום של למעלה מ־23 מיליארד דולר במחצית השנייה של 2025 - כפי שפורסם אתמול בגלובס.

המוסדיים, ששינו את התפיסה בנוגע לחשיפה המט"חית הראויה, הם כוח מרכזי מאחורי התחזקות השקל הנמשכת. לתמונה הצטרף ברבעון שחקן חדש: המגזר העסקי, שעבר למכירות מט"ח נטו בהיקף של 1.4 מיליארד דולר, לעומת רכישות נטו של 5.6 מיליארד דולר ברבעון הקודם - היפוך כיוון מובהק שמחזק אף הוא את הייסוף. מנגד, תושבי חוץ הגדילו את רכישות המט"ח לכ־6.6 מיליארד דולר, פי כמה מהרבעון הקודם.

הנקודה המרכזית היא שברבעון הראשון התחזק הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם - ובכל זאת, מול השקל דווקא נחלש ב־0.8%. עדות נוספת לכך שהכוחות המקומיים, ובראשם המוסדיים, הם שמכתיבים כעת את כיוון המסחר.

4. מאקרו

בנאום שנשא ביום שני, נשיא הפדרל ריזרב של ניו יורק ג'ון וויליאמס אמר כי הוא צופה שהמתיחות במזה"ת תייצר שיבושים אשר יותירו את האינפלציה ברמה גבוהה ויגרמו לבנק המרכזי להותיר את הריבית ללא שינוי. לדבריו, מדיניות הריבית הנוכחית מותירה את הפד "ממוצב היטב" לאיזון הסיכונים במסגרת המנדט הכפול שלו - יציבות מחירים ואבטלה נמוכה. עם זאת, הוא ציין כי הסיכונים בשני הצדדים גברו, כאשר האינפלציה צפויה להישאר סביב 3% השנה, אחוז שלם מעל היעד של הפד.

בסקירה שפרסם השבוע בנק הפועלים, נכתב כי כוחות מנוגדים משפיעים על האינפלציה בישראל, מה שמסבך את החלטת בנק ישראל. "מצד אחד, הייסוף החד בשער השקל ממתן עליות מחירים, מנגד עליית מחירי הדלק, הסביבה העולמית, והסיכון שהמלחמה תתחדש מעלים את סיכוני האינפלציה", כתבו כלכלני הבנק. " שוק הנגזרים צופה אינפלציה בשיעור של כ-2% בשנה הקרובה, אבל רמת הוודאות במספר הזה היא נמוכה... החלטת הריבית הבאה היא ב-25 במאי. במועד זה מדד המחירים לחודש אפריל, שצפוי לעלות בשיעור גבוה של 1.3%, יהיה כבר מאחורינו, ואם הפסקת האש תישמר סביר שנראה ירידה מהירה בציפיות השווקים לאינפלציה. בתרחיש זה הפחתת הריבית תהיה עוד החודש. ככל שהלחימה תתחדש, הפחתת הריבית תידחה. השווקים צופים הפחתת ריבית אחת השנה ועוד אחת במחצית הראשונה של 2027".

5. תחזית

ב־UBS מעלים את מחיר היעד למניית סיוה ב־30%. מניית סיוה זינקה ב־87.6% מאז השפל של סוף חודש מרץ, אך בבנק UBS רואים מקום לאפסייד משמעותי נוסף ומעלים את מחיר היעד למניה. סיוה מישראל מפתחת טכנולוגיה לתכנון שבבים המתמחה בקישוריות אלחוטית, והיא מומלצת ב־UBS בהמלצת "קנייה". מחיר היעד למניה עולה מ־27 דולר ל־42 דולר, שמשקף פרמיה של 30% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק. ב־UBS מציינים את המשך המומנטום בתחום הבינה המלאכותית ומוסיפים שבמסגרת שיתוף הפעולה של סיוה עם חברת השבבים Renesas, מוטמע פתרון שמבוסס על סיוה ברכבי טויוטה.

תחזית הבנק לתוצאות סיוה נותרת אמנם ללא שינוי, אך הם מזהים אפסייד בטווח הארוך יותר. מחיר היעד החדש מבוסס על מכפיל רווח גבוה יותר של 49 לשנת 2027 (לעומת 32 קודם), בהתאם למכפילים בחברות דומות. לדברי UBS, הדבר משקף רמת ביטחון גבוהה יותר בהכנסות וברלוונטיות האסטרטגית של סיוה, בשוקי הרכב והמובייל.