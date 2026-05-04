חברת עלמדב בדרך לבורסה לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל לפני הכסף

חברת הנדל"ן למגורים והנדל"ן המניב עלמדב (Almadev), נמצאת בדרכה חזרה לבורסה. לגלובס נודע כי החברה מתכננת להנפיק כ-20%-30% ממניות החברה ולגייס כ-300 מיליון שקל לפי שווי חברה של 1.5 מיליארד שקל לפני הכסף.

החברה פועלת בתחום הנדל"ן למגורים בקנדה וכן בהשבחת נכסים מניבים בארה"ב וקנדה, כמעט 10 אלף דירות בשלבי בנייה ויזום ונכסים מניבים שמספקים NOI שנתי בגובה של 159 מיליון שקל. היא נמצאת בבעלות חברת רסטר מנג'מנט (Rester Management), חברת נדל"ן קנדית בניהול משפחתי, שפועלת שם יותר מ-100 שנה, בעיקר באזורי טורונטו ומונטריאול. יש לה משרדים, דירות למגורים, נכסים מסחריים וכן פארקי עסקים ותעשייה בקנדה וארה"ב.

למשקיעים צריך לומר ששמה של החברה היה אלעד קנדה. בשנת 2021 כשיצחק תשובה עוד היה צריך להיחלץ מהנפילה במחירי הנפט ובעסקים של קבוצת דלק במהלך משבר הקורונה, הוא מכר את החברה הפרטית תמורת 385 מיליון דולר כדי לשרת את החוב.

עלמדב בגלגול הקודם שלה כאלעד קנדה נסחרה בבורסה בת"א בשנים 2010-2013 ואחר כך גם הנפיקה חוב בת"א ב-2018-2019 בהיקף של 847 מיליון שקל ואחר כך שוב ב-2024-2025 בהיקף של 790 מיליון שקל וכעת החברה רוצה לחזור ולהיות גם חברת מניות.

את ההנפקה מובילה לידר שוקי הון.

פורטפוליו נכסים בקנדה וארה"ב של 6.2 מיליארד שקל

החברה בניהולו של רפאל (רפי) לזר, מנכ"ל החברה משנת 2015 ולשעבר סמנכ"ל כספים בחברת הספנות צים, מחזיקה בפורטפוליו נכסים של נדל"ן יזמי ומניב בהיקף של 2.8 מיליארד דולר קנדי (כ-6.2 מיליארד שקל) והיא צופה רווח גולמי חזוי של 1.1 מיליארד דולר קנדי (2.4 מיליארד שקל) במהלך 7 השנים הקרובות, מתוכו 520 מיליון שקל במהלך 3 השנים הקרובות.

ההון העצמי של החברה עומד על 1 מיליארד שקל ויחד עם "תוספת שווי נטו של הקרקעות" הוא מגיע ל-1.5 מיליארד שקל.

לדברי החברה, מטרת גיוס ההון היא להזרים כסף פנימה להמשך פיתוח הפרויקטים של החברה וכן לפירעון חוב.

מתחייבת שהבורסה היחידה שלה תהיה ת"א

כדי להראות שהיא רצינית, בחברה אף מציינים כי בכוונתה "למנות יו"ר דירקטוריון תושב ישראל וכן לגורם לכך שרוב חברי הדירקטוריון ובכללם הדח"צים יהיו תושבי ישראל". עוד הוסיפו בחברה כי היא צפויה להיכלל במדדי המניות המקומיים" והתחייבה כי "הבורסה בת"א תהא זירת המסחר היחידה שלה לכל הפחות ב-7 השנים הקרובות".

בעלי השליטה הנוכחיים בחברה הם משפחות דרייזין ודיטצ'ר (שלמה ואהרון דרייזין ונתנאל דיטצ'ר) שמחזיקים ב-33% ממניותיה. בנוסף מחזיקים בה דוד באזוב (23%), ריצ'ארד ודרק שטרן (17%) וכן הווארד סלאבץ, מיכל דלמר ועוד (28%).