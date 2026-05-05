וול סטריט נסחרת ברמות שיא, ויש מי שמזהיר: "האופוריה שגויה מיסודה"

בשבועיים האחרונים, מי שעקב מקרוב אחרי ההתפתחויות בוול סטריט חזה במדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק שוברים שיאים אחר שיאים, על אף אי־הוודאות הרבה באשר לכיוון אליו הולך העימות בין ארה"ב ואיראן והמתיחות המוגברת במצר הורמוז. הראלי גם התנתק באופן בולט ממחירי הנפט, שבחלק גדול מהזמן טיפסו (ואף בחדות) במקביל למדדי המניות, בניגוד להתנהגות שנרשמה במהלך מרבית תקופת המלחמה.

● יועצת ההשקעות שבטוחה: המניות הללו זולות ביחס לשוק

● ניתוח גלובס | הישראלים שהתעשרו בטריליון שקל תוך שנה. כך זה קרה

רצף העליות בשווקים מיוחס בעיקר לעונת הדוחות של הרבעון הראשון בארה"ב, שמסתמנת כחזקה מציפיות האנליסטים, ולאופטימיות המחודשת של המשקיעים באשר ליכולת של ה-AI להגביר את פריון העבודה ולסייע לחברות להגדיל את שולי הרווח שלהן. אך נדמה כי ישנה מחלוקת בין האנליסטים בוול סטריט: בעוד שחלקם מאמינים שהראלי "מוצדק" ומעוגן בנתונים יסודיים חזקים של השוק, אחרים מזהירים מפני אופוריה ואף מפני כניסה למיתון אפשרי.

נייג’ל טאפר, אסטרטג בבנק אוף אמריקה, רואה סיבות להישאר שורי לגבי העתיד. "מחזור הרווחים הגלובלי החזק ומספר תמות השקעה עקביות ממשיכים לתמוך בתשואות של שוק המניות העולמי", הוא כתב בהודעה ללקוחות ביום שישי. בניתוח שפרסם בנק ההשקעות אתמול, צוין כי הרווח למניה ברבעון הראשון נמצא במסלול לצמיחה שנתית של 25%, וכי התוצאות גבוהות ב-5% מהערכות הקונצנזוס נכון ל-1 באפריל. "בעוד שהמגמות החיוביות הן החזקות ביותר בקרב חברות הטכנולוגיה הגדולות, המניה הממוצעת (חציון) מציגה צמיחה שנתית בריאה ברווח למניה של 11% ברבעון הראשון... הרמה הגבוהה ביותר מאז 2021", נכתב במסמך.

באופן דומה, כריס סנייק, אסטרטג ההשקעות הראשי ב-Wolfe Research, אמר ל-CNBC כי הוא מאמין שהרווחים החזקים של ענקיות הטכנולוגיה שסיפקו "שבע המופלאות" יגרמו לכך שהבינה המלאכותית תישאר נושא השוק הדומיננטי ביותר. "לנוכח כך שהתוצאות הכספיות של ענקיות הטכנולוגיה הגיעו סולידיים והוסיפו דלק לנושא ה-AI, אנו מאמינים שהמשקיעים צפויים להמשיך לרדוף אחרי מי שנתפסות כמנצחות בתחום הטכנולוגיה, בין היתר, במגזרי השבבים והזיכרון", הוא אמר.

"שוק המניות צריך להיות הרבה הרבה יותר חלש"

מנגד, כאמור, חלק מהאנליסטים משמיעים אזהרות חריפות. אמריטה סן, מייסדת ומנהלת מודיעין שוק ב-Energy Aspect, אמרה ל-CNBC כי ייתכן שהכלכלות בעולם "הולכות מתוך שינה לתוך מיתון פוטנציאלי גדול". סן אמרה כי קיימת "אופוריה שגויה מיסודה" בקרב משקיעים רבים, אשר להערכתה ממשיכים להניח את מצוקת האנרגיה המתמשכת בצד ולהתייחס אליה כסוגיה המשפיעה בעיקר על כלכלות אסיה.

כמו כן, היא התייחסה למחירי הנפט וציינה כי "זו הייתה התעלומה הכי גדולה מבחינתנו - אם כבר, אנו חושבים שמחירי הנפט צריכים להיות גבוהים יותר וששוק המניות צריך להיות הרבה הרבה יותר חלש. רק חכו שמחירי המזון יתחילו לעלות בגלל מה שקורה; המחסור בשינוע של אוריאה (דשן); ומחירי הגז הטבעי, או צמצום אספקת הגז הטבעי למגזר הדשנים", היא אמרה.

"זהו משבר אנרגיה פשוט עצום. נדהמתי באותה מידה מהאופן בו שוק המניות מתעלם מכך לחלוטין, ומדבר על כמה שתוצאות הרבעון הראשון נהדרות. הן לא הולכות להיות אפילו קרובות לנהדרות באותה מידה ברבעון השני", אמרה סן.

ישנם גם אנליסטים שמאמינים כי הראלי בשווקים לא יחזיק מעמד מסיבות טכניות. בבלומברג דווח בסוף השבוע כי אחרי השיאים החדשים שנרשמו בוול סטריט, מתרבים החששות בקרב מנהלי השקעות לגבי האפשרות שנותרו מעט משקיעים שיכולים לקנות. עוד לפי הדיווח, קרנות גידור ויועצי מסחר בסחורות מצמצמים את רכישותיהם, כאשר מדד מיצוב (Positioning) המניות של בנק ההשקעות גולדמן זאקס מצביע על רמת צפיפות שכמעט ולא נרשמה כמותה בחמש השנים האחרונות.

סוחרים בגולדמן זאקס, ביניהם גייל חפיף, לי קופרסמית' ובריאן גארט, כתבו בהודעה למשקיעים כי "אנו סבורים כי השוק צפוי לשחרר קיטור בטווח הקרוב, תוך ניקוי העודף שהצטבר במהלך הראלי לשיאים של כל הזמנים".