אחרי 6 שנים וסכסוך משפטי: "גבעות עולם" חוזרת לחפש נפט בישראל

חברת הנפט הישראלית "גבעות עולם" הפסיקה להפיק נפט בישראל ב-2020, ונקלעה לשנים ארוכות של סכסוך משפטי בין השותפים. בפברואר האחרון, המייסד המיתולוגי טוביה לוסקין יצא ב"נזיד עדשים" של 1.2 מיליון שקל בלבד עבור חלקו בחברה, והיא יצאה לדרך חדשה.

כעת, החברה הגישה רשמית בקשה לממונה על הנפט לחידוש הקידוחים, וכבר מחודש יולי הקרוב היא צפויה להגיע לשכבות עמוקות יותר בבארות הנפט שברשותה. על פי החברה, הם צפויים להפיק 14-27 מיליון חביות נפט, בקצב של 2,000-7,000 ביום. מחירי הנפט הגבוהים היום הופכים את האופרציה למשתלמת בהרבה מבעבר.

ברכת הרבי מלובביץ'

גבעות עולם, הקרויה על שם ההבטחה לבני יוסף בספר דברים, החלה לחפש נפט בישראל כבר בשנות ה־90, בברכת הרבי מלובביץ'. במשך שנים בוצעו מספר קידוחים ממזרח לכפר סבא, אך ללא הצלחה מסחרית: כמויות הנפט שנמצאו לא הצדיקו הפקה.

רק בקידוח החמישי, "מגד 5", ממזרח לאלעד, התגלתה בשנת 2010 כמות נפט שנחשבה מספקת להפקה מסחרית בשטחי ישראל. לוסקין הכריז אז כי המאגר מכיל יותר מ־1.5 מיליארד חביות נפט, אך בפועל התברר כי מדובר במאגר קטן יותר, והחלק שניתן להפיק ממנו מצומצם עוד יותר. עם זאת, ב־2011 הציגה החברה לראשונה רווח מהפקת נפט - הישג חריג במציאות הישראלית. בהמשך התגלתה גם כמות נפט נוספת בקידוח "מגד 6". מאז הופסקה ההפקה, וכיום אין לחברה הכנסות מנפט.

חילוקי דעות חריפים

לוסקין, יליד ברית־המועצות, פעל בתחום הנפט בקנדה. על בסיס פרשנותו לספר דברים וברכת הרבי מלובביץ', לצד ידע גאולוגי על פוטנציאל הנפט במזרח התיכון, הקים יחד עם איש העסקים נגה בן דוד חברה לחיפוש והפקת נפט. בנו של בן דוד, אמיר, הוא מנכ"ל החברה כיום.

לאורך השנים התגלעו חילוקי דעות חריפים בין השותפים, ובעיקר בין לוסקין למשפחת בן דוד. "אחרי שמצאו נפט ב'מגד 5', התחילו הבעיות", אמר אמיר בן דוד לגלובס. "היו לו דרישות. נעשו ניסיונות רבים להכניס שותפים, אבל זה לא צלח. ההתנהלות הייתה... הוא חשב שהוא יודע הכול וצריך להחליט הכול. אבל בעסק כזה צריך לדעת לפעול ביחד". בסופו של דבר, לאחר סכסוך משפטי שנמשך 12 שנה (והביא גם להפסקת הפעילות מ-2020), בית המשפט הורה על פיצול השותפות, ולוסקין מכר את מניותיו בסכום זניח יחסית של 1.2 מיליון שקל.

כעת, החברה חוזרת לשוק. היא צפוי לקדוח מחדש בשכבות אליהן הגיעה בעבר רק בצורה ניסיונית, הן בבאר "מגד 5" והן ב"מגד 6". במגד 6 הופקו 45 אלף חביות נפט בניסוי שבוצע לאורך חודשיים לפני עשור, ב-2016.

על פי החברה, הם צופים הפקה כוללת של 14-27 מיליון חביות נפט לאורך 20 שנה מבארות אלו, בקצב של 2,000-7,000 חביות נפט ביום. מדובר בכמות קטנה מאוד, אפילו ביחס לצריכה הישראלית, אך הפקת נפט מקומית היא כמובן נדירה מאוד ועשויה להפוך למשתלמת לאור מחירי הנפט הגבוהים. בעקבות ההודעה, החברה עלתה ב-7% במסחר בבורסה אך היא עדיין נחשבת קטנה למדי, ושווה פחות מ-88 מיליון שקל. תוצאות הקידוח עשויות להכריע האם היא תוכל לצמוח ולחפש מאגרים נוספים.