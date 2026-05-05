אנלייט עומדת ביעדים השאפתניים, בעיקר בארה"ב

מניית אנלייט עולה אחרי דיווח על רבעון ראשון חזק יחסית, שעומד בתחזיות השאפתניות שהחברה הציבה לעצמה בסוף השנה שעברה. הכנסות אנלייט זינקו מ-130 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ל-200 מיליון דולר כיום. גם ה-EBITDA המותאם בעלייה.

הרווח הנקי אומנם ירד, אך זאת בעיקר בשל עסקת סאנלייט, שאנלייט מכרה ברווח של 81 מיליון דולר בשנה שעברה. בניכוי העסקה, הרווח הנקי עולה משמעותית מ-21 מיליון דולר ל-38 מיליון דולר. כל הנתונים האלה הם בתוך טווח התחזית שאותה נתנה אנלייט בסוף השנה שעברה.

אנלייט ממשיכה לבנות במלוא הקצב, בעיקר בארה"ב, והיא הוסיפה עוד 3.2 ג'יגהוואט מותאם (שילוב של הספק ייצור וקיבולת אגירה), שמהווים עלייה של כ-8% מסוף השנה שעברה, בעיקר באגירה והשאר בייצור. למעשה, מבחינת הפיתוח המוקדם יחסית, אגירה נמצאת בראש, זאת לאור הפער שיידרש כדי לגשר בין שעות השפל והשיא בעקבות ייצור סולארי נרחב. החברה רואה את הזינוק במחיר הנפט והגז בעקבות סגירת מצר הורמוז כגורם שתומך בהתפתחותה העסקית, בשל העלייה במחירי החשמל שזה הביא.

ארה"ב היא המנוע העיקרי של הצמיחה של אנלייט: ההכנסות בארה"ב זינקו ב-111%, במזרח התיכון (בעיקר בישראל) ב-50%, ובאירופה ב-19% בלבד - הכול ביחס לרבעון המקביל אשתקד. זאת בעיקר בשל מספר פרויקטי ענק בארה"ב, שנתמכים בידי מחירי החשמל הגבוהים במיוחד שארה"ב חווה כעת, בשל דרישות העתק של חוות השרתים בעקבות מהפכת הבינה המלאכותית. עליית מחירי הנפט, כמובן, תורמת אף היא לחוזקה של שוק ייצור החשמל.

כדי לעמוד בתכניות הפיתוח השאפתניות, אנלייט גייסה הון בשווי 422 מיליון דולר במהלך הרבעון האחרון, על חשבון דילול בעלי מניות קיימים.

"צמיחה עקבית ומרשימה"

אנלייט שומרת על התחזית השאפתנית שלה להגיע להכנסה (שנתית) של 2.1-2.3 מיליארד דולר ב-2028 - נתון גבוה פי כמה מאשר היום. גם יכולת הייצור במונחי חשמל צפויה להכפיל את עצמה פי שלושה בשלוש השנים הקרובות.

מבין הפרויקטים בפיתוח מתקדם, הרוב הגדול כבר עומד בתנאי "נמל המבטחים" של הטבות המס האמריקאיות שבוטלו לאחרונה לכל מי שלא יסיים את הפרויקטים שלו ב-2028, ובאנלייט צופים כי חלק ניכר מהפיתוח שלהם יעמוד גם הוא. לאחרונה נוצר מעין מרוץ נגד הזמן בכל חברות האנרגיה המתחדשת בארה"ב בשל הפערים הגדולים בתמריצי המס.

עדי לויתן, מנכ"לית אנלייט, מרוצה מהתוצאות ואומרת כי "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2026 עם פתיחת שנה חזקה, המתבטאת בצמיחה עקבית ומרשימה של מעל 50% בכל הפרמטרים הפיננסיים. בנוסף, החברה הפגינה שיפור בתפוקות ועמידה באבני-דרך חשובות, חרף חוסר היציבות הגאו-פוליטית והאתגרים בשווקים הגלובליים. התוצאות המצוינות הללו הן עדות ישירה לחוסן המבני של ענף האנרגיה המתחדשת בכלל, וליכולת הביצוע המוכחת של אנלייט בפרט".