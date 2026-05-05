הפרו את חובת הגילוי למשקיעים: אושרה יצוגית נגד אייסקיור מדיקל

בית המשפט הכלכלי בתל אביב אישר היום (ג') לנהל תביעה ייצוגית נגד חברת אייסקיור מדיקל , נושאי משרה וקרנות פרטיות. אייסקיור, שמפתחת טיפול בהקפאה לגידולים שפירים וממאירים בשד, קיבלה בשנת 2021 אישור FDA לשיווק המוצר שלה לסרטן השד. בבקשה שהוגשה ביולי 2021 נטען כי החברה הסתירה מציבור המשקיעים מידע מהותי טרם ביצוע הנפקה פרטית במרץ 2021 במרץ אותה שנה.

אייסקיור לא שיתפה את הציבור בעובדה שהגישה בקשה לרשות המזון והתרופות האמריקאית (FDA) להכיר במוצר שפיתחה כמכשיר פורץ דרך. זוהי הכרה שמאפשרת להעביר את המוצר למסלול מזורז של אישור רגולטורי כדי להביא את המוצר לשוק. הרשות לני"ע סייעה במימון התביעה.

השופט מגן אלטוביה קבע כי ברמה הנדרשת לשלב זה של ההליך, אייסקיור, נושאי המשרה בהם רון מירון ואייל שמיר, והקרנות נמנעו מלגלות מידע מהותי לציבור המשקיעים לרבות מידע חיובי על תוצאות ניסוי בטרם ביצוע הנפקה פרטית במרץ 2021. עילות נוספות שאושרו הן פרט מטעה בדיווחי החברה, פגמים בהליך אישור ההנפקה הפרטית, הפרת חובות נושאי משרה וקיפוח בעלי מניות המיעוט.

מבורסת תל אביב לנאסד"ק

החברה הוקמה בשנת 2026 כחברה פרטית והפכה ציבורית בשנת 2011. בעבר נסחרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב וכים היא נסחרת בנאסד"ק. ההנפקה הפרטית הייתה במרץ 2021 ובחודש אפריל של אותה השנה, דיווחה החברה כי המכשיר אכן הוכר כמכשיר פורץ־דרך.

מניות החברה עלו בחדות, ולטענת המבקש, המשמעות היא שמחיר ההנפקה גילם הנחה משמעותית על שוויה הריאלי של החברה באותה העת, אשר יצרה לניצעים רווח מיידי של מאות מיליוני שקלים על חשבון בעלי מניות מהציבור, תוך דילול שווי מניותיהם ושיעור החזקותיהם של בעלי המניות מהציבור בחברה.

השופט קבע היום כי "ברקע להנפקה כה משמעותית של החברה שמדללת את בעלי המניות מן הציבור, נדרש היה פירוט רב יותר לבעלי המניות מן הציבור מהי תוכנית ההשקעה שבגינה נדרש גיוס הון פרטי כה נרחב".

עוד נקבע כי החברה לא גיבשה אסטרגיה לגבי השימוש בכספים שיגויסו ואין די בהצהרה הכללית שהיא "תוכל לבנות אסטרטגיה" שתייצר "ערך רב לחברה ולבעלי מניותיה". "זה אינו פירוט מספק בנוגע לשאלה לאן יועדו הכספים שדיללו את בעלי המניות במסגרת הנפקה כה חריגה וזה איננו סדר הדברים הראוי - החברה צריכה לגבש ולפרט התוכנית ולאחר מכן לגייס כסף לצורך זה ולא להפך".

השופט הביע תמיהה על בחירת החברה לומר למשקיעים כי היא "מעריכה כי סיכויי אישור הבקשה אינה גבוהים", בשילוב עם אמירה כי תוצאות הביניים אמורות להתפרסם כאשר בידיה חוות דעת מקצועית המעידה כי סיכויי הבקשה גבוהים ותוצאות הניסוי המצוינות.

השופט תהה מדוע החברה לא פרסמה במסגרת הזימון לאסיפה הכללית או המצגת שצורפה למשקיעים את המידע שהיה בידיה - תוצאות הניסוי, הבקשה המקדימה ל-FDA והבקשה למסלול "מכשור פורץ דרך".

נקבע כי כלל רכיבי המידע שביו בידי החברה לפני ההנפקה יוצרים תמונת מצב הכוללת התקדמות מהותית בפעילות הליבה של החברה ומהווים מידע מהותי לפי דיני ניירות ערך באופן שהקים חובת גילוי לפני אישור ההנפקה הפרטית. "מידע כזה עשוי להשפיע באופן מהותי על משקיע סביר, לעצם ההשקעה ותנאיה" ולכן נקבע כי היה על החברה לגלות למשקיעים על המידע שהיה בידיה בטרם ההצבעה על אישור ההנפקה הפרטית במרץ 2021.

את התובע הייצוגי מייצגים עוה"ד יעקב סבו, חגי קלעי ואוהד רוזן. את אייסקיור ונושאי המשרה מייצגים עוה"ד נועה הבדלה ודויד ארז ויתר הנתבעים מיוצגים על ידי עוה"ד רונן עדיני, אופיר מנצ'ל, זוהר לנדה, אייל נחשון ועמיתי סטולר.

8047-07-21