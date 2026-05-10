1 הקראנץ' החדש של הקיץ הושק. מה יש בו הפעם?

בשנים האחרונות, מדי קיץ משיקה נסטלה גלידות טעם חדש בסדרת הקראנץ' שלה. הפעם בחרו בחברה ללכת על "קראנץ' אמריקה" בטעם נוגט בוטנים - קצת פחות נועז מהפיסטוק והחלב של הקורנפלקס, שכיכבו בשנים קודמות. לדברי סמנכ"לית השיווק לאה ריינר מלמד, "בחרנו לקחת השראה מעולמות שמזוהים עם פינוק ועושר".

עדי רובינשטיין, מנהלת תחום גלידות נסטלה, מוסיפה כי "בכל שנה המותג קראנץ' מביא משהו אחר ומיוחד. לפעמים מדובר בטעמים נועזים ושילובים מפתיעים, ולפעמים דווקא בחיבורים מדויקים לטעמים מוכרים ואהובים שהקהל הישראלי מאוד מתחבר ומבקש אותם.

"קראנץ' אמריקה שואב השראה מהתרבות האמריקאית ומעולם הדיינרים האמריקאיים - עולם שמזוהה עם חמאת בוטנים. המטרה שלנו היא להמשיך את המסע של קראנץ', לקחת אותו לעולמות תוכן שונים, לייצר סביבו סיפור ולדייק את הטעמים שיענו על הציפיות של הצרכנים. כבר עכשיו אנחנו עובדים על הרעיונות והפיתוחים של קראנץ' לקיץ 2027".

בנוסף לקראנץ' אמריקה השיקו בגלידות נסטלה גם את קראנץ' סנדוויץ' וניל פליק, בציפוי שוקולד חלב ואורז תפוח. השקות נוספות הן שלגון לה פרוטה אפרסק משמש, שני טילונים בסדרת אקסטרים - פקאן עם ליבת טופי קרמל, וטעם ריבת חלב עם ריפל ריבת חלב - ומאגדת שלגוני וניל ופירות יער בציפוי שוקולד חלב ושברי וופל.

2 פרסום

חברת קריסטלינו, שהפכה בנובמבר האחרון לבעלת השליטה בחברת המזגנים FAMILY, בחרה פרזנטורים חדשים למותג: בני הזוג מגי אזרזר וקותי סבג. הקמפיין הראשון, באמצעות משרד הפרסום Peach, יעלה בטלוויזיה, בדיגיטל וברשתות בהשקעה של כ־10 מיליון שקל. אזרזר הייתה שותפה לכתיבת התסריט, והדינמיקה הזוגית בין השניים עומדת במרכז הפרסומת.

קבוצת קריסטלינו פועלת בעולמות הטכנולוגיה והלייף סטייל, ובין מותגיה נמנים דרימי, סוורובסקי ו- XI MOBILITY.

בני הזוג מגי אזרזר וקותי סבג / צילום: אור גפן

3 המשרדים הבאים של אנבידיה

מגדל המשרדים החדש של אנבידיה בפארק ההייטק ביקנעם יוקם על ידי קבוצת BST בנייה, בפרויקט שמובילה מליסרון. המגדל, שימוקם בסמוך לשני מבנים קיימים של אנבידיה, יכלול 11 קומות משרדים ו-3.5 קומות חנייה, ויתפרס על פני 43 אלף מ"ר. היקף העבודות של BTS מוערך בכ־167 מיליון שקל, האכלוס המלא צפוי בעוד כשנתיים.

מגדל המשרדים החדש של אנבידיה בפארק ההייטק ביקנעם / צילום: טריפל די

4 משפט

משרד EBN - ארדינסט, בן נתן, טולידאנו פותח מחלקת צווארון לבן, שבראשו תעמוד עו"ד שרית משגב, לשעבר ראש צוות ואחראית תחום צווארון לבן ואכיפה כלכלית בפרקליטות המדינה. משגב ניהלה צוות של עורכי דין בתיקים בתחום הפשיעה הכלכלית והשחיתות השלטונית, ועסקה בעיצוב מדיניות האכיפה בתחום. ניצן שפיר

שרית משגב / צילום: אייל טואג