מגמה מעורבת באסיה; ירידות קלות בחוזים בניו יורק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:50

באסיה הבוקר מגמה מעורבת, כאשר מדד קוספי בדרום קוריאה מזנק במעל 4% לשיא ומוביל את העליות, על רקע עליית מחירי הנפט והחרפת המתיחות בין ארה״ב לאיראן. המדד זינק בכ־4.7%, בעוד מדד המניות הקטנות Kosdaq נחלש בכ־0.3%. מניית SK Hynix בולטת עם זינוק של יותר מ־10%, בהמשך לראלי במניות השבבים בארה״ב.

ביפן, המסחר מדד ניקייעם ירידה קלה, שם, מניית נינטנדו צונחת לאחר שהחברה הודיעה על העלאת מחירי קונסולת Switch 2 לצד צפי לירידה במכירות.

בסין, מדד CSI 300 עלה בכ־0.58%, בעוד מדד Hang Seng Index בהונג קונג נחלש בכ־0.48%. המשקיעים הגיבו גם לנתוני אינפלציה גבוהים מהצפוי בסין, על רקע התייקרות סחורות שנקשרת להסלמה במזרח התיכון.

החוזים בוול סטריט בירידות קלות של עד 0.2%, כשברקע עלייה במחירי הנפט בעקבות החרפת המתיחות הגיאופוליטית.

למרות זאת בוול סטריט, בעוד שהגיאופוליטיקה ממשיכה לשלוט בכותרות, השווקים הפגינו מיקוד ביסודות הכלכליים, ובראשם רווחי החברות - שדחפו את המניות לשיאים חדשים. האופטימיות הזו נתמכת בסימנים לכך שהכלכלה נותרת יציבה, עם נתוני שוק עבודה שהצביעו על שיפור במומנטום הגיוס, לצד רווחי חברות שממשיכים להפתיע לטובה, במיוחד של חברות הקשורות ל-AI שהובילו את הראלי האחרון.

מדד S&P 500 עלה ביום שישי ב־0.8% והשלים עלייה שבועית של 2.4%, בעוד נאסד"ק זינק ב־1.7% ביום שישי וב־4.5% בשבוע כולו. לעומתם, דאו ג'ונס סיים את השבוע ביציבות יחסית עם עלייה של 0.4%. במיוחד בלט הזינוק במדד השבבים (11%+ השבוע ו- 65%+ מאז ה- 30 במרץ), בתמיכת דוחות חזקים של AMD, אשר דיווחה על ביקוש גבוה לסוכני AI.

דוח התעסוקה לחודש אפריל הפתיע לטובה והפיג חששות מהאטה קרובה בשוק העבודה האמריקאי, זאת למרות המשך קיצוצי כוח האדם בענף הטכנולוגיה על רקע חדירת ה־AI. במקביל, זינוק במניות השבבים והחברות שתומכות בתשתיות הבינה המלאכותית בארה״ב המשיך להוביל את המגמה החיובית בשווקים.

כעת, הפוקוס של המשקיעים עובר מעונת הדוחות לנתוני המאקרו, ובראשם האינפלציה. מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש אפריל צפוי להצביע על האצה ל־3.8% לעומת 3.3% בחודש הקודם, בעיקר בשל זינוק במחירי האנרגיה.

במקביל, גם הזירה הגיאופוליטית תישאר במוקד, כאשר טראמפ צפוי לצאת לביקור בבייג'ינג יחד עם בכירי תעשייה אמריקאים. הביקור מגיע לאחר פסיקה של בית משפט בינלאומי שביטלה את המכסים הגורפים בגובה 10% שהטילה הממשל האמריקאי, התפתחות שעשויה להשפיע על יחסי הסחר והשווקים בתקופה הקרובה.

בשוק האג"ח הממשלתי בארה"ב, התשואות נותרו יציבות יחסית, כאשר התשואה ל-10 שנים ירדה ב-2 נ"ב לרמה של 4.35%. בניגוד למניות ששוברות שיאים, תשואות האג"ח נותרו גבוהות בהשוואה לתקופה שלפני המלחמה מול איראן, בין היתר על רקע ירידה מתמשכת בציפיות להפחתות ריבית - בהפניקס מזכירים שלפני המלחמה השווקים תמחרו מעל שתי הפחתות עד סוף השנה, בעוד שכעת מתמחרים יציבות בריבית.

באירופה - ירידת מחירי האנרגיה תמכה השבוע בירידת תשואות אגרות החוב של מדינות אירופה, ובהתמתנות ההסתברות הגלומה בשווקים להעלאת ריבית ה- ECB בפגישה הקרובה ביוני אל מתחת ל- 80%. בנימה ניצית, נגיד הבנק המרכזי של גרמניה אמר כי ה- ECB יידרש להעלות ריביות ביוני "במידה ותחזית האינפלציה לא תשתפר באופן מהותי", ולפי בנק הפועלים, השוק מתמחר עדיין כ- 2.5 העלאות ריבית בסיכום שנת 2026.

בארה"ב, הנתון המרכזי השבוע צפוי להיות האינפלציה, שעשויה להציג תמונה מדאיגה. לפי הערכות, האינפלציה הכוללת תעמוד על 3.8% כשעליית מחירי האנרגיה כבר מתחילה לחלחל לעלויות ההובלה ובהמשך גם למחירי המזון -מה שעלול להכביד על משקי הבית.