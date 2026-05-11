עלתה על הציפיות: מאנדיי מסכמת רבעון בצמיחה של 24.5%

כמדי רבעון, מניית מאנדיי מגיבה בחדות אחרי פרסום הדוחות הכספיים שלה - הפעם בעלייה בשיעור דו-ספרתי במניה. החברה, שפיתחה פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית לניהול משימות בעבודה, סובלת בחודשים האחרונים מסנטימנט שלילי משום שמשקיעים חוששים שהתפתחות ה-AI תפגע במודל העסקי שלה, ומנייתה צנחה ב-51% מאז תחילת השנה. עם זאת, החברה עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון הראשון של השנה גם בשורת ההכנסות וגם בשורת הרווח, והעלתה את התחזית השנתית שלה.

מאנדיי סיכמה את הרבעון הראשון עם צמיחה של 24.5% בהכנסות ל-351 מיליון דולר, גבוה גם מתחזיות החברה כפי שנמסרו ברבעון הקודם. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) הרווח הנקי הסתכם ב-28 מיליון דולר, צמיחה של 2.2% מהרבעון המקביל, ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 56 מיליון דולר, לעומת 58.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. בכך הרווח הנקי למניה הגיע ל-1.15 דולר, בעוד שהאנליסטים ציפו ל-93 סנט בלבד. הפער בין שני סוגי הרווח נובע מתשלום התגמולים מבוססי ההון לעובדים, שהסתכם בכ-29 מיליון דולר. מאנדיי ייצרה במהלך הרבעון כ-105 מיליון דולר מפעילות, ובסיומו היו לחברה בקופה מעל 1.2 מיליארד דולר.

תחזית החברה להמשך

תחזית החברה לרבעון השני היא להכנסות של 354-356 מיליון דולר, צמיחה של 18%-19% ביחס לרבעון המקביל, ואמצע טווח התחזית גבוה מתחזיות האנליסטים. מאנדיי מצפה לרווחיות תפעולית (Non-GAAP) של 13%-14% (לעומת 14% ברבעון הראשון) כך שהרווח התפעולי יסתכם ב-46-48 מיליון דולר, בעקבות השפעה שלילית של שערי חליפין.

בשנה כולה התחזית עולה להכנסות של 1.466-1.474 מיליארד דולר, צמיחה של 19%-20%, עם רווח תפעולי של 185-191 מיליון דולר ותזרים חופשי של 280-290 מיליון דולר. התחזית הקודמת הייתה להכנסות של 1.452-1.462 מיליארד דולר, רווח תפעולי של 165-175 מיליון דולר ותזרים חופשי של 275-290 מיליון דולר.

"התוצאות שהצגנו ברבעון הראשון משקפות את האחריות וההקפדה שלנו על משמעת עסקית, תוך המשך פיתוח והתקדמות שאפתנית", אמרו המייסדים והמנכ"לים המשותפים של מאנדיי, רועי מן וערן זינמן. "ההשקה של פלטפורמת העבודה מבוססת בינה מלאכותית שלנו (AI Work Platform) והמעבר למודל תמחור מבוסס שימוש ממשיכים את המומנטום הזה באופן ישיר. ככל שה-AI נותן מענה ליותר ויותר היבטים של עבודה עבור הלקוחות שלנו, העסק שלנו צומח יחד איתו. אנחנו מאמינים שהפרק המשמעותי ביותר בסיפור של מאנדיי הוא זה שאנחנו כותבים עכשיו".

"הרבעון הראשון היה רבעון חזק עם הכנסות, שיעורי רווחיות ותזרים מזומנים שעלו על הציפיות, אמר אלירן גלזר, סמנכ"ל הכספים של מאנדיי. "החלק המעודד במיוחד הוא העלייה שאנחנו רואים בפרודוקטיביות בזכות השימוש ב-AI בחברה, שמסייע לחברה להגדיל הכנסות גם מבלי להגדיל את מצבת כוח האדם באותו הקצב. זו דינמיקה שאנחנו מאמינים שתהיה מנוע משמעותי במינוף התפעולי שלנו לאורך זמן".