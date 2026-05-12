השבוע האחרון התאפיין ברובו בירידה במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי ברוב ענפי הקמעונאות המרכזיים. אלא שהודות ליום שלישי שבו חל ל"ג בעומר (יום חופש במוסדות החינוך), בחלק מהענפים נרשמו עליות קלות - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא.

כך, למשל, ענף האופנה וההנעלה רשם ירידה של 5% במחזור הקניות לאורך השבוע, אך בל"ג בעומר רשם עלייה של 8% - שנבעה בעיקר מגידול בכמות העסקאות. גם מתחמי הבילוי רשמו עליות ביום זה, כאשר הקניונים רשמו זינוק של 18% במחזור הקניות, ואילו במרכזים הפתוחים ובחנויות הרחוב נרשמה עלייה חד-ספרתית. לנתונים אלה הייתה השפעה על ביצועי האונליין בל"ג בעומר, שרשם ירידה של 22% במחזורי הקניות לעומת יום שלישי הקודם.

העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בענף המחשבים והסלולר (12%), וזאת אחר שגם בשבוע הקודם נרשמה עלייה (של 7%). מניתוח העסקאות בענף עולה כי רוב העלייה הייתה באונליין (14%, עם שחקניות בולטות כמו דינמיקה, KSP ומחסני חשמל) ונבעה בעיקר מגידול בכמות העסקאות.

גובה עסקה ממוצעת באונליין עמד השבוע על 819 שקל, ובחנויות פיזיות - 654 שקל. נזכיר גם כי לאחרונה הושקה "נבחרת המשפיענים" של פרטנר, שחילקה קודי קופון למכשירי סלולר (כחלק ממהלך אסטרטגי שמשווה למחירי KSP), מה שהוביל לעלייה במכירות האונליין של החברה.

הירידה הגדולה ביותר השבוע הייתה במחזור של ענף מוצרי החשמל (8%), והיא נבעה בעיקר מירידה בכמות העסקאות. גובה עסקה ממוצעת בענף עמד על 1,402 שקל.

"השבוע ראינו מגמת ירידות בתחום הקמעונאות, ותיקון לעליות שהיו שבוע קודם לכן", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "בתחום התיירות נראה שהמשך הפסקת האש מול איראן, והקרבה לחופשת הקיץ, גרמו לעלייה בהזמנות של הישראלים - וזו מתבטאת בגידול במחזור ובגובה הרכישה הממוצע".