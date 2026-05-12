ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום יצאתם לבלות בל"ג בעומר? זה היה היום החזק בהוצאות בכרטיס אשראי
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קניות

יצאתם לבלות בל"ג בעומר? זה היה היום החזק בהוצאות בכרטיסי אשראי

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי • נתוני הפניקס גמא מצביעים על זינוק בביצועי הקניונים בחג ועל עוד שבוע חזק במחשבים ובסלולר

גלית חתן 11:28
קניות בכרטיס אשראי / צילום: Shutterstock
קניות בכרטיס אשראי / צילום: Shutterstock

השבוע האחרון התאפיין ברובו בירידה במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי ברוב ענפי הקמעונאות המרכזיים. אלא שהודות ליום שלישי שבו חל ל"ג בעומר (יום חופש במוסדות החינוך), בחלק מהענפים נרשמו עליות קלות - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא.

קוד הקופון עשה את העבודה וסייע לאתרים חדשים להתברג בתודעה
קמפיין שיווק אגרסיבי בן מאה שנה: זאת האמת על ארוחת הבוקר

כך, למשל, ענף האופנה וההנעלה רשם ירידה של 5% במחזור הקניות לאורך השבוע, אך בל"ג בעומר רשם עלייה של 8% - שנבעה בעיקר מגידול בכמות העסקאות. גם מתחמי הבילוי רשמו עליות ביום זה, כאשר הקניונים רשמו זינוק של 18% במחזור הקניות, ואילו במרכזים הפתוחים ובחנויות הרחוב נרשמה עלייה חד-ספרתית. לנתונים אלה הייתה השפעה על ביצועי האונליין בל"ג בעומר, שרשם ירידה של 22% במחזורי הקניות לעומת יום שלישי הקודם.

העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בענף המחשבים והסלולר (12%), וזאת אחר שגם בשבוע הקודם נרשמה עלייה (של 7%). מניתוח העסקאות בענף עולה כי רוב העלייה הייתה באונליין (14%, עם שחקניות בולטות כמו דינמיקה, KSP ומחסני חשמל) ונבעה בעיקר מגידול בכמות העסקאות.

גובה עסקה ממוצעת באונליין עמד השבוע על 819 שקל, ובחנויות פיזיות - 654 שקל. נזכיר גם כי לאחרונה הושקה "נבחרת המשפיענים" של פרטנר, שחילקה קודי קופון למכשירי סלולר (כחלק ממהלך אסטרטגי שמשווה למחירי KSP), מה שהוביל לעלייה במכירות האונליין של החברה.

הירידה הגדולה ביותר השבוע הייתה במחזור של ענף מוצרי החשמל (8%), והיא נבעה בעיקר מירידה בכמות העסקאות. גובה עסקה ממוצעת בענף עמד על 1,402 שקל.

"השבוע ראינו מגמת ירידות בתחום הקמעונאות, ותיקון לעליות שהיו שבוע קודם לכן", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "בתחום התיירות נראה שהמשך הפסקת האש מול איראן, והקרבה לחופשת הקיץ, גרמו לעלייה בהזמנות של הישראלים - וזו מתבטאת בגידול במחזור ובגובה הרכישה הממוצע".