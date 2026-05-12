קמטק מסכמת את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות ורווח גבוהים מתחזיות השוק, וצופה האצה במחצית השנייה של השנה. החברה, המספקת מערכות לבדיקת תהליכי ייצור שבבים, צמחה ב-2.5% ביחס לרבעון המקביל ורשמה הכנסות של כ-122 מיליון דולר, כ-1.4 מיליון דולר מעל תחזיות האנליסטים.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרווח התפעולי ירד ב-16.7% ל-27.3 מיליון דולר, והרווח הנקי הסתכם ב-31.6 מיליון דולר, ירידה של 7.8% ביחס לרבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP, בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים, קמטק הציגה רווח נקי של 35.3 מיליון דולר, ירידה לעומת 38.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, והרווח הנקי למניה היה 70 סנט - 2 סנטים מעל תחזיות האנליסטים. החברה ייצרה ברבעון 3.1 מיליון דולר מפעילות שוטפת, ובסיום הרבעון היו לה בקופה מזומנים והשקעות בהיקף של כ-850 מיליון דולר.

קמטק צופה הכנסות של 129-131 מיליון דולר ברבעון השני, גבוה מתחזיות האנליסטים לכ-126 מיליון דולר. החברה מציינת שהיא צופה עלייה משמעותית במחצית השנייה של 2026, עם צמיחה בהכנסות של למעלה מ-25% לעומת המחצית הראשונה של השנה. המשמעות היא שאם המחצית הראשונה תסתיים עם הכנסות של כ-252 מיליון דולר (בהתאם לתחזית שנמסרה לרבעון השני), במחצית השנייה ההכנסות יגיעו לכ-315 מיליון דולר, כך ש-2026 תסתיים עם צמיחה של 14% בהכנסות לעומת 2025 - גבוה מהתחזיות הנוכחיות של האנליסטים.

למרות שקמטק עקפה את תחזיות האנליסטים, המניה נופלת כעת בחדות במסחר בת"א. נראה שבמקרה הזה אפשר להסביר את הירידה בתחזית שלא נתפסת כחזקה מספיק אחרי קפיצה כה גדולה במניה, שטיפסה ב-12 החודשים האחרונים במעל 130%. בבנק ההשקעות קנטור העריכו אתמול לקראת הדוחות של קמטק כי המספרים יהיו גבוהים מהתחזית, לאור החוזק בשוק המארזים המתקדמים, אך תהו האם זה יהיה מספיק טוב. להערכת קנטור, קמטק תצטרך להציג תחזית צמיחה שנתית של לפחות 25% כדי שזה יהיה "מספיק טוב".

רפי עמית, מנכ"ל קמטק, מסר כי "אני שמח לשתף כי חווינו פתיחת שנה חסרת־תקדים מבחינת היקף ההזמנות שהתקבלו. הביקוש יוצא־הדופן חיזק באופן משמעותי את ביטחוננו בנוגע לתוצאות בהמשך שנת 2026, ומספק לנו בסיס חזק כבר כעת, כאשר אנו מתחילים להביט קדימה לעבר שנת 2027".

עמית הוסיף: "קמטק ממשיכה להשקיע באופן משמעותי בחדשנות בתחום האלגוריתמים והתוכנה מבוססי ה-AI. עם צוות מומחי ה-AI הייעודי שלנו ושיתוף הפעולה האסטרטגי עם Visual Layer, שאת רכישתה השלמנו לאחרונה, פיתחנו יכולות מתקדמות נוספות בתחומי הבדיקה, המדידה והקלסיפיקציה. יכולות חדשות אלה כבר מציגות ביצועים פורצי־דרך, ואנו מאמינים שהן יחזקו עוד יותר את היתרון התחרותי שלנו". נזכיר שקמטק הודיעה בחודש שעבר על הרכישה של Visual Layer בסכום שלא דווח.

קמטק נסחרת בשווי שמתקרב ל-9.7 מיליארד דולר בנאסד"ק ובתל אביב, אחרי זינוק של 200% במחיר המניה בשנה האחרונה.