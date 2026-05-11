המניה חזרה עשור אחורה: נייס כבר לא בין 30 החברות הגדולות בת"א

מניית חברת התוכנה נייס , בניהולו של סקוט ראסל, ממשיכה לאבד גובה בת"א ומשלימה נפילה של 54% בשנה האחרונה לשווי של 15.7 מיליארד שקל. בכך המניה חזרה לרמות המחירים שבהם נסחרה בשנת 2017. מאז השיא אליו הגיעה המניה בסוף שנת 2021 איבדה המניה 75% משוויה.

אבל זה לא השפל היחיד שרושמת המניה בימים אלה. בעקבות הירידות האחרונות, נייס איבדה את מקומה כאחת מ-30 המניות הגדולות בבורסה בת"א - וירדה למקום ה-33 בלבד. צריך לזכור, מדובר בחברה שבשנים 2020-2023 הייתה החברה בעלת שווי השוק הגדול ביותר בבורסה המקומית. את מקומה ב-10 הגדולות איבדה נייס בשנה שעברה (2025), כשנה לאחר שהמנכ"ל הוותיק ברק עילם, הודיע על פרישה מהתפקיד אחרי עשור, מה שהוביל לגל ירידות מחודש במניה.

הנפילה במניית החברה חריגה גם בכך שהיא היחידה מכל מניות מדד ת"א 35 שהניבה תשואה שלילית בטווח של 5 שנים, וגם אחת הבודדות עם תשואה שלילית מבין מניות מדד ת"א 125. אם הקצב הזה יימשך, היא עוד עלולה למצוא את עצמה בעתיד נפלטת מהמדד הגדול של הבורסה.

גם מתחילת השנה ממשיכה נייס לאבד גובה, כאשר הלחץ על המניה נבע גם מהחששות בשוק לגבי הסיכויים שכלי AI יחליפו את הצורך בחברות התוכנה. עם זאת, בנייס מקווים כבר תקופה ארוכה שמדובר בחולשה זמנית. בחברה טוענים כי השנה הנוכחית היא "שנת מפנה" של החברה, ושגם בעקבות רכישת הענק בשנה שעברה של חברת Cognigy הגרמנית בסכום עצום של 955 מיליון דולר, היא תשוב לצמיחה בשנה הבאה (2027).

הדוחות אכזבו את המשקיעים

נייס הדואלית, בניהולו של סקוט ראסל, מספקת פתרונות לניהול קשרי לקוחות ולניהול סיכונים . בשבוע שעבר נפלה המניה בכ-20% אחרי שהציגה את דוחות הרבעון הראשון לשנת 2026 בהם העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה, אך תחזית ההכנסות שלה לרבעון השני של השנה (761-771 מיליון דולר) הייתה נמוכה מזו של האנליסטים.

בנוסף, החברה לא הגיבה לדיווחים בתקשורת על כך שהיא קיבלה הצעות לקנות ממנה את אקטימייז, פעילותה בתחום ניהול הסיכונים הפיננסיים, אותה רכשה ב-2007. מרובר על פי הדיווחים בהצעות לא מחייבות מקרנות השקעה שנקבו במחיר של 2.5 מיליארד דולר לפעילות .

עם פרסום הדוחות טען המנכ"ל ראסל כי "יחד עם Cognigy, נייס היא הספקית היחידה המציעה פלטפורמת חוויית לקוח מבוססת AI-native באופן מלא, המאחדת קול, דיגיטל וסוכני AI בקנה מידה ארגוני, ומספקת ללקוחות תוצאות מדידות בזמן אמת".

אשתקד הרוויח ראסל שכר בעלות של 12.7 מיליון דולר (43.6 מיליון שקל), שהפך אותו לאחד משיאני התגמול בת"א, אחרי מנכ"ל טבע ריצ'רד פרנסיס ומנכ"ל טאואר ראסל אלוונגר.