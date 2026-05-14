אודות מדור הפקולטה מדור "הפקולטה" הוא שיתוף פעולה מערכתי ייחודי בין גלובס והפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב שנועד להנגיש, בשפה בהירה ותמציתית, ידע מחקרי ואקדמי בנושאי כלכלה, אסטרטגיה, שיווק, ביג דאטה, פינטק וחדשנות. הפקולטה לניהול ע"ש קולר של אוניברסיטת ת"א היא מבתי הספר המובילים בעולם למנהל עסקים, וחוקריה עוסקים בסוגיות העדכניות ביותר בענף. במדור יכתבו מיטב חוקרי הפקולטה לניהול לצד בחירת הנושאים, העריכה והתמצות של מערכת גלובס. להרחבת היריעה וצלילה עמוקה יותר למחקרים עצמם, המקורות מצורפים בסוף הכתבה

אודות הכותבת מרצה בלהב פיתוח מנהלים, הפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב; פיזיקאית, מומחית לאסטרטגיה, חדשנות וקבלת החלטות בתנאי מורכבות ואי-ודאות; מייסדת ומנכ"לית חברת הייעוץ האסטרטגי Duality ומפתחת מודל הניהול הדואלי

מנהלים יודעים להתמודד עם עליית מחירים. הם גם יודעים לנהל תנודתיות. אבל הם מתקשים הרבה יותר לפעול כשכבר לא ניתן להניח מהם תנאי השוק מחר. מנהלים הורגלו להתייחס למשברים גיאו־פוליטיים כאל אירועים חיצוניים, אך ההתפתחויות במלחמה עם איראן סביב תשתיות אנרגיה במפרץ - הבהירו שהמשוואה השתנתה.

● הפקולטה | המחקר שבדק התנהגות מנהלים בזמן המתקפה באיראן - והתובנות

● הפקולטה | הורים, יש תקווה: זה מה שאתם לא יודעים על רובלוקס ומיינקראפט

כשמוקדי אנרגיה מסומנים כיעד, ברקע המתיחות האזורית, המשבר חודר לתנאים שעליהם נשענות החלטות עסקיות: היכולת להעריך סיכון, לתמחר חוזים ולתכנן. זהו לא עוד אירוע שיש להגיב אליו, אלא שינוי בתנאי הפעולה עצמם.

כבר בסוף שנות ה־70 הראה הכלכלן אוליבר ויליאמסון, לימים חתן פרס נובל לכלכלה, כי מבנים ארגוניים וחוזים נועדו לאפשר קבלת החלטות בתנאי אי־ודאות, באמצעות הערכת סיכונים והפחתת חיכוך. אך כשאי־הוודאות חורגת מהטווח שניתן לאמוד, היכולת להסתמך על תחזיות והסכמים נשחקת - ועלויות הניהול עולות. במילים אחרות, כשתנאי הסביבה מפסיקים להיות ניתנים לחיזוי לא רק שהסיכון גדל, אלא שהכלים שנועדו לנהל אותו מאבדים מהאפקטיביות. זהו בדיוק המצב שנוצר כשתשתיות אנרגיה הופכות לפגיעות.

כשהסיכון כבר לא מאפשר תכנון

השווקים מגיבים לכך במהירות: תנודתיות במחירי נפט, עלייה בפרמיות סיכון, התייקרות ביטוח ימי ושיבושים בזרימת סחורות. אלו תגובות מוכרות לאי־ודאות. אך עבור הנהלות, כל אלו הם רק הביטוי החיצוני של הסיכון. הבעיה העמוקה היא שחיקה בהנחת יסוד ניהולית: שניתן לאמוד את תנאי הסביבה ברמת ודאות שמאפשרת תכנון.

במציאות כזו, הסיכון הופך ממשתנה במודל העסקי לחלק מתנאי הסביבה שבה המודל פועל. זהו שינוי מהותי: לא רק "יותר סיכון", אלא שינוי באופי הסיכון.

פגיעה בצומת אנרגיה אינה נשארת מקומית. גם ארגונים שאינם פועלים ישירות באזור מושפעים במהירות, דרך חוזים, אשראי, ביטוח, תמחור והתנהגות לקוחות. שינוי בתנאי ספקים מתגלגל לעלויות ייצור. דחיית החלטות מצד לקוחות משפיעה על הביקוש. עלייה בפרמיות סיכון מתורגמת לעלויות מימון.

המשמעות אינה רק הפרעה לשרשרת אספקה, אלא שינוי בהתנהגות של מערכת שלמה ומורכבת. הסיכון במערכת כזו, אינו מתפתח באופן לינארי - הוא מתפשט, מואץ ומשנה במהירות את כללי המשחק.

כאן נחשפת נקודת עיוורון ניהולית: ארגונים מנהלים תלות ישירה בספקים, אך מתקשים לראות את רשת התלויות הרחבה, וכיצד זעזוע אחד משנה את התנאים עבור שחקנים רבים בו־זמנית.

במשך שנים, ההיגיון הניהולי היה ברור: לייעל, לרכז, להוזיל. אופטימיזציה תפעולית הייתה תנאי הכרחי לתחרות. אך זו יצרה ריכוזיות: ספק אחד, אזור אחד, תשתית אחת. כל עוד התנאים יציבים יחסית זו החלטה נכונה. כשהתנאים משתנים היעילות הופכת לחשיפה.

הדילמה הניהולית היא כיצד לנהל את המתח בין יעילות לבין פגיעות: האם להישען על ספק זול אך רגיש גיאו־פוליטית? כמה מלאי להחזיק כשאי־הוודאות עולה? עד כמה להתחייב קדימה כשהתנאים עצמם משתנים? אלו אינן רק שאלות של ניהול סיכונים, אלא החלטות שמגדירות את מבנה המודל העסקי ואת רמת החשיפה המובנית בו. המשמעות היא לא לוותר על יעילות - אלא להבין שהיא כבר אינה עומדת בפני עצמה.

מיכל זיגלמן / צילום: אפרת קופר

במקום צעדי חירום שנו את המודל

ללא קשר למה שיקרה בסופו של דבר במהלך הפסקת האש - התקדים נוצר. הסיכון הוערך מחדש. התרחיש נכנס לחישוב. בעבר, פגיעה מתמשכת בתשתיות אנרגיה נתפסה כאירוע חריג. כעת, היא הפכה לאפשרות ממשית. זה משנה התנהגות: חוזים מתומחרים אחרת; החלטות השקעה נעשות בזהירות גבוהה יותר; ארגונים בוחנים מחדש תלות וסיכונים.

המשמעות הניהולית אינה עצם השיבוש, אלא העובדה שהוא נכנס לחישוב. האתגר אינו עוד להגיב לשיבוש, אלא לבנות מראש מודל שמניח שהוא יקרה. גמישות אינה תגובה תפעולית, אלא החלטה אסטרטגית שמגדירה כיצד הארגון בנוי לפעול.

מה זה דורש ממנהלים בפועל? מציאות שבה השיבוש כבר מגולם בהחלטות אינה דורשת רק "זהירות יתר", אלא התאמה של אופן קבלת ההחלטות: להרחיב את נקודת המבט מספקים ישירים לתלות מערכתית; לבחון מחדש ריכוזיות ולזהות היכן יתרון תפעולי הפך לחשיפה אסטרטגית; לשלב גמישות כחלק מהמודל - גם במחיר של פגיעה ביעילות נקודתית; לעדכן תרחישים בתדירות גבוהה כחלק מתהליך שוטף, לא אירוע תקופתי; לבנות מרחב תמרון - לא רק יכולת ביצוע, אלא גם יכולת לשנות החלטות בזמן.

אלו אינם "צעדי חירום", אלא מאפיינים של מודל ניהולי שמתאים לתנאים משתנים.

השורה התחתונה היא שההתפתחויות האחרונות אינן רק הסלמה אזורית - הן שינוי בתנאי השוק. במציאות כזו, זעזועים אינם רק מעלים סיכון, אלא משנים את עצם כללי הפעולה. לכן, השאלה עבור מנהלים אינה עד כמה המודל העסקי יעיל, אלא עד כמה הוא בנוי לפעול כשההנחות שעליהן נשען - כבר אינן יציבות.