עסקה בין "רפאל" לענקית הרכב הגרמנית "פולקסווגן", שתכלול ייצור חלקים למערכת ההגנה האווירית "כיפת ברזל" במפעל במערב המדינה נמצאת "לקראת חתימה" ויש כבר הסכם כתוב בין הצדדים; כך מדווחים היום כלי התקשורת בגרמניה.

לפי הדיווחים, מנכ"ל רפאל יואב תורג'מן ביקר בשבוע האחרון בגרמניה ונפגש עם גורמי ממשלה וכן עם בכירים בחברה במטרה לקבל אישור סופי למהלך. גורם ישראלי בכיר אמר בעבר ל"גלובס" כי הוא מעריך שהממשלה הגרמנית תתמוך במהלך, בין היתר על רקע שיתוף הפעולה ההדוק שלה עם ישראל בנושאי הגנה אווירית.

בחודשיים האחרונים דיווחו בגרמניה ובבריטניה על כך שהחברה הממשלתית הישראלית, העוסקת בייצור מערכות נשק והגנה, תשתף פעולה עם חברת הרכב הגרמנית, הנמצאת בצרות כלכליות, במטרה לרכוש את פעילות הייצור במפעל בעיר אוסנבריק לטובת מערכות "רפאל". המפעל מיועד להיסגר בסוף 2027, וכ-2,300 העובדים בו אמורים ללכת הביתה, מה שעורר מתיחות בין ההנהלה לבין ועד העובדים החזק של החברה.

המיזם המשותף

בחודשים האחרונים העמידה "פולקסווגן" את המפעל למכירה, וניסתה לקרוץ לחברות ביטחוניות כמו "ריינמטאל", KDNS ו"רפאל" בנוגע לייצור חלקים בו למערכות שלהן - משלדי משאיות שיישאו את המערכות ועד לחלקים אחרים.

כעת, לפי דיווח שהתפרסם היום באתר המגזין "ווירטשפטווכה", "רפאל" ו"פולקסווגן" התקדמו עד לרמה שיש כבר הסכם כתוב בין הצדדים. תורג'מן נפגש בשבוע האחרון לא רק עם נציגי ההנהלה אלא גם עם נציגי העובדים במטה החברה בוולפסבורג. לפי הפרטים שהגיעו לידי השבועון, "רפאל" ו"פולקסווגן" יקימו יחד מיזם משותף (Joint Ventrure) שמטרתו "ייצור מרמת השאסי ועד לרמת החלקים לכלי רכב (משאיות) שישמשו כדי לשאת מערכות קרב".

המפעל באוסנבריק יומר מייצור דגמי קבריולה (כעת של דגם T-Roc) לייצור משאיות לטובת מערכת כיפת ברזל וגם למערכות עתידיות נוספות, דוגמת "מגן אור" (באנגלית: Iron Beam) ליירוט באמצעות לייזר.

מהלך שיציל משרות רבות

לפי הדיווח, נבחנת במקביל הרחבת השותפות בין החברות כדי לייצר חלקים גם בשני מפעלים אחרים של החברה ברחבי גרמניה, שייקחו חלק בשרשרת הייצור כחלק מהמיזם החדש. המיירטים וחלק מהטכנולוגיה הרגישה יותר ייוצרו בישראל או בארה"ב. מנכ"ל פולקסווגן הצהיר בעבר כי החברה לא תעבור לייצור נשק, אך אמר כי הוא אינו פוסל ייצור חלקים כמו משאיות, קרונות שליטה ובקרה וכלי רכב לצרכים ביטחוניים. עמדה זו אמורה לנטרל התנגדות מוסרית מצד ועדי העובדים בחברה.

הייצור באוסנבריק, לפי הדיווחים, ייעשה לטובת מכירות של המערכות באירופה בלבד. מערכת "כיפת ברזל" כבר נמכרה לפינלנד, ונמצאת בהליכי אישור גם למדינות אירופיות אחרות כמו יוון. גרמניה לא הודיעה על רכש של המערכת, נכון לעכשיו.

המהלך יציל משרות רבות במפעל, ויושיט חבל הצלה ל"פולקסווגן", הנמצאת כעת בהליכי צמצום ובקשיים כלכליים על רקע דעיכה משמעותית במכירות. מדינת המחוז נידרזקסן, שממנה מגיע שר הביטחון בוריס פיסטוריוס, מחזיקה ב-20% ממניות החברה, וקרן העושר של קטר מחזיקה כ-17% ממנה.