עם כל ראשי הסיעות: הקואליציה הגישה הצעה לפיזור הכנסת

יו"ר הקואליציה אופיר כץ הגיש הערב (רביעי) הצעת חוק לפיזור הכנסת יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה תאריך הבחירות יקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. המטרה של הצעת החוק לפיזור הכנסת - לשלוט בקצב התהליך. ההצעה צפויה לעבור ביום רביעי בטרומית.

בסביבת רה"מ בנימין נתניהו רוצים לשלוט בהליך פיזור הכנסת וביממה האחרונה שקלו להוביל בעצמם מהלך. במקביל, עם שליטת הקואליציה בהליך, יימשכו הניסיונות של נתניהו והחרדים להגיע למועד בחירות מוסכם עד שיאושר חוק לפיזור הכנסת מוקדם מן המתוכנן.

לקראת פיזור הכנסת יו"ר ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן מאיץ את הדיונים על החוק לפיצול והחלשת תפקיד היועמ"ש, אף שעדיין לא הושלם. רוטמן הוסיף דיונים ומתכנן להעלות את החוק להצבעה במליאה לראשונה בעוד כשבוע.

נציין כי השיח בנושא הקדמת הבחירות פרץ שוב אתמול על רקע הוראת הרב לנדו למפלגת דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת בקרוב קישור נפתח בחלון חדש. בצל אי-אישור חוק הפטור מגיוס ולאחר אישור תקציב המדינה, הזעם במפלגה הוביל את מוביליה להודיע כי יפעלו לפיזור הכנסת עוד לפני המועד שנקבע, וזה בשל הבנה כי החוק לא יזכה לאישור הכנסת.

כאמור, היום דווח על האינטרסים של הצדדים השונים בנוגע לקביעת תאריך הבחירות קישור נפתח בחלון חדש - אם לקיים את הבחירות במועדן ב-27.10 או במהלך חודש ספטמבר. מאחורי האפשרויות לשינוי מועד הבחירות עומדים "מקסום הישגים" כמו מינויים וחקיקה שהכנסת עוד רוצה לקדם, אירועי הזיכרון לטבח 7 באוקטובר, והמלחמה עם איראן שייתכן שתסתיים עד הבחירות.

