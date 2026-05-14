התיק הפלילי במסגרת פרשייה המכונה "משחקי חברה" נגד הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין בקטינות נפתח מחדש, והמשטרה תבצע השלמת חקירה.

ההחלטה התקבלה על-ידי המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, עו"ד אפרת גרינבוים, במסגרת עררים שהגישו המתלוננת טאיסיה זמולוצקי ומתלוננת נוספת על סגירת התיק נגד גולן.

בפרקליטות הדגישו כי "אין בהחלטה זו כדי להביע עמדה באשר להחלטות שתתקבלנה בעררים בסיום ההליך".

גולן נחקר בפרשה בשנת 2013 לצד חשודים נוספים מסביבתו. בשנת 2014 הודיעה הפרקליטות על סגירת התיק נגד גולן בשל היעדר ראיות מספיקות. אביו של גולן, דני ביטון, שנפטר בשנת 2021, הוא היחיד שהורשע בפרשה, וזאת בעבירות של הדחה לזנות בנסיבות מחמירות, ניצול קטינים לזנות ושיבוש הליכי משפט, ונגזרו עליו שנתיים מאסר.

גולן טען כי לא התקיימו יחסים בינו לבין הקטינות, ובהחלטה המקורית על סגירת התיק, בפרקליטות סברו כי לא ניתן להתבסס על עדויות הקטינות שחלקן חזרו בהן.

בחודש שעבר גולן זומן לחקירה בחשד לביצוע עבירת מין באישה במקרה אחר לפני עשור במסגרת טיפול בביתה. גולן מצדו הגיש תלונה על סחיטה.

*** חזקת החפות: גולן לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.