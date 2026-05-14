ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט תיק אייל גולן נפתח: הפרקליטות הורתה לבצע השלמות חקירה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אייל גולן

התיק נגד אייל גולן נפתח מחדש: הפרקליטות הורתה לבצע השלמות חקירה

ההחלטה התקבלה ע"י המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, במסגרת עררים שהגישו המתלוננת טאיסיה זמולוצקי ומתלוננת נוספת על סגירת התיק נגד גולן בפרשת "משחקי חברה" • בפרקליטות הדגישו כי "אין בהחלטה זו כדי להביע עמדה באשר להחלטות שתתקבלנה בעררים בסיום ההליך"

ניצן שפיר 14:20
אייל גולן / צילום: אלוני מור
אייל גולן / צילום: אלוני מור

התיק הפלילי במסגרת פרשייה המכונה "משחקי חברה" נגד הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין בקטינות נפתח מחדש, והמשטרה תבצע השלמת חקירה.

נתניהו בבית המשפט על מצבו הרפואי: "יש תעשייה שלמה של שקר. מצבי מצוין"
אישום: מכר ליזם במרמה בניין בתל אביב שהיה בבעלות שתי אחיות קשישות

ההחלטה התקבלה על-ידי המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, עו"ד אפרת גרינבוים, במסגרת עררים שהגישו המתלוננת טאיסיה זמולוצקי ומתלוננת נוספת על סגירת התיק נגד גולן.

בפרקליטות הדגישו כי "אין בהחלטה זו כדי להביע עמדה באשר להחלטות שתתקבלנה בעררים בסיום ההליך".

גולן נחקר בפרשה בשנת 2013 לצד חשודים נוספים מסביבתו. בשנת 2014 הודיעה הפרקליטות על סגירת התיק נגד גולן בשל היעדר ראיות מספיקות. אביו של גולן, דני ביטון, שנפטר בשנת 2021, הוא היחיד שהורשע בפרשה, וזאת בעבירות של הדחה לזנות בנסיבות מחמירות, ניצול קטינים לזנות ושיבוש הליכי משפט, ונגזרו עליו שנתיים מאסר.

גולן טען כי לא התקיימו יחסים בינו לבין הקטינות, ובהחלטה המקורית על סגירת התיק, בפרקליטות סברו כי לא ניתן להתבסס על עדויות הקטינות שחלקן חזרו בהן.

בחודש שעבר גולן זומן לחקירה בחשד לביצוע עבירת מין באישה במקרה אחר לפני עשור במסגרת טיפול בביתה. גולן מצדו הגיש תלונה על סחיטה.

*** חזקת החפות: גולן לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.