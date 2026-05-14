ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר (ה') לבית המשפט המחוזי בתל אביב להעיד בתביעה שהגיש בשנת 2024 נגד העיתונאים אורי משגב ובן כספית ועורך הדין גונן בן יצחק. נתניהו תובע מהם חצי מיליון שקל בטענה לפרסומים שקריים לגבי מצבו הבריאותי.

התביעה מתנהלת בבית משפט השלום ברמלה בפני נשיא בתי משפט השלום מרכז מנחם מזרחי. העדות הועברה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב משיקולי ביטחון נוכח עדותו של ראש הממשלה. נתניהו הודיע כי עליו לעזוב בתוך שעה כדי להשתתף בטקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה, זאת למרות שהדיון נקבע מראש. עדותו תימשך במועד מאוחר.

העיתונאים אורי משגב ובן כספית ועו''ד גונן בן יצחק בבית המשפט, בדיון בתביעת הדיבה של ראש הממשלה בנימין נתניהו

"אני בעשירון העליון"

"תעשייה שלמה של שקר" - טען נתניו בבית המשפט על פרסומים הנוגעים למצבו הרפואי משנת 2024. "מצבי הבריאותי תקין. יש אומרים שהוא מצוין. לא סבלתי מסרטן לבלב כפי שדווח באפריל 2024. אם היה כך, כבר לא הייתי פה. אני מנסה לאכול טוב, מתאמן, עושה בדיקות רפואיות. המצב תקין לגמרי. עשיתי בדיקת מאמץ. אני באחוזון ה-95% של בני גילי. דופק נע בין 55-60".

עוד העיד נתניהו כי "לקראת סוף שנת 2024 עשיתי MRI, וגילו כתם קטן בפרוסטטה. התברר שזה תחילתו של גידול סרטני בגודל 8 מ"מ. צוות הרופאים אמרו לי שיש לי שתי אפשרויות: לטפל בזה או לחיות בזה במעקב. הגישה שלי היא שאם אני מזהה סכנה לבריאות שלי, אני מסכל את הסכנה, וכך עשיתי.

"בינואר ופברואר של 2026 עברתי חמישה טיפולי קרינה. לאחר מכן הבדיקה הוכיחה שהכתם הוסר לחלוטין. הבדיקה פט בודקת את כל הגוף. לא היה כלום. באפריל 2026 הדבר דווח,וזה סוף הסיפור. יש לי קוצב לב. הוא לא הופעל אף פעם מאז שהותקן. המצב הפיזי שלי הלך והשתפר ונמצא במעלה הסולם הבריאותי. אני בעשירון העליון על-פי מכלול האינדיקציות".

"רוצים להראות שאני שבר כלי"

בחקירה הנגדית לעורך דינו של בן יצחק, רוני קשלס, השיב נתניהו: "אין לי יכולת לעקוב אחרי פרסומים, אבל מעת לעת מגיעים כמה מצטיינים, והחלטתי לא להשאיר את זה בצד".

נתניהו השיב כי בעת הפרסום של הנתבעים בשנת 2024 לא היה לו סרטן. עוד הוא טען: "בן יצחק מחפש, צד אותי, רוצים להראות לציבור שאני שבר כלי שמאבד את החיוניות שלו. יש להם תעשייה שלמה. זה לא נעשה בתום-לב, זה נעשה בזדון. לכן החלטתי להגיש תביעה".

ראש הממשלה נשאל אם בנו יאיר מעורב בדיגיטל שלו, והשיב: "הוא מייעץ. הוא לא שולט. יכול להעיר הערה". לגבי פרסומים בטוויטר - נתניהו נשאל האם כל מה שיוצא הוא על דעתו. "אני לא רואה כל פרסום ופרסום. לפעמים כן ולפעמים לא", השיב.

נתניהו נשאל על אשפוזים בבית חולים במהלך השנים והאם האשפוזים מופיעים בסיכומים הרפואיים. "מה שחשוב מופיע", השיב. "הוא הפיץ שאני חולה סופני, וזה שקר גס".

עורך דינו של בן יצחק הטיח בראש הממשלה שהייתה בחירה סלקטיבית בתיק הרפואי. על כך השיב נתניהו: "התיק כולל מה שהצוות הרפואי שטיפל בי חשב שנכון להציג ביחס לטיפולים הרציניים שקיבלתי. הטיפולים המרכזיים דווחו בתיק הרפואי ודווחו לציבור".

בן יצחק: לא מדובר בלשון הרע

התביעה עוסקת בפרסומים של השלושה. בן יצחק צייץ במאי 2024: "בזמן האחרון נפוצו שמועות על מצב בריאותך. בעקבות ביקורך אמש בבית החולים הדסה עין כרם, הועבר לי מידע לפיו טופלת בשל מחלת סרטן הלבלב בה לקית".

משגב צייץ באותו חודש: "סבא, מדוע עורך צהבהב-ירקרק, ועיניך מימיות? אתה מדבר מהר נורא ולא בקצב טבעי, באילו תרופות אתה מטופל?". בהמשך כתב כי נתניהו ביקר בלילה הקודם בבית החולים הדסה עין כרם.

הפרסום של כספית נוגע לכך שהאלוף במיל' עמירם לוין נפגש עם נתניהו, ו"על-פי עדויות, הוא היה מזועזע. הוא אמר שבעקבות מה ששמע וראה בלשכה, נתניהו לא כשיר ואף מסוכן למדינה".

בן יצחק טוען כי לא מדובר בלשון הרע, וכי הוא פרסם את הדברים לאחר שלא קיבל מענה ממשרד ראש הממשלה לגבי מצבו הרפואי של נתניהו אחרי שנפוצו שמועות בנושא. לטענתו, דבריו לא מהווים לשון הרע, מותר לתהות על מצבו הרפואי של נבחר ציבור, ונתניהו מבקש להשתיק עיתונאי החולק עליו. כספית טען כי כלל לא התייחס למצבו הרפואי של נתניהו, כי מדובר בדיווח מותר, וכי מטרת התביעה היא להשתיק את הביקורת על נתניהו.

בן יצחק הגיש תביעה על סכום של 480 אלף שקל נגד נתניהו, נגד יאיר נתניהו ונגד יועץ התקשורת טופז לוק, בשל פרסומים ביולי 2020 בהם צירף את תמונתו של בן יצחק לפרסום על הסתה לרצח נגד ראש הממשלה. בכתב ההגנה טען נתניהו כי יש לו חסינות, וכי הוא לא היה קשור לפרסומים בהם מדובר.