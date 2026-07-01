הוועדה לבחירת שופטים בראשות שר המשפטים בחרה היום (ד') 26 שופטים ורשמים לבתי המשפט השלום - זאת לאחר שביום ראשון האחרון מונו כ-70 שופטים ורשמים נוספים. שני סבבי המינויים האלו מתבצעים לאחר ששר המשפטים יריב לוין לא כינס את הוועדה במשך שנה וחצי בשל חילוקי דעות בין הגורמים המרכיבים את הועדה. לבתי משפט השלום מרכז ותל אביב לא מונו שופטים.

● אחרי שנה וחצי: כ-70 שופטים ורשמים מונו לבתי משפט השלום

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שנה וחצי ששר המשפטים לוין לא מינה שופטים

בכך, השלימה הוועדה לבחירת שופטים את בחירתם של 290 שופטים ורשמים בכירים בקדנציה זו, המהווים למעלה מ-30% מכלל השופטים בישראל. אבל, הדרך לשם לא הייתה פשוטה וארכה למעלה משנה וחצי, תקופה שהכבידה באופן ממשי על מערכת המשפט ועל השירות שניתן לאזרח בקצה. נכון להיום עוד כ-30 תקנים פנויים שצריכים למנות עד לסוף השנה.

ההליכים המשפטיים שקדמו להודעות על המינויים היו ההליך בבג"ץ, במסגרתו הורה לאחרונה בג"ץ ללוין למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים , אך לוין פרסם מועמדים רק לבתי המשפט בחיפה ובבאר שבע, בהתאם למועד שקצבו השופטים. באשר ליתר המחוזות נקבע כי לוין יפרסם מועמדים בהקדם, כיוון שאלו לא פורסמו העותרת, התנועה לאיכות השלטון הגישה בשל כך בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט נגד לוין. במקום למנות מינויי קבע לבתי המשפט המחוזיים כאמור ובשל התקופה שלפני בחירות, לוין החליט על מינויים זמניים (מינויים בפועל). שלושה חודשים לפני מועד הבחירות, הוועדה לבחירת שופטים לא מתכנסת ככלל, ולכן הפרסום החלקי המאוחר של שמות המועמדים למחוזי, ואי-הפרסום לחלק מבתי המשפט, הובילו לכך שלא ניתן היה למנות למחוזי מינויי קבע בכנסת הנוכחית.

9 השופטים שמונו לבתי משפט שלום:

לבית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה מונתה רשמת הוצאה לפועל אפרת אזולאי חנוביץ.

לבתי משפט השלום במחוז דרום מונו כשופטים: עו"ד חן בן חיים, הרשמת הבכירה מירב גולדנר, עו"ד בנימין גריקו, עו"ד שלמה ויזן (אילת), עו"ד דורית לוין וולף, עו"ד תרזה לס-גרוס, עו"ד עידו פורת ורשמת הוצאה לפועל קרן פרג'ון זיטמן.

17 הרשמים הבכירים שמונו:

במחוז צפון מונו לרשמים בכירים: רשם הוצאה לפועל עיסאם חאיק ועו"ד עמרי פרי.

במחוז חיפה מונו לרשמים בכירים: עו"ד ג'ריס גנטוס, עו"ד יעל נסים ליטביננקו, עו"ד ערן שחר, ועו"ד גיל שפטל. במחוז מרכז מונו לרשמים בכירים: עו"ד איילת גלעדי, עו"ד ורד לופו, עו"ד בוסנה מהרט-דסה.

במחוז תל אביב מונו לרשמים בכירים: רשם הוצאה לפועל אסף אבני (רשם בכיר ורשם לענייני משפחה) ועו"ד ליאור אהרוני.

במחוז ירושלים מונו לרשמים בכירים: עו"ד רוית טל, עו"ד מירב רוזן, עו"ד עמרי-יוסף רון-טל.

במחוז דרום מונו לרשמים בכירים: עו"ד נטלי דולינגר זקש, עו"ד שירן וקנין ועו"ד ברק שורץ.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין מסר: "במהלך הקדנציה הובלתי מהפכה של ממש במינוי השופטים. במסגרת זו שמתי, יחד עם חבריי השרה אורית סטרוק וח״כ יצחק קרויזר, דגש על קידום מועמדים שדרכם נחסמה במשך שנים, תוך הבטחת מינויים מקצועיים. עלה בידינו להביא לבחירתם של שופטים רבים, אשר נחסמו בעבר מסיבות לא ענייניות, ולהבטיח בכך גיוון חסר תקדים של הרכב השופטים. המינויים בוצעו כולם בהסכמה רחבה, החשובה במיוחד על מנת להגביר את אמון הציבור במערכת ובמינויים שבוצעו. אני מאחל לשופטים ולרשמים הבכירים שנבחרו הצלחה רבה במילוי שליחותם, ומודה מעומק הלב למנהל בתי המשפט, כב' השופט צחי עוזיאל, על עבודתו יוצאת הדופן, שהייתה הכרחית להצלחת הליכי המינויים".

ח"כ קארין אלהרר, חברת הוועדה לבחירת שופטים התייחסה לזמן הארוך שעבר עד למינוי השופטים: "מקומם שתהליך פשוט אבל כל כך קריטי עבור אזרחי ישראל התעכב שנה וחצי שלמות. למרבה הצער, גם עכשיו בחר השר לוין שלא לעסוק במינויים המשמעותיים שחסרים בבתי משפט השלום והמחוזי במחוזות מרכז, תל אביב וירושלים. אזרחי ישראל לא יכולים להמתין יותר. בממשלה שנקים בקרוב נתקן".