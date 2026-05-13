אישום: מכר ליזם במרמה בניין בת"א שהיה בבעלות שתי אחיות קשישות

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד אלעזר ויגדרוביץ' (34) בגין הונאה רחבת-היקף, במסגרתה הונה יזם נדל"ן ושתי אחיות קשישות בנות 92, כשמכר ליזם במרמה בניין בתל אביב שהיה בבעלות הקשישות תוך הצגת מסמכים מזויפים.

החקירה נגד ויגדרוביץ' במהלך 2025, אך ביום זימונו לחקירה ב-12 בדצמבר אשתקד הוא נמלט מהארץ. בהמשך הוא נעצר בארה"ב בעת שניסה להסתנן לשטחה, דרך קנדה, כשהוא מסתייע בשותפו להונאה, אשר הפר את תנאי מעצרו ואף הוא נמלט מהארץ. כתב האישום הוגש כעת לאחר שויגדרוביץ' גורש לאחרונה מארה"ב בתיאום עם ישראל ונעצר בנתב"ג.

מכתב האישום, שהגיש עו"ד ראזי מחאמיד מפרקליטות מחוז תל אביב, עולה כי במהלך יולי 2025, ויגדרוביץ' ואחרים קשרו קשר להונות איש עסקים ויזם נדל"ן ולמכור לו במרמה בניין בתל אביב המצוי בבעלות שתי האחיות הקשישות.

ויגדרוביץ' נאשם כי יחד עם שותפיו הציגו ליזם הנדל"ן מצגי שווא שלפיהם אחד השותפים מחזיק בייפוי-כוח בלתי חוזר מטעם האחיות בעלות הנכס, המאפשר לו למכור אותו. לשם כך, ויגדרוביץ' ושותפו זייפו מסמכים שונים חתומים על-ידי עורכי דין, ובהם ייפוי-כוח בלתי חוזר ואישור נוטריוני כוזב החתום לכאורה על-ידי האחיות.

מרמה בהיקף 6 מיליון שקל

בהסתמך על המסמכים הכוזבים, הסכים היזם לרכוש את הבניין בתמורה ל-6 מיליון שקל וחתם על הסכם רכישה. לאחר החתימה העביר היזם בתשלומים לויגדרוביץ' ושותפו סכומים של כ-3.3 מיליון שקל לטובת העסקה, עד שהתבררה המרמה.

בנוסף, כחלק מתוכנית המרמה, הם רימו את לשכת רישום המקרקעין כאשר הגישו בקשה מזויפת לרישום הערת אזהרה על הנכס לטובת חברה שבבעלות היזם. בהמשך, נטען, הם זייפו בקשה לבטל את רישום הערת האזהרה על הנכס, והיא נמחקה. לאחר קבלת הכספים מהיזם הלבינו אותו על-ידי העברתו לחשבונות בנק שונים כדי להסוות את מקורו.

כתב האישום מייחס לויגדרוביץ' עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר ובנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף והלבנת הון.

"במעשיו המתוארים לעיל, קשר הנאשם קשר עם י' וד' להונות את נ'; זייף בצוותא חדא עם י', מסמכים ועשה בהם שימוש, בצוותא חדא, עם י', לשם קידום מעשה המרמה, תוך יצירת מצג כוזב כי ד' הוא מיופה-כוחן של האחיות ד' ומוסמך לפעול בשמן ולמכור את הנכס ובכך קיבלו במרמה בנסיבות מחמירות סכום כולל של 3.3 מיליון שקל בתמורה לעסקת המכר הפיקטיבית", נכתב באישום.

"בנוסף", נטען, "קיבל הנאשם, יחד עם י' וד', את הנחת דעתם של פקידי לשכת רישום המקרקעין כי ד' הוא מיופה-כוחן של האחיות ד' ומוסמך לפעול מטעמן לצורך רישום הערת אזהרה בנכס לטובת החברה ורישום הערת אזהרה כאמור".

לטענת הפרקליטות, הנסיבות המחמירות מתבטאות, בין היתר, בתחכום הרב של מעשי הנאשם ושותפיו, היקף מעשי המרמה, גובה סכום הכסף שנשללו מהיזם, ריבוי גורמים שהנאשמים הונו, ביצוע עבירות נוספות לצורך הצלחת המרמה, ובכך שנרשמה הערת אזהרה בנכס המקרקעין לטובת החברה.

הפרקליטות מבקשת את מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים, תוך שהיא טוענת כי קיים חשש שיימלט מהדין, לאחר שכבר עזב את הארץ ביום בו זומנו שותפיו לחקירה, ובהמשך נעצר בארה"ב כשניסה להסתנן לשטחה דרך קנדה.

*** חזקת החפות: הנאשמים לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.