הותר לפרסום: סמ"ר נגב דגן נפל בדרום לבנון

07:22 - האזעקות בגליל התחתון: בעקבות שיגור אחד מלבנון - שיורט

אזעקות הופעלו ביישובים מסד ועילבון בגליל התחתון, הסמוכים לכנרת. בצה"ל עדכנו כי מדובר בשיגור אחד מלבנון לשטח ישראל - שיורט בהצלחה בידי לוחמי ההגנה האווירית. לפי שעה, לא ידוע על נזק או נפגעים. "מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה", נמסר בהודעת הצבא.

מייד לאחר מכן, דובר צה"ל, אל"ם אביחי אדרעי פרסם אזהרת פינוי דחופה לתושבי כמה כפרים באזור צור: "אזהרה דחופה אל תושבי לבנון ובמיוחד אל תושבי הכפרים הבאים: אל חוש, שבריחא, מעשוק, זקוק אל-מפדי, חמדיה (צור)".

"הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה", נכתב בהודעה. "צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם ולמען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם, ולנוע באופן מידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפריכם כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו, עלול לסכן את חייו".

06:00 - הותר לפרסום: סמ"ר נגב דגן, בן 20 מדקל, לוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני - נפל בקרב בדרום לבנון

דובר צה"ל מסר הבוקר (שישי) כי סמ"ר נגב דגן, תושב המושב דקל שבצפון-מערב הנגב, נפל בקרב בדרום לבנון. נגב שירת כלוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני.

מפרטי האירוע עולה כי נגב ז"ל נפגע כתוצאה מפגיעת פצצת מרגמה במהלך לחימה באזור נהר הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו. הודעה רשמית נמסרה למשפחתו. פרטים אודות מועד הלווייתו ושבעה יפורסמו בהמשך.

05:08 - טראמפ בריאיון לפוקס ניוז: לא אגלה עוד הרבה סבלנות עם איראן

02:24 - בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בכמה מוקדים בדרום המדינה

00:51 - טראמפ על המלחמה עם איראן: "המשך יבוא!"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בפוסט ברשת Truth Social ליחסיו עם נשיא סין שי ג'ינפינג, על רקע ביקורו במדינה. בדבריו, הבהיר טראמפ כי כשהנשיא שי התייחס לארה"ב כאל "מדינה בדעיכה" - הוא דיבר על "הנזק העצום שסבלה ממנו ארה"ב במהלך ארבע שנותיו של ביידן". טראמפ הוסיף כי שי לא התייחס להישגיו שלו, בהם "השמדת צבא איראן" - כשעל כך אמר: "המשך יבוא!".

00:38 - חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון

00:33 - בכיר במשרד החוץ האמריקני שיתף בהתקדמות המשא ומתן בין ישראל ללבנון

בכיר במשרד החוץ של ארצות הברית על השיחות בין ישראל ללבנון: "זה היה יום שלם של שיחות פוריות וחיוביות. מצפים להמשיך ביממה הקרובה ומקווים שיהיה לנו עוד במה לשתף"

00:22 - ראש הממשלה נתניהו: "המערכה טרם הסתיימה"

ראש הממשלה נתניהו נאם בישיבת מרכז הרב במסגרת חגיגות יום ירושלים. בדבריו, אמר רה"מ: "בשנתיים האחרונות הראינו לעולם כולו אילו כוחות כבירים יש במדינה בצבא ובמורשת שלנו. החזרנו ארצה את כל חטופינו עד האחרון שבהם. לא החזרנו שטחים, היו אלה שאמרו 'צאו החוצה', לא יצאנו והיום אנחנו שולטים ב-60 אחוז מהרצועה - מחר נראה בכמה".

עוד אמר: "הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מידית של פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים שפיתחה איראן. המערכה טרם הסתיימה אבל כבר עכשיו ברור ששינינו את ההיסטוריה של מדינת ישראל ובמקביל שינינו את מזרח התיכון. אסור להישבר, האמת תנצח. הדרך ארוכה ואנחנו מנצחים בה".

22:46 - 6 רקטות שוגרו מלבנון: 3 יורטו, אין דיווחים על נפגעים

