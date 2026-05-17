הערכה: אילון מאסק לא יגיע לישראל כאורח משרד התחבורה

המיליארדר אילון מאסק, בעלי טסלה וספייס אקס, שאמור לנאום מחר (ב') בכנס בנושא תחבורה בגני התערוכה לא יגיע לישראל, כך מעריכים בתעשייה, ועשוי להסתפק בשיחת וידאו. מאסק היה אמור להגיע כאורח משרד התחבורה וכנס התחבורה סמארט מוביליטי באמצע מרץ השנה, ואף אישר את הגעתו - אלא שמבצע שאגת הארי והמלחמה עם איראן טרפה את הקלפים והביאה לדחיית הכנס בחודשיים.

מאסק שוריין להופיע בכנס כמי שאמור לנאום על המעבר "מחזון למעשה: איך מביאים את התחבורה החכמה לשימוש המוני", אך מאז הדחייה לא אישר למעשה את הגעתו. מארגני הכנס קיוו כי יודיע באופן סופי על הגעתו, אך הדבר ככל הנראה טרם קרה ולפי ההערכות מאסק ייעדר מהכנס ולא יגיע לישראל. עם זאת, ההערכה היא כי תיערך עמו שיחת וידאו, או כי הוא יעביר נאום מוקלט. הופעתו של מאסק שובצה מיד לאחר דברי הפתיחה של שרת התחבורה מירי רגב וראש היחידה לתחבורה חכמה במשרד, דניאלה גרא-מרגליות.

נמצא בביקור בסין עם דונלד טראמפ

כזכור, מאסק ביקר בישראל בנובמבר 2023 בהזמנת המשקיע וכדורסלן העבר עומרי כספי, חודש וחצי לאחר טבח ה-7 באוקטובר, וסייר ביישובי העוטף ולאחר מכן התראיין אודות התרשמויותיו. לאחר מכן פגש את ראש הממשלה בנימין נתניהו בחודש יולי 2024 בביקורו בבית הלבן. בימים האחרונים ליווה מאסק את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בביקורו בסין, עם קבוצת שרים ומנכ"לים - הפגישה הסתיימה במהלך סוף השבוע וניתן היה לשער שמאסק ינצל את ביקורו במזרח הרחוק גם לתחנה בישראל - אך לפי ההערכות הדבר לא קרה.

ממשרד התחבורה נמסר: "השתתפותו של אילון מאסק אושרה בשיחה שקיים עם ראש הממשלה נתניהו ושרת התחבורה רגב. האישור ניתן ביחס למועד המקורי של הכנס. בעקבות דחיית האירוע לאור המלחמה, מטבע הדברים, הדבר עשוי להתנגש בהתחייבויות אחרות. במקרה הזה, בין היתר על רקע נסיעתו של מאסק עם הנשיא טראמפ לסין, וחוסר הוודאות ביחס למועד חזרתו משם, ההערכה הייתה כי הגעתו לישראל איננה ודאית. עם זאת, עד סוף השבוע לא התקבלה הודעת ביטול רשמית מטעמו או מטעם נציגיו, ובמקביל נעשו מאמצים לאפשר את השתתפותו בכל זאת, לרבות בחינת חלופות שונות".