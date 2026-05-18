מס היתר שהטיל משרד האוצר על הבנקים, שעיקרו משולם השנה, ממשיך לשחוק את רווחיהם. הבנק הבינלאומי בניהולו של אלי כהן דיווח על ירידה של 9.4% ברווח הנקי ברבעון הראשון של השנה ביחס למקבילו ל-480 מיליון שקל. גם התשואה להון נשחקה ועמדה על 13.2% למול 15.7% ביחס לרבעון המקביל. אבל כאשר מנטרלים את מס היתר, ועוד "צרה" של עודפי הון מעל לדרישה של בנק ישראל שנוצרו לבנק בשל יכולתו המוגבלת (רגולטורית) לחלק רווחים, הרי שהתשואה להון עמדה על 16.7%.

נתון מעניין שמציג הבנק ברבעון שחלף הוא שלא היו לו כל הוצאות להפסדי אשראי. ברבעון המקביל נרשמו הכנסות של 11 מיליון שקל בסעיף זה. איכות התיק, שיעור האשראי הבעייתי (NPL), שהינו אשראי שאינו צובר הכנסות ריבית או נמצא בפיגור של 90 יום ומעלה, עמד על 0.42%. זהו שיפור ביחס לרבעון המקביל אשתקד אז עמד על 0.46%. עיקר השיפור הגיע מהאשראי המסחרי והפרטי, ואילו בתחום הדיור נרשמה עליה בנתון.

הבינלאומי הציג זינוק דו-ספרתי בהיקף האשראי לציבור, שגדל ב-16% בתוך שנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ביחס לסוף השנה שעברה מדובר בגידול של 4.8%, שמשמר עדיין קצב צמיחה דו-ספרתי ברמה השנתית. סך תיק נכסי הלקוחות גדל בכ-25% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ובכ-1.0% ביחס לסוף שנת 2025 והסתכם בכ-1.17 טריליון שקל. כמו כן, ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בכ- 14.5 מיליארד שקל, צמיחה של 5% בתוך שנה. דירקטוריון הבנק החליט לחלק מחצית מהרווח הנקי כדיבידנד (240 מיליון שקל).

המנכ"ל אלי כהן ציין עם פרסום התוצאות כי "הרבעון התנהל על רקע המלחמה וסביבה מאקרו-כלכלית מורכבת ודינמית. בנוסף ללחימה, סביבת הריבית, התנודתיות בשער הדולר וההתפתחויות בשווקים הגלובליים", כל אלה לדבריו, "הציבו אתגרים משמעותיים למשק ולמערכת הבנקאית, שהמשיכו להפגין חוסן יוצא דופן גם בצל איומים ביטחוניים".

"התוצאות שאנחנו מציגים ברבעון הראשון לשנת 2026, משקפות את עוצמתו הפיננסית של הבנק, את איכות תיק האשראי ואת המחויבות העמוקה שלנו ללקוחות הבנק. הן עדות לאסטרטגיה עקבית, לניהול סיכונים מוקפד ולהמשך צמיחה מהירה בכל קווי הפעילות. לאורך כל התקופה הקפדנו על מתן שירות רציף ומקצועי ללקוחותינו, הפרטיים והעסקיים, והגידול בפעילות מבטא את אמון הלקוחות בבנק."