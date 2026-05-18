אילון מאסק, היזם והאיש העשיר בעולם, לא הגיע לבסוף לוועידה הבין לאומית לתחבורה חכמה, שנפתחה הבוקר (ב') בתל אביב וזאת למרות ההכנות וההבטחות המוקדמות. למרות זאת, מאסק נשא הבוקר דברים בוידאו חי בפני באי הכנס. מאסק אמר כי הוא "מעריץ גדול של היזמות שמגיעה מישראל. ישראל משיגה תוצאות מדהימות ביחס לגודל האוכלוסייה - ובהחלט מספר 1 בעולם. אני מוריד את הכובע לישראל על החדשנות שלה".

הוא הוסיף כי הוא מצפה לבקר שוב בישראל, וציין כי טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית של טסלה צפויה להגיע לישראל בקרוב. על עתיד התחבורה האוטונומית אמר מאסק כי "הדרך לנהיגה בטוחה יותר מנהיגה אנושית ברורה לחלוטין. עוד עשר שנים, אני מעריך שכ-90% מכלל הרכבים יונהגו על ידי מערכות של בינה מלאכותית ולא על ידי נהג אנושי. הרכב יסיע אותך - לא ההפך. התוכנה של טסלה מבוססת על בינה מלאכותית ומצלמות, בדיוק כפי שאדם נוהג - ואני מצפה שהגישה הזו תהיה בטוחה יותר מכל נהג אנושי".

יותר רובוטים מאשר בני אדם

על עתיד הרובוטיקה והכלכלה העולמית הוסיף: "התחזית שלי לעתיד היא שיהיו יותר רובוטים תבוניים בעולם מאשר בני אדם. יהיו רובוטים דמויי אדם בכל מקום - מי לא היה רוצה לעצמו עוזר רובוטי פרטי? כשרובוטים ובינה מלאכותית יבצעו משימות טוב יותר ממה שאנחנו מסוגלים לעשות - זה יגדיל את הכלכלה העולמית פי מאה", אמר.

מאסק הציג את חזונו לעתיד האנושות: "מה העתיד הטוב ביותר שאנחנו יכולים לדמיין? לכולם קיימת גישה למערכת רפואית יוצאת דופן, שכל מחלה ניתנת לריפוי ושאין אנשים רעבים בעולם ובשל כך אנשים חופשיים לעשות מה שהם רוצים. אני חולם על עולם ללא סכסוך ומלחמה גלובלית - עולם שבו הטכנולוגיה משרתת את האנושות כולה, לא רק את המעטים".

עוד אישור לכוונות להפעיל בקרוב בישראל את מערכת הנהיגה האוטונומית של טסלה, FSD, העניקה בכנס שרת התחבורה מירי רגב. לדבריה "אנו מקדמים את תחום הנהיגה האוטונומית ומערכת ה- FSD המתקדמת. יש לטכנולוגיות האלו משמעות עצומה לעולם התחבורה - לצמצם טעויות אנוש, להפחית את העומסים שעולים למדינת ישראל 40 מיליארד דולר בשנה".

הוועידה הבינלאומית ה-9 לתחבורה חכמה, The Samson International Smart Mobility Summit 2026, היא בהובלת חטיבת החדשנות והתחבורה החכמה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בשיתוף קרן היסוד.