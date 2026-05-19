ישראכרט מעריכה כי תשיג מאות אלפי לקוחות חדשים בשנתיים הראשונות להנפקת כרטיסי פלייקארד, בעקבות ההסכם שהשיגה בתחילת אפריל. פחות מארבעה חודשים לכהונתו של המנכ"ל החדש בישראכרט, איתמר פורמן, שהגיע מבנק הפועלים ופחות משנה עם בעלת בית חדשה - קבוצת דלק של יצחק תשובה, בניהולו של עידן וולס, וישראכרט משנה את פניה. החברה הספיקה לרכוש בחודשים האחרונים בנק דיגיטלי (בנק אש), ולחתום בתחילת אפריל על הסכם עם מועדון הנוסע המתמיד של אל על להנפקת כרטיסי האשראי מסוג פלייקארד (FLY CARD) שהיו בעבר הלא רחוק בידי חברת כאל המתחרה.

● לאומי מסכם רבעון עם הרווח הגבוה במערכת הבנקאית וצמיחה חריגה באשראי העסקי

● דוח המפקח על הבנקים: ריכוזיים כמו שהיו, רווחיים יותר ומוטרדים ממתקפות סייבר

הצטרפו מאות אלפי הלקוחות החדשים בגין הנפקת פלייקארד, היא כמובן אירוע חיובי, אבל עלות ההסכם היא כבדה. היא צפויה להקטין את רווחיות ישראכרט ב-2026 בטווח של 110 עד 150 מיליון שקל (לפני מס). ההסכם להנפקת כרטיסי פלייקארד נחתם לתקופה של עשור. ההשפעה של הנפקת הכרטיסים תתמתן משנת 2027 להערכת החברה.

בסיכום התקופה מעריכה ישראכרט כי הכרטיס יתרום לרווחיותה בין 160 ל-170 מיליון שקל (לפני מס) בשנה. כמו כן נמסר כי "ההסכם צפוי לתרום לרווחיות החברה תרומה שנתית ממוצעת בטווח המוערך שבין 120 ל-160 מיליון שקל (לפני השפעת המס)".

ישרכארט רכשה את בנק אש (100%) בתמורה להקצאת מניות ישראכרט לבעלי מניות הבנק בהיקף של 400 מיליון שקל, בהתאם לאבני דרך שיקבעו בין הצדדים, לצד תשלום נוסף של 100 מיליון שקל במזומן לבעלי המניות, גם הוא בתוך 5 שנים ממועד השלמת העסקה. ישראכרט תוכל בעתיד לרכוש גם רבע מחברת הטכנולוגיה eOS שפיתחה את מערכות התוכנה של הבנק בתמורה ל-40 מיליון דולר.

רווח נקי של 45 מיליון שקל ברבעון האחרון

באשר לרבעון שחלף, חברת האשראי סיכמה אותו עם רווח נקי של 45 מיליון שקל, עלייה חדה של 540% ביחס לרבעון המקביל, שהושפע מהכרה בהוצאה חד-פעמית בגין ביטול הסכם ההשקעה עם מנורה-מבטחים. בנטרול ההשפעה הזאת, הרווח הנקי נשחק ב-18%. בחברה ציינו כי הירידה ברווח הנקי המנוטרל ביחס לרבעון המקביל אשתקד נבעה ברובה מהשלכות מבצע "שאגת הארי".

תיקי האשראי הפרטי והעסקי של ישראכרט המשיכו לצמוח. סך התיק עלה לשיא של כ-12.4 מיליארד שקל בסוף הרבעון שחלף, עליה של כ-540 מיליון שקל מתחילת השנה, ועליה של מעל 2 מיליארד שקל בתוך שנה. ההכנסות הסתכמו ב-850 מיליון שקל ושמרו על יציבות ביחס לתקופה המקבילה. ההוצאות להפסדי אשראי טיפסו בכ-3% והסכתמו ב-71 מיליון שקל. במאי עדכנה ישראכרט כי היא מעריכה שתרשום רווח נטו של 55-80 מיליון שקל, מחלוקת דיבידנד של חברת BuyMe אשר החזיקה חלק ממניותיה (ונמכרה).