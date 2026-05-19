גל ההנפקות בת"א נמשך במלוא המרץ. יום לאחר שענקית הנדל"ן תדהר הגישה טיוטת תשקיף ראשונה, עושה זאת גם חברת הבניה בסט (BST) שבבעלות משפחת טנוס (80%) וחברת הביטוח הפניקס (20%). החברה מעוניינת לגייס 400 מיליון שקל לפי שווי שאפתני של 2.5-3 מיליארד שקל (לפני הכסף). מדובר בשווי של יותר מכפול לעומת זה שבו רכשה הפניקס בשנת 2022 את מניותיה - לפי שווי של 1.1 מיליארד שקל אחרי הכסף.

בסט הוקמה ב-1972, והיא פועלת בייזום נדל"ן, ביצוע וגמר בנייה בארץ וכן נדל"ן מניב בחו"ל (בקנדה ומעט גם באנגליה). יש לה צבר הזמנות של 5.3 מיליארד שקל ובסוף השנה שעברה היא העסיקה 412 עובדים. את ההנפקה מובילה חברת החיתום ברק לאומי של צביקה מנס לצד הפניקס חיתום ולידר. בבסט מתכננים להשתמש בכסף ל"מימון פעילותה העסקית" וכן לבצע "פעילות השקעה... להסכמי ליווי בפרויקטים".

דמות מרכזית בבסט כיום הוא יו״ר הדירקטוריון רפי ביסקר, המשמש כיו"ר החברה מאז שנת 2019 בהיקף משרה של 60%. ביסקר היה בעבר בכיר בקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, בה שימש בין היתר יו"ר החברות נכסים ובניין, גב ים ושופרסל. לביסקר אופציות ל-3% ממניות בסט כך ששווי מניות המימוש שלו לאחר ההנפקה (בדילול מלא) יגיע ל-75 עד 90 מיליון שקל בהתאם לשווי בהנפקה.

שווי ההחזקות מתווסף לסכום ש-22.7 מיליון שקל שקיבל ביסקר מהפניקס כשנכנסה להשקעה בחברה, תמורת 2% ממניות החברה שהחזיק באותו הזמן. בנוסף, בשנתיים האחרונות קיבל ביסקר מהחברה שכר בעלות מצטברת של 6.5 מיליון שקל. שיאני השכר בבסט - הבעלים אליאס, עלא ווסים טנוס - משכו בשנתיים האחרונות שכר בעלות מצטברת של קרוב ל-23 מיליון שקל.

עליה של 24% בהכנסות

בשנת 2025 רשמה בסט הכנסות בהיקף של 1.9 מיליארד שקל, עליה של 24% לעומת 2024 אך החברה רשמה שחיקה ברווחיות הגולמית, שהשתרשרה עד השורה התחתונה כך שהרווח הנקי שלה הסתכם ב-52.2 מיליון שקל, נפילה של 37%. ההון העצמי שלה, נכון לסוף השנה שעברה עומד על 733 מיליון שקל. מתחילת 2024 לא חילקה החברה דיבידנדים כאשר יתרת הרווח שלה לחלוקה עומדת על 318 מיליון שקל.

בין הבניינים שהקימה החברה לאורך השנים היו למשל איצטדיון סמי עופר בחיפה, מרכז עזריאלי חולון, בית מנורה מבטחים ברמת גן, מגדל ToHa בת"א עבור החברות אמות וגב ים, עזריאלי טאון, קניון גינדי TLV, גלובל טאוארס בפתח תקווה, מגדלי רוטשטיין, משרדי פאלו אלטו בת"א, אמזון בחיפה, וקמפוס הפניקס בראשון לציון .

בסט הוקמה ע"י בדיע טנוס ז"ל ומנוהלת בידי אליאס טנוס המנכ"ל, עלא טנוס מנכ"ל בסט קנדה, ווסים טנוס סמנכ"ל הנכסים של הקבוצה. כאמור, ההנפקה מגיעה כחלק מגל ההנפקות הגדול שצובר כעת תאוצה בחודש מאי, כשבמקביל מנפיקות חברות נדל"ן נוספות כמו תדהר, אביסרור, רייסדור, לצד חברות ביטחוניות כמו בגירה וחברות רבות נוספות.