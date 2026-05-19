תדיראן: ההכנסות מפעילות האנרגיה כיסתה על החולשה בפעילות המזגנים

יצרנית מוצרי המיזוג והאנרגיה תדיראן סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם גידול של כ-4% בהכנסות שעמדו על כ-409.3 מיליון שקל. זאת, הודות לשיפור בפעילות האנרגיה שחיפתה במידה רבה על ירידה בהכנסות מגזר מוצרי הצריכה, שהושפעו לרעה ממבצע שאגת הארי ומרידה במחיר הממוצע של המזגנים שהיא מוכרת.

בשורה התחתונה, רשמה החברה, בניהולו של משה ממרוד, מעבר לרווח נקי של כ-4.6 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-8.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השיפור בשורה התחתונה נבע בעיקר מרווחי שערוך אותן רשמה תדיראן במהלך הרבעון הודות להשפעה החיובית של התחזקות השקל על האופציות שהיא מחזיקה בחברת האנרגיה האיטלקית VP Solar.

ברקע לדוחות, בשנים האחרונות מתמודדת תדיראן עם ירידה מתמשכת בהכנסות לצד הפסדים, אשר באו לידי ביטוי בהורדה של תחזיותיה פעם אחר פעם. הללו באו גם לידי ביטוי בירידה של 45% במחיר מנייתה בשלוש השנים האחרונות, בזמן שהמדדים והמניות בשוק המקומי הרקיעו שחקים, אשר הביאו אותה לשווי של פחות מ-1.6 מיליארד שקל.

"אנו מציגים את תוצאות הרבעון הראשון עם גידול בהכנסות, על אף סביבה עסקית מאתגרת עקב מבצע "שאגת הארי". הצמיחה נבעה בעיקר ממגזר האנרגיה, והפעילות באיטליה במגזר זה ממשיכה להראות מגמת שיפור", מסר משה ממרוד, מנכ"ל תדיראן ובעל השליטה בה.

איתן גרסטנפלד